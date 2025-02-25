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Agentic şirket ne demek?

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

Yapay zekânın sahaya inmesiyle birlik­te teknoloji ve iş dünyası liderlerinin ağzından düşürmediği bir öngörü var: Ar­tık agentic şirketler dönemine girdik. Ya da agentic olmayan şirketlerin yaşama şan­sı yok. Maalesef, bu kavramın tam Türkçe karşılığı olmadığı için İngilizcesini olduğu gibi kullanıyoruz.

Agentic şirketler, yapay zekâ ve otonom sistemleri entegre ederek kendi kendine karar alabilen ve proaktif eylemler gerçekleştirebi­len organizasyonlara verilen genel ad. Gelenek­sel işletmelerden farklı olarak, bu şirketler sü­reçlerini optimize etmek ve verimliliği artır­mak için agentic yapay zekâ (AI) teknolojilerini kullanıyor.

Agentic yapay zekâ nedir?

Agentic AI, belirli hedeflere ulaşmak için ba­ğımsız olarak karar alabilen ve eyleme geçebi­len yapay zekâ sistemlerini ifade eder. Bu sis­temler, çevresel verileri algılar, analiz eder ve insan müdahalesi olmadan uygun aksiyonları belirler. Örneğin, otonom araçlar, trafik koşul­larını değerlendirerek en uygun rotayı seçebilir ve güvenli bir şekilde yol alabilir.

Agentic şirketlerin özellikleri

1- Özerklik: Agentic şirketler, operasyonel süreçlerinde insan müdahalesine mini­mal ihtiyaç duyarlar. Otonom sistemler, belir­lenen hedeflere ulaşmak için bağımsız kararlar alır ve uygular.

2- Uyarlanabilirlik: Bu şirketler, değişen piyasa koşullarına ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde uyum sağlar. Agentic AI, gerçek zamanlı verileri analiz ederek stratejileri dina­mik olarak günceller.

3- Proaktif Davranış: Agentic şirketler, sa­dece mevcut durumlara tepki vermekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki senaryola­rı öngörerek önleyici tedbirler alır. Bu, rekabet avantajı sağlar ve riskleri minimize eder.

İş dünyasında Agentic şirketlerin uygulamaları

1- Finans sektörü: Bankalar, kredi değer­lendirme süreçlerinde Agentic AI kul­lanarak hem hız kazanmış hem de işlem doğ­ruluğunu artırmıştır. McKinsey’in yaptığı bir araştırmaya göre, yapay zekâ kullanan finans şirketleri, operasyonel maliyetlerde %60’a va­ran tasarruf sağlamıştır.

2- E-ticaret ve müşteri hizmetleri: Agen­tic AI destekli chatbot’lar, müşteri talep­lerine 7/24 yanıt vererek müşteri memnuni­yetini artırır ve işletmelerin hizmet kalitesini yükseltir.

3- Üretim ve lojistik: Tedarik zinciri yöne­timinde Agentic AI, stok optimizasyonu ve talep tahmini gibi alanlarda kritik rol oynar. Bu sayede üretim hatlarında atıl kapasite azalır ve gecikmeler minimize edilir.

Agentic şirket olmanın avantajları

1-Verimlilik Artışı: Otonom sistemler, tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri dev­ralarak insan kaynaklarının daha stratejik işle­re odaklanmasını sağlar.

2- Hızlı karar alma: Gerçek zamanlı veri analizi ve bağımsız karar alma yeteneği, şirketlerin hızlı ve etkili çözümler üretmesine olanak tanır.

3- Maliyet tasarrufu: Otomasyon ve süreç optimizasyonu, operasyonel maliyetleri düşürerek şirketlerin kârlılığını artırır.

Zorluklar ve dikkat edilmesi gerekenler

Agentic şirketler, birçok avantaj sunmakla birlikte, bazı zorluklarla da karşılaşabilirler:

1- Etik ve güvenlik: Bağımsız karar alma yeteneğine sahip sistemlerin etik sınırla­rı ve güvenlik protokolleri titizlikle belirlen­melidir.

2- Veri gizliliği: Agentic AI, büyük miktar­da veri kullanır ve bu da veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili endişeleri artırabilir.

3- Kontrol kaybı riski: Yüksek özerkli­ğe sahip sistemlerin insan kontrolünden çıkma riski bulunur. Bu nedenle, denetim me­kanizmaları ve acil durum protokolleri oluştu­rulmalıdır.

Kısacası, agentic şirket olmak bir tercih de­ğil, hayatta kalma meselesi. Yapay zekâ ve oto­nom sistemler iş dünyasını geri dönülmez bi­çimde dönüştürüyor. Rekabet avantajı, artık hızlı adapte olan ve bağımsız karar alabilen şir­ketlerin elinde. Veriye hükmeden, yapay zekâ­yı stratejik bir güç olarak kullanan ve insan + teknoloji uyumunu sağlayan şirketler gelece­ği inşa edecek. Durağanlık artık en büyük risk. Agentic bir yapıya geçişi ertelemek, yerinde saymak değil, geriye gitmektir.

Şimdi karar verin: Geleceği şekillendirenler­den mi olacaksınız, yoksa yok olanlardan mı?

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