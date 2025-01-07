İş dünyası “ikiz dönüşüme” gebe!

16 Temmuz 2024’te “Dünyanın hamileliği zor geçiyor…” diye yazmıştım. Sebebi anlaşıldı çünkü iş dünyası “İkiz Dönüşüme” gebeymiş. Yani, tıpkı (üstelik tek yumurta) ikiz gebeliklerinin tekil gebeliklere göre daha zorlu ve dikkat gerektiren süreçler olması gibi, “İkiz Dönüşüm” de iş dünyası için aynı anda iki büyük dönüşümü - dijitalleşme ve sürdürülebilirliği - eş zamanlı yönetme zorunluluğunu ifade ediyor.

Bu durum, şirketlerin hem teknolojik yeniliklere hızla adapte olmasını hem de çevresel ve sosyal sorumluluklarını önceliklendirmesini gerektiriyor. Her iki süreç birbiriyle iç içe ve birinin ihmal edilmesi diğerini riske atıyor.

Bu nedenle, dikkatli bir planlama, güçlü liderlik ve etkili koordinasyon şart. 2025’te ve sonrasında iş dünyasının en çok zaman ve kaynak ayıracağı konu, öncelikle bu “ikizlerin” bir ultrasonunu çektirmek, daha doğrusu bir “İkiz Dönüşüm Olgunluk Raporu” hazırlamak olacak. Ardından, düzenli aralıklarla kontrollerini yaparak “Daha İyi ve Gelecek” adını verdikleri bebeklerini büyütmek için yoğun bir çaba gösterecekler.

Metaforla başladığımız bu konu, aslında şirketlerin hatta gezegenimizin geleceğini belirleyecek iki temel strateji, “İkiz Dönüşüm» (Twin Transformation) kavramını anlatıyor. İkiz dönüşüm, dijital teknolojilerle desteklenen çevresel ve sosyal sorumlulukların bütünleşmesiyle hem iş dünyasında rekabet avantajı sağlıyor hem de sürdürülebilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Daha doğrusu, bu sonuçların elde edilmesi bir “zorunluluk” olarak gündemin tam merkezinde, adeta göbekte yer alıyor.

Neden ikiz dönüşüm?

Her şeyden önce dijitalleşme, iş süreçlerini hızlandırır, maliyetleri düşürür ve müşteri deneyimini iyileştirir. Yenilikçi ürün ve hizmetler sunma, müşteri deneyimini iyileştirme ve operasyonel maliyetleri düşürme gibi birçok avantaj sunar. Veri analitiği, yapay zeka, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve blockchain gibi teknolojiler, iş modellerini yeniden şekillendirir. Ancak, bu dönüşümün sürdürülebilirlikle uyumlu olması gereklidir; aksi takdirde, dijital çözümler çevresel sorunlara yol açabilir.

Ayrıca giderek bilinçlenen bugünün müşterileri, yalnızca daha iyi ürünler ve hizmetler değil, aynı zamanda etik değerlerle uyumlu ve çevreye duyarlı çözümler bekliyor. Hem bu farkındalık hem de uluslararası karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi odaklı ticaret regülasyonları bu iki dönüşümün birlikte, eş güdümlü kotarılmasını zorunlu kılıyor.

CEO’lar için üç kritik adım:

1-Stratejik Entegrasyon: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini iş stratejisinin temel parçaları haline getirin. Bu entegrasyon, yalnızca operasyonel verimlilik değil, marka güvenilirliği açısından da kritik öneme sahiptir.

2-Liderlik ve İletişim: Çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza bu vizyonu aşılayın. Şirket kültürünüzü ikiz dönüşümle uyumlu hale getirerek herkesin bu sürece katkıda bulunmasını , reflekse dönüşmesini sağlayın.

3-Performans İzleme: Dijital araçlarla hem finansal hem de çevresel etkilerinizi sürekli olarak ölçün ve raporlayın. Şeffaflık, yalnızca yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda müşterilerinizin, çalışanlarınızın, tüm paydaşlarınızın ve kamunun güvenini kazanmanın anahtarıdır.

Rakamlarla ikiz dönüşümün gücü:

-Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijital teknolojiler, küresel karbon emisyonlarını en az %15 oranında azaltma potansiyeline sahiptir.

-Sürdürülebilirlik stratejilerini uygulayan şirketler, müşteri bağlılıklarında en az %10-20 artış elde ediyor.

-Dijitalleşmeye yatırım yapan organizasyonlar, operasyonel maliyetlerinde en az %15-30 tasarruf sağlayabiliyor. Sonuç: İkiz dönüşüm, yalnızca şirketinizi geleceğe hazırlamak için değil, aynı zamanda toplumun ve gezegenin ihtiyaçlarına duyarlı bir liderlik sergilemek için de bir fırsattır. Bu stratejiyi benimseyen CEO’lar ve aslında tüm liderler, yatırımcılar, yalnızca iş sonuçlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda nesiller boyu sürecek bir etki yaratırlar. Kendi kariyerlerine de altın harflerle yeni başarı öyküleri eklerler. O halde hemen harekete geçin geçtiyseniz de vites yükseltin ve daha iyi bir geleceği şekillendirenlerden olun.