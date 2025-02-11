Bacasız fabrika turizmde yapay zekâ devrimi
Turizm sektörü, bacasız sanayi olarak ekonomilere ve ülkemize dev katkılar sağlarken, yapay zekânın (AI) sebep olacağı değişimler bu alanda da devrim niteliğinde yenilikler getirmeye başladı bile.
Geçtiğimiz hafta, 28.’si gerçekleştirilen dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında konuşmacılardan biri olarak katıldığım etkinlikte de bu konu doğal olarak gündemin merkezindeydi. Hiç kuşku yok ki rezervasyon sistemlerinden kişiselleştirilmiş seyahat deneyimlerine, akıllı asistanlardan destinasyon yönetimine kadar yapay zekâ, turizmi daha verimli, keyifli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale getirerek bambaşka bir seviyeye taşıyacak.
Tatil ve seyahat anlayışı değişti!
İnsanlar artık yazın deniz-güneş, kışın kar-kayak tatillerinin ötesinde farklı amaçlarla seyahat ediyor ve bu durum turizm anlayışını köklü bir şekilde değiştirdi. Ulaşım olanaklarının gelişmesi, çeşitlenmesi, yaşam koşullarının değişmesi ve süregelen göç hareketleri gibi faktörler, turizm sektörünü büyük ölçüde dönüştürdü.
Bugün turizm dendiğinde kültür, sağlık, gastronomi, doğa, macera, ekoloji, kongre, iş, deniz, kıyı, termal, dini, spor, golf, alışveriş, film, eğitim, kış, festival, cruise, agro, kamp, bisiklet, lüks, safari, yaban hayat, sürdürülebilirlik ve uzay gibi birçok kategoriden bahsediyoruz. Bunlara bir de destinasyon çeşitliliği, kültürel zenginlik ve ulaşım araçlarının gelişmesi eklenince, turizm sınırsız seçenekleri ve cazip fırsatlarıyla gelecekte en fazla iş imkânı, gelir ve yatırım yaratacak sektörlerden biri olacak.
Turizmde yakın gelecekte en hızlı devreye girecek yapay zekâ kullanım alanları
1 Kişiselleştirilmiş seyahat planlaması: Yapay zekâ destekli algoritmalar, kullanıcıların geçmiş tercihlerine, bütçesine ve ilgi alanlarına göre en uygun seyahat rotalarını önerecek. Google Travel, Hopper ve TripAdvisor gibi platformlar daha gelişmiş versiyonlarıyla çoğalacak, AI destekli analizler sayesinde tatilciler en uygun zaman ve fiyatları daha isabetli tahmin edebilecek.
2 Otelcilikte akıllı çözümler: Chatbotlar ve sanal asistanlar, otel rezervasyonlarından müşteri hizmetlerine kadar birçok konuda daha hızlı ve etkili hale gelecek. Dil bariyeri tamamen ortadan kalkacak, hatta lehçe ve şiveler bile AI destekli uygulamalara entegre edilecek. Yapay zekâ ile donatılmış otel odaları, konukların tüm cihazları sesli komutlarla kontrol etmesini sağlayacak, robot hizmetliler normalleşecek.
3 Havaalanı ve ulaşım çözümleri: Havaalanlarında yüz tanıma sistemleri, pasaport ve güvenlik kontrollerinin otomasyonu sayesinde hızlı ve güvenli seyahat olanakları artacak. AI tabanlı trafik analizi sistemleri, tatil bölgelerindeki ulaşımı daha verimli yöneterek seyahat sürecini optimize edecek.
4 Turist deneyimini artıran yapay zekâ destekli rehberler: Artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zekâ destekli mobil uygulamalar, turistlere gezdikleri bölgeler hakkında gerçek zamanlı bilgi sunacak. Google Lens, AR müzeler ve AI destekli tur rehberleri, ziyaretçilerin deneyimini daha interaktif hale getirecek. Artık herkes, yapay zekâ sayesinde kendi özel rehberine sahip olacak ve gezdiği yerleri kendi dilinde, en ince detayına kadar öğrenerek keşfedecek.
5 Sürdürülebilir turizm için aı destekli analizler: Yapay zekâ, turistik bölgelerde aşırı ziyaretçi yükünü dengelemek, doğal ve kültürel varlıkları korumak için kullanılacak. AI, ziyaretçi yoğunluğunu analiz ederek turizm akışını daha iyi yönetmeye ve turistik bölgelerin sürdürülebilir şekilde korunmasına yardımcı olacak.
Yapay zekâyı en iyi kullanan kazanacak!
Kısacası geleceğin turizmi de diğer sektörler gibi yapay zekâ ile şekillenecek. Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan vatanımız, sahip olduğu coğrafi konum, doğa, tarih avantajlarını ve büyük turizm potansiyelini yapay zekâ ile birleştirebilirse, bu dönüşümü müthiş bir avantaja çevirebilir. Daha doğrusu çevirmeli!