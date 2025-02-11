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Bacasız fabrika turizmde yapay zekâ devrimi

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

Turizm sektörü, bacasız sanayi olarak ekonomilere ve ülkemize dev katkılar sağlarken, yapay zekânın (AI) sebep olacağı değişimler bu alanda da devrim niteli­ğinde yenilikler getirmeye başladı bile.

Geçtiğimiz hafta, 28.’si gerçekleştirilen dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında ko­nuşmacılardan biri olarak katıldığım etkin­likte de bu konu doğal olarak gündemin mer­kezindeydi. Hiç kuşku yok ki rezervasyon sistemlerinden kişiselleştirilmiş seyahat deneyimlerine, akıllı asistanlardan desti­nasyon yönetimine kadar yapay zekâ, turiz­mi daha verimli, keyifli, sürdürülebilir ve müşteri odaklı hale getirerek bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

Tatil ve seyahat anlayışı değişti!

İnsanlar artık yazın deniz-güneş, kışın kar-kayak tatillerinin ötesinde fark­lı amaçlarla seyahat ediyor ve bu durum turizm anlayışını köklü bir şekilde değiştir­di. Ulaşım olanaklarının gelişmesi, çeşit­lenmesi, yaşam koşullarının değişmesi ve süregelen göç hareketleri gibi faktörler, turizm sektörünü büyük ölçüde dönüştürdü.

Bugün turizm dendiğinde kültür, sağlık, gastronomi, doğa, macera, ekoloji, kong­re, iş, deniz, kıyı, termal, dini, spor, golf, alışveriş, film, eğitim, kış, festival, cru­ise, agro, kamp, bisiklet, lüks, safari, ya­ban hayat, sürdürülebilirlik ve uzay gi­bi birçok kategoriden bahsediyoruz. Bunla­ra bir de destinasyon çeşitliliği, kültürel zenginlik ve ulaşım araçlarının gelişme­si eklenince, turizm sınırsız seçenekleri ve cazip fırsatlarıyla gelecekte en fazla iş imkânı, gelir ve yatırım yaratacak sek­törlerden biri olacak.

Turizmde yakın gelecekte en hızlı devreye girecek yapay zekâ kullanım alanları

1 Kişiselleştirilmiş seyahat planlama­sı: Yapay zekâ destekli algoritmalar, kul­lanıcıların geçmiş tercihlerine, bütçesine ve ilgi alanlarına göre en uygun seyahat rotalarını önerecek. Google Travel, Hopper ve TripAdvisor gibi platformlar daha gelişmiş versiyonlarıyla çoğalacak, AI destekli analiz­ler sayesinde tatilciler en uygun zaman ve fiyatları daha isabetli tahmin edebilecek.

2 Otelcilikte akıllı çözümler: Chatbotlar ve sanal asistanlar, otel rezervasyonla­rından müşteri hizmetlerine kadar birçok konuda daha hızlı ve etkili hale gelecek. Dil ba­riyeri tamamen ortadan kalkacak, hatta lehçe ve şiveler bile AI destekli uygulama­lara entegre edilecek. Yapay zekâ ile donatıl­mış otel odaları, konukların tüm cihazları sesli komutlarla kontrol etmesini sağla­yacak, robot hizmetliler normalleşecek.

3 Havaalanı ve ulaşım çözümleri: Havaa­lanlarında yüz tanıma sistemleri, pasa­port ve güvenlik kontrollerinin otomas­yonu sayesinde hızlı ve güvenli seyahat olanakları artacak. AI tabanlı trafik ana­lizi sistemleri, tatil bölgelerindeki ulaşımı daha verimli yöneterek seyahat sürecini optimize edecek.

4 Turist deneyimini artıran yapay zekâ destekli rehberler: Artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zekâ destekli mobil uygulamalar, turistlere gezdikleri bölgeler hakkında ger­çek zamanlı bilgi sunacak. Google Lens, AR müzeler ve AI destekli tur rehberleri, ziyaretçilerin deneyimini daha interaktif ha­le getirecek. Artık herkes, yapay zekâ saye­sinde kendi özel rehberine sahip olacak ve gezdiği yerleri kendi dilinde, en ince deta­yına kadar öğrenerek keşfedecek.

5 Sürdürülebilir turizm için aı destekli analizler: Yapay zekâ, turistik bölgelerde aşırı ziyaretçi yükünü dengelemek, doğal ve kültürel varlıkları korumak için kullanıla­cak. AI, ziyaretçi yoğunluğunu analiz ede­rek turizm akışını daha iyi yönetmeye ve turistik bölgelerin sürdürülebilir şekilde korunmasına yardımcı olacak.

Yapay zekâyı en iyi kullanan kazanacak!

Kısacası geleceğin turizmi de diğer sektör­ler gibi yapay zekâ ile şekillenecek. Türkiye, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan va­tanımız, sahip olduğu coğrafi konum, doğa, tarih avantajlarını ve büyük turizm potansi­yelini yapay zekâ ile birleştirebilirse, bu dö­nüşümü müthiş bir avantaja çevirebilir. Daha doğrusu çevirmeli!

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