  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk TARHAN
  4. Gelecekten bugüne bakmak…

Gelecekten bugüne bakmak…

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

Dünya, bugüne ulaşa­na dek sayısız deği­şim ve dönüşüm geçirdi. Bu dönüşümlerin ardın­da değişmeyen bir termo­dinamik yasa var: Entro­pi. Hiçbir sistem durağan kalamaz; zamanla karma­şıklaşır, düzensizleşir ve sonunda bu düzensizlik yeni bir düzene evrilir.

Bu evrensel döngü, sade­ce doğa yasalarında değil, insanlık tarihinin tamamında, toplumsal gelişimde de geçerli­dir. O yüzden dönüşüm sürecini, özellikle de bugünü anlamak için sistemlerin doğasını daha iyi kav­ramak gerekir. Çünkü ancak bu şekilde olanı biteni anlamlan­dırarak bir yaşam amacı bulur, umutlanır ve ona tutunarak yaşa­yabiliriz.

Komplike ve karmaşa nedir?

Komplike sistemler, örneğin ileri teknoloji ürünleri gibi meka­nik yapılar, doğrusal nedensellik, öngörülebilirlik, sürdürülebilir­lik ve kontrol edilebilirlik üzeri­ne kuruludur. Bu sistemler, insan eliyle tasarlanır, evrensel pren­siplere dayanır ve tekrarlanabilir sonuçlar üretir. Ancak sosyal-e­kolojik sistemler, yani karmaşık sistemler, tamamen farklı bir doğaya sahiptir. Barış, sürdürü­lebilirlik veya adalet gibi kavram­lar, belirsizlik, yüksek dinamizm ve bağlama özgü faktörlerle şekil­lenir.

Bu sistemler önceden tasar­lanamaz; kendi kendine ör­gütlenir, evrilir ve sürekli bir değişim içinde var olur. İşte bu ayrım, bugünü ve geleceğin dünyasını anlamak için aslın­da kritik bir ipucudur: Gelecek yalnızca mühendislik (ki toplum mühendisliği de buna dahildir) ve disiplinle (otokratik düzenle­re dönüştüklerinde işe yaramaz­lar) değil, vizyon ve esneklikle in­şa edilebilir.

Tarih boyunca defalarca, de­ğişimi gerektiren, karmaşa ya­ratan temel faktörler şunlar ol­muştur:

-Nüfus artar,

-Bu artış ihtiyaçları ve ilişkile­ri çoğaltır,

-Karmaşıklık oluşur, ardından kaos gelir,

-Kaosu çözmek için yeni araç­lar ve yaklaşımlar geliştirilir,

-Ancak bu çözümler, eskiye alışmış olanlarda korku ve direnç yaratır,

-Yeni sistemin kurucuları ise geleceği inşa etmek için mücade­le verir,

-Sonuçta tarihsel olarak hep olduğu gibi, yeni sistem galip ge­lir,

-Ve eski sistemin dönüşümü ile yeni bir düzen doğar.

İşte şimdi, bugün; dünya ve doğal olarak ülkemiz bir kez daha bu silsilenin gerekli kıl­dığı bir değişimin, hatta dönü­şümün eşiğinde. Yani değişimi gerekli ve zorunlu kılan karmaşa oluşmuş durumda. Çünkü lineer olmayan, nedensellik ve belirsiz­lik içeren, beklenmedik sonuçlar doğuran, kendi kendine organi­ze olan ve bağlama özgü dinamik­lerle şekillenen karmaşa, komp­like

 sistemlerle çözülemeyecek boyutta. Öyle ki bugünün ekono­mik, sosyal, kültürel sorunları, iklim değişikliği, eşitsizlik, ada­let yoksunluğu gibi çatışmalar – karmaşık sistemlerdir. Ve bu me­selelere, komplikasyona özgü, doğrusal ve kontrol odaklı yak­laşımlarla çözüm bulunamaz. Çünkü karmaşık sistemler, es­neklik, uyarlanabilirlik ve iş birliği gerektirir.

Bu noktada, bugünün Türk gençliği ve dünyadaki bilinçli nesiller bize dönüşümün yal­nızca teknolojik değil, aynı za­manda etik, sosyal ve çevresel boyutlarını hatırlatıyor.

Onlar, komplike sistemlerin (bilgisayarlar, otonom cihazlar, roketler, vb) ötesine geçerek kar­maşık sistemlerle çalışmayı öğ­reniyor. Örneğin dijitalleşme gibi komplike bir sistemi yalnızca bir araç olarak değil, insani değerler­le bütünleştirilen bir vizyon ola­rak ele alıyorlar. Bu gençler, be­lirsizlikle savaşmıyor; onun­la birlikte akmayı öğreniyor. “Kendi kendine yenilenme” ve “uyarlanabilirlik” gibi karmaşık sistem özelliklerini, kendi yaşam­larına ve mücadelelerine uygulu­yorlar. O yüzden sokaklarda as­lında bunu haykırıyorlar. Ve onlar direnmiyor; aksine, eskide kal­mak için direnenlere karşı kah­ramanca mücadele ediyorlar.

Ve bir gelecek sempatizanı olarak diyorum ki: Şu anda ge­lecek, bugüne bakıyor ve gülüm­seyerek “Devam edin, az kaldı…” diyor. Çünkü geleceğe vardığımız­da daha adil, daha sürdürülebilir bir aşamaya geçmiş olacağız. Ta­rih bunu hep böyle yazdı: Dö­nüşüm yalnızca bir tarafın za­feri değil, tüm sistemin evrimi­dir. O zaman daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışmaya devam…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
VUCA’dan FLUX’a geçiş… 18 Mart 2025
İş hayatında en zor kuşak Z mi? 11 Mart 2025
Organik-YZ savaşında T-İnsan olmak 04 Mart 2025
Agentic şirket ne demek? 25 Şubat 2025
Geleceği hackleyin! 18 Şubat 2025
Bacasız fabrika turizmde yapay zekâ devrimi 11 Şubat 2025
Yapay zekâ hızlanıyor, çevik olan hayatta kalıyor! 04 Şubat 2025
Broism ve iş dünyası 14 Ocak 2025
İş dünyası “ikiz dönüşüme” gebe! 07 Ocak 2025
2030’a doğru, gelecekle gelenler 31 Aralık 2024