Dijital ticaretin büyümesi hız kesme­den devam ediyor, peki 10 yıl içinde neler değişecek?

Geçtiğimiz hafta @DigitalNetworkAl­kas tarafından düzenlenen “Future Com­merce 360, Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığı ve teması ile düzenlenen etkinliğe katıldım. Oldukça kalabalık ve de­ğerli bir konuşmacı, panelist kadrosu vardı. Bölümler, konular son derece yararlı belir­lenmişti. Başından sonuna kadar dinledim, izledim, sizler için bol bol not aldım, görüşle­rimi de eklemiş olarak aşağıda özetliyorum.

Dünyanın en gözde ve roket hızında yükselen ticareti, “e-ticaret , e-ihracat”. Yaklaşık 10 yıl içinde, duygular ve insan de­neyimlerinin bile dijital ortamda ticari hale gelmesi çok yüksek olasılık. Yasa ve etik dışı olanlar haricinde, e-ticareti, e-ihracatı ya­pılamayan bir şey kalmayacak.

Hem küresel başarılar kazanmış gözbe­beğimiz Türk markalarının beyin takımı CEO’lar, yatırımcılar ve yöneticiler, hem sahaya yeni çıkan iddialı start-up’larımı­zın genç girişimcileri ve uzmanlar; şirket vizyonlarını, stratejilerini, faaliyet ve projelerini anlatırken konuşmalarında en çok şu betimlemeleri kullandılar. Çün­kü bunlara odaklanıyorlar: Teknoloji Ya­tırımı, Nitelikli İnsan Kaynağı, Yapay Zeka (YZ), Veri, Data, %100 Dijitalleşme, E-Tica­ret, E-İhracat, Fijital, Omni, Sürdürülebilir­lik, Yeşil Mutabakat, Teşvik, Birleşme, Eko­sistem, Döngüsellik, Atık Yönetimi, Emisyon Kontrolü, Blockchain, SaaS, Karbon Ayak izi, Tedarik Zinciri, Hız, On-Demand Üretim, Kiralama-Abone-Paylaşma, Pazaryeri Por­talları Verimlilik, Yaratıcılık, Tasarım, Mar­kalaşma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, , Dö­nüşüm, Adaptasyon, Çeviklik, Deneyim Sa­dakati, Çin, …

Bu yazdıklarımı, kişisel kariyeriniz, şir­ketinizin geleceği, yatırımlarınız açısın­dan tek tek araştırın, düşünün. Son derece akıllı, çalışkan, eğitimli ve deneyimli onlarca kişinin, tüm gün süren sunumlarından sü­züp çıkardığım bu noktalar dikkate alınma­ya değerdir, emin olun. Her birinde mutlaka size özel, önemli mesajlar ve ilham verecek fikirler gizlidir.

Ve şu aşağıdaki start-up’ları da mutla­ka radarınıza alın:

Crait: Kreatif görsel üreten, ürün fotoğraf­çısı bir YZ platformu. Şirketlerde pazarlama ve kreatif bölümler arasındaki kopukluğun, koordinasyonsuzluğun neden olduğu yüksek verimsizliği, hataları ve maliyeti engelliyor. Kampanyalarda önceden kullanılmış görsel­leri yorumluyor. Hataları çalışmayan yerleri saptayıp, öneri veriyor. Kampanyaların iyi­leştirilmesini sağlıyor. www.crait.it

B2Metric: YZ tabanlı analizlerle pazarla­ma stratejisi oluşturuyor. Pazarlama ekiple­rine kampanya yaptırıyor. Tutundurma ve yaşam döngüsünü artırmaya, müşteri neden kaybediliyor sorusuna yanıt bulmaya odak­lanıyor. Veri analizi ve anlamlandırma ve eği­lim-yönelim tahmini yapıyor. www.b2metric. com

Evreka: Atık takibi, karbon ayak izi ölçümü ve kaynak yönetimi için SaaS çözümü sunuyor Suudi Arabistan’daki NEOM projesinde de kullanılıyor. Dünya henüz sadece % 7.2 oranda döngüsel, artık çöp değil atık demeli ve atığın da ikincil ürün olduğunu görmeliyiz iddiasını yapay zeka ile çözmeye çalışıyor. Atıkların yol­culuğunu %100 izliyorlar. Hem atık başına ne kadar karbon üretildiğini saptıyor hem de bu atıkları arayanların tedarikçi bulma ihtiyacı­na yanıt veriyor. www.evreka.co

RNV: Mağaza içi müşteri davranışlarını analiz eden ve envanter yönetimini AI ile op­timize eden bir SaaS platformu. Müşteriler mağazaya gelip neden alışveriş yapmadan çı­kıp gidiyor? Bu, perakendeden 2 trilyon do­lar kaçak gelir demek. Doğru zamanda doğru yerde doğru maliyet ve doğru fiyatla satış ar­tırılmasını sağlıyor. www.rnv.ai

T-Fashion: Sosyal medyadan akıp giden ve çöp olan milyarlarca kıymetli veriyi ya­kalayıp, moda trendlerinin analizini yapıyor. Gelecekteki trendleri tahmin etmek için ve­rileri sektöre özel, kullanılabilir bilgiye dö­nüştürüyorlar. Tasarım ve trend dönüşümü için markalara yönlendirme veriyorlar. Sos­yal bilgi madeninden moda bilgilerini toplu­yor, trendlerin nereye evrileceğini belirliyor­lar. www.tfashion.ai

Son söz: Teknolojiyi, yapay zekayı ve veri­yi kullanmak artık bir tercih değil, zorunlu­luk. Geri kalmamak için dönüşün, kendinizi ve işinizi geleceğe taşıyın.