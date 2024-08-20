Yükselen değer: Veri Hikayeciliği

Veri Hikayeciliği, İngi­lizcesiyle "Data Stor­ytelling", günümüz iş dün­yasında hızla yükselen bir yetkinlik olarak öne çıkı­yor. Başka bir deyişle Ve­ri Hikayeciği; tabloları, raporları, uzun uzun ana­lizleri anlaşılabilir hale getirme sanatı olarak ge­liştirilmesi gereken becer setlerinde hızla üst sırala­ra yükseliyor….

Günümüzde veri toplamak, de­ğerli olanları ayıklamak, hesap­lamalar yapmak ve hatta analiz edip yorumlamak gibi işlemleri teknoloji, iş zekası uygulamala­rı ve yapay zeka zaten gerçekleş­tiriyor. Veri ile ilgili tüm işlem­ler, robotlar, yapay zekalı cihaz­lar ve otomasyon geliştikçe çok daha ileri seviyelerde de yapıla­bilir hale gelecek.

Ve bizlere dü­şen asıl görev de bu analizlerin sonuçlarını işe yarar, kolay anla­şılır ve hemen kullanılabilir hale getirmek, yani hikayeleştirerek aktarmak olacak. Ki bu sayede bilgiye hayat, canlılık ve sayıla­rın ötesinde anlam katarak iste­nen etkiyi yaratabilelim, hareke­te geçebilelim… .

Üç bileşenden oluşuyor

Veri Hikayeciliği üç bileşen­den oluşuyor: Veri (sayılar, ke­limeler, harfler, görseller, grafik­ler vb.), görselleştirme (fotoğ­raf, grafik, video, resim, fiziksel obje vb.) ve anlatı. Bu bileşenle­ri ustalıkla kullanarak, harekete geçirebilenler iş dünyasının yeni yıldızları ve liderleri olacak.

Ya­ni bundan sonra arayacağımız en önemli yetkinliklerden biri ile­tişim, beden dili becerileri, veri analistliği ve hikaye anlatıcılığı­nın yanı sıra bir de “Veri Hika­yeciliği” olacak, olmalı. Şimdi diyeceksiniz ki “Hikayeleştir­menin önemini zaten anlamıştık. Buna -veri- kelimesini eklemek neden bu kadar önemli ya da ne farkı var?”.

Evet hepimiz farkındayız, ge­nel olarak her konuda hikaye­leştirme zaten bilgilendirme, etkileşimde ve içselleştirmede kritik bir rol oynar; ancak bu hi­kayeler esasen, verilerle des­teklendiğinde, tamamlandı­ğında gerçek bir dönüşüm ve harekete geçirme gücü kazanır. Yani veriyi hikayeleştirmek ise sadece anlatıya-aktarıma bir rakam silsilesi, tablo, grafik, vb. eklemekle kalmaz (ki çoğu da za­ten okunmaz, anlaşılmaz), aynı zamanda bu bilgiyi kolayca anla­şılır, ilgi çekici ve hatırlanabilir hale getirir.

Örneğin, bir e-ticaret şirke­tinin pazarlama müdürü, müş­teri memnuniyeti anketlerinde bir önceki çeyreğe göre %20 dü­şüş gördü.

Bu veriyi bir toplantı­da, e-maille, telefonla, vb. yalnız­ca rakamla aktardığında konu so­yut ve havada kalabilir. Önemi ve gerçek içgörü tam algılanamaya­bilir. Ancak müdürümüz bu veri­yi ekranda mutsuz müşteri yüz­lerinin üzerinde kocaman bir - %20 yazan görselle ve şu şekilde hikayeleştirerek anlatırsa; "Son çeyrekte, yeni bir teslimat or­tağı ile çalışmaya başladık.

Ancak bu geçiş süreci, bazı müşterilerimizde teslimat ge­cikmeleri ve eksik ürünlerle sonuçlandı. Bu durum, özel­likle en sadık müşterilerimiz­de memnuniyetsizlik yarattı ve memnuniyeti anketlerin­de %20'lik bir düşüşe yol açtı. Müşterilerimizin geri bildi­rimleri, bu sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Müşteri kaybı yaşamamak için hemen …………, …………. yapmak üzere ………. ".

Verilerin karmaşıklığını çözer

Bu şekilde veriyi hikayeleştire­rek anlatmak , sadece sayısal bir düşüşü değil, bu düşüşün neden­lerini ve potansiyel sonuçlarını da açıkça ortaya koyduğu için yö­netim ekibi, sadece bir problemle karşı karşıya olduklarını değil, bu problemin nereden kaynaklandı­ğını ve çözüm yollarını da net bir şekilde anlayabilir. Bu yolla an­latmak sadece bilgi vermekle kal­maz, aynı zamanda harekete geç­meye teşvik eder ve stratejik ka­rarlar için daha sağlam bir temel oluşturur.

Kısacası, Veri Hikayecili­ği, ham verilerin karmaşıklığı­nı çözer, onları insan zihni için anlaşılır hale getirir ve bu saye­de karar vericilerin ve liderlerin en iyi stratejik hamleleri yapma­larına olanak tanır. Ekipleri mo­tive eder, yatırımcıları ikna eder ve tüm paydaşlarla etkili bir şe­kilde iletişim kurulmasını sağlar. Bireysel ve kurumsal ajandanıza etkili iletişim ve görselleştirme tekniklerini öğrenerek, veri ana­lizi konusundaki bilgilerinizi ar­tırarak “Veri Hikayeciliği geliş­tirilecek” notunu düşün…