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Yapay zekâ hızlanıyor, çevik olan hayatta kalıyor!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

LinkedIn‘in son raporu, iş dünyasının geçirdiği radikal dönüşümü gözler önüne seriyor. Eski iş modelleri hızla geçerliliğini yitirirken, yeni nesil bece­riler ve roller yükselişe geçiyor.

2000’li yıllarda var olmayan işlere yapı­lan alımlar, küresel çapta %10’u, ABD’de ise neredeyse %20’yi buluyor. Veri analisti, full stack mühendisi, frontend geliştirici ve sosyal medya yöneticisi gibi roller, iş dün­yasının yeni lokomotifleri oluyor. Örneğin, yapay zekâ yeteneklerine olan talep, son se­kiz yılda %300, yalnızca geçtiğimiz yıl ise %30 artarken yapay zekâ hızla yükseliyor ama iş dünyasında yalnızca algoritmalar değil, insanlar da hâlâ kazanıyor. En çok ta­lep gören işler arasında yapay zekâ mühen­disi ve danışmanı kadar fizik tedavi uzma­nının da yer alması, insan dokunuşunun as­la devre dışı kalmayacağını kanıtlıyor

2025’te İK profesyonellerinin %70’i, kurumlarının genelinde yetenek geliş­tirme girişimlerine öncelik vereceğini belirtiyor.

Araştırmadaki sonuçlardan da anlaşıl­dığı şekilde, insan becerileri hala kritik önemde. Ve mesela 2024’te en çok talep gören yetkinlik yapay zekâ değil, ile­tişim. Hatta yapay zekâ, iletişim ve ilişki kurma becerilerini daha da değerli hale ge­tirdi de denebilir.

LinkedIn Learning’de yapay zekâ dersleri alan ve salında teknik köken­li olmayan profesyonellerin sayısı geçen yıl %169 arttı. Küresel bilgi profesyonel­lerinin %75’i artık işlerinde üretken yapay zekâ kullanıyor ve neredeyse yarısı bunu geçtiğimiz şu son bir yıl içinde benimsedi. Küresel şirketlerin %70’i ise üretken yapay zekâyı otomasyon veya süreç iyileştirme için değil, yaratıcılık ve inovasyonu geliş­tirmek için kullanıyor.

Öncelik çeviklik

C-Suite denilen üst düzey yönetici ve liderlerin %88’i, yapay zekânın benim­senmesini hızlandırmanın önümüzdeki yıl (yani bu yıl) önemli olduğunu söylüyor. Kü­resel C-Suite yöneticilerinin %38’i, giriş seviyesi adayları değerlendirirken “çevik­liği” önceliklendiriyor. Yapay zekâ bece­ri endeksi en çok Birleşik Arap Emirlikle­ri, Singapur, Hollanda, Kanada, Avustral­ya ve İrlanda’da artarken, Almanya, Fransa ve İsveç’te en düşük seviyelerde. Kısacası, iş dünyasının hem yetkinlik setleri hem de coğrafyası hızla değişiyor. Yapay zekâ ve in­sani beceriler de artık son derece görünür ve fark edilir şekilde ön planda yer alıyor

Aslında tüm dünyanın ortaklaşa kul­landığı “iş-kariyer aynası” diyebileceği­miz LinkedIn‘in raporu, yapay zekânın iş dünyasında yarattığı dönüşümü gayet net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ancak, rapordan bu dönüşümün sadece teknolojik becerilere odaklanmakla sınır­lı kalmadığını da açık bir şekilde anlıyoruz. LinkedIn ’in araştırması aynı zamanda, insa­na özgü becerilerin, özellikle iletişim, işbir­liği ve yaratıcılık gibi becerilerin ve ilaveten ustalık gibi el becerileri gerektiren ve tek­nisyenlik isteyen işlerin de bu yeni dönemde daha fazla önem kazandığını açıklıyor.

Şirketlerin ve çalışanların tüm bu deği­şimlere uyum sağlaması, hem yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanmayı hem de insani becerileri geliştirmeyi gerektiriyor. Önü­müzdeki yıllarda, yapay zekâ ve insan işbir­liğinin iş dünyasının geleceğini şekillendi­receği öngörülüyor. Bu nedenle hem şirket­lerin hem de çalışanların çevik bir hazırlık içinde olması büyük önem taşıyor.

Şirketler, vizyon, misyon strateji ve planlarını netleştirmeli. Bunu tüm or­ganizasyonun anlamasını, sahiplenme­sini sağlamalı.

Şirketin alt yapısını ve çalışanlarının be­cerilerini geliştirmeye yönelik adımlara öncelik vermeli. Özellikle de ekipleri için kesintisiz, amaca dönük eğitim programla­rı düzenlemeli, yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmeli ve insan-makine işbirliğini teşvik etmeli.

Çalışanlar da teknolojiyi takip etme­li, insani becerilerini güçlendirmeli ama en önemlisi, bunu şirketlerinden bekle­yerek zaman kaybetmemeli. Hibrit çalış­mayı benimsemeli, otodidakt öğrenme di­siplinine sahip olmalı ve T-İnsan’laşmayı kişisel bir sorumluluk olarak görmeli ve gereğini yapmalı.

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