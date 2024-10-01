  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk TARHAN
  4. Geleceğin ticareti, ticaretin geleceği

Geleceğin ticareti, ticaretin geleceği

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK [email protected]

Dijital ticaretin büyümesi hız kesme­den devam ediyor, peki 10 yıl içinde neler değişecek?

Geçtiğimiz hafta @DigitalNetworkAl­kas tarafından düzenlenen “Future Com­merce 360, Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığı ve teması ile düzenlenen etkinliğe katıldım. Oldukça kalabalık ve de­ğerli bir konuşmacı, panelist kadrosu vardı. Bölümler, konular son derece yararlı belir­lenmişti. Başından sonuna kadar dinledim, izledim, sizler için bol bol not aldım, görüşle­rimi de eklemiş olarak aşağıda özetliyorum.

Dünyanın en gözde ve roket hızında yükselen ticareti, “e-ticaret , e-ihracat”. Yaklaşık 10 yıl içinde, duygular ve insan de­neyimlerinin bile dijital ortamda ticari hale gelmesi çok yüksek olasılık. Yasa ve etik dışı olanlar haricinde, e-ticareti, e-ihracatı ya­pılamayan bir şey kalmayacak.

Hem küresel başarılar kazanmış gözbe­beğimiz Türk markalarının beyin takımı CEO’lar, yatırımcılar ve yöneticiler, hem sahaya yeni çıkan iddialı start-up’larımı­zın genç girişimcileri ve uzmanlar; şirket vizyonlarını, stratejilerini, faaliyet ve projelerini anlatırken konuşmalarında en çok şu betimlemeleri kullandılar. Çün­kü bunlara odaklanıyorlar: Teknoloji Ya­tırımı, Nitelikli İnsan Kaynağı, Yapay Zeka (YZ), Veri, Data, %100 Dijitalleşme, E-Tica­ret, E-İhracat, Fijital, Omni, Sürdürülebilir­lik, Yeşil Mutabakat, Teşvik, Birleşme, Eko­sistem, Döngüsellik, Atık Yönetimi, Emisyon Kontrolü, Blockchain, SaaS, Karbon Ayak izi, Tedarik Zinciri, Hız, On-Demand Üretim, Kiralama-Abone-Paylaşma, Pazaryeri Por­talları Verimlilik, Yaratıcılık, Tasarım, Mar­kalaşma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, , Dö­nüşüm, Adaptasyon, Çeviklik, Deneyim Sa­dakati, Çin, …

Bu yazdıklarımı, kişisel kariyeriniz, şir­ketinizin geleceği, yatırımlarınız açısın­dan tek tek araştırın, düşünün. Son derece akıllı, çalışkan, eğitimli ve deneyimli onlarca kişinin, tüm gün süren sunumlarından sü­züp çıkardığım bu noktalar dikkate alınma­ya değerdir, emin olun. Her birinde mutlaka size özel, önemli mesajlar ve ilham verecek fikirler gizlidir.

Ve şu aşağıdaki start-up’ları da mutla­ka radarınıza alın:

Crait: Kreatif görsel üreten, ürün fotoğraf­çısı bir YZ platformu. Şirketlerde pazarlama ve kreatif bölümler arasındaki kopukluğun, koordinasyonsuzluğun neden olduğu yüksek verimsizliği, hataları ve maliyeti engelliyor. Kampanyalarda önceden kullanılmış görsel­leri yorumluyor. Hataları çalışmayan yerleri saptayıp, öneri veriyor. Kampanyaların iyi­leştirilmesini sağlıyor. www.crait.it

B2Metric: YZ tabanlı analizlerle pazarla­ma stratejisi oluşturuyor. Pazarlama ekiple­rine kampanya yaptırıyor. Tutundurma ve yaşam döngüsünü artırmaya, müşteri neden kaybediliyor sorusuna yanıt bulmaya odak­lanıyor. Veri analizi ve anlamlandırma ve eği­lim-yönelim tahmini yapıyor. www.b2metric. com

Evreka: Atık takibi, karbon ayak izi ölçümü ve kaynak yönetimi için SaaS çözümü sunuyor Suudi Arabistan’daki NEOM projesinde de kullanılıyor. Dünya henüz sadece % 7.2 oranda döngüsel, artık çöp değil atık demeli ve atığın da ikincil ürün olduğunu görmeliyiz iddiasını yapay zeka ile çözmeye çalışıyor. Atıkların yol­culuğunu %100 izliyorlar. Hem atık başına ne kadar karbon üretildiğini saptıyor hem de bu atıkları arayanların tedarikçi bulma ihtiyacı­na yanıt veriyor. www.evreka.co

RNV: Mağaza içi müşteri davranışlarını analiz eden ve envanter yönetimini AI ile op­timize eden bir SaaS platformu. Müşteriler mağazaya gelip neden alışveriş yapmadan çı­kıp gidiyor? Bu, perakendeden 2 trilyon do­lar kaçak gelir demek. Doğru zamanda doğru yerde doğru maliyet ve doğru fiyatla satış ar­tırılmasını sağlıyor. www.rnv.ai

T-Fashion: Sosyal medyadan akıp giden ve çöp olan milyarlarca kıymetli veriyi ya­kalayıp, moda trendlerinin analizini yapıyor. Gelecekteki trendleri tahmin etmek için ve­rileri sektöre özel, kullanılabilir bilgiye dö­nüştürüyorlar. Tasarım ve trend dönüşümü için markalara yönlendirme veriyorlar. Sos­yal bilgi madeninden moda bilgilerini toplu­yor, trendlerin nereye evrileceğini belirliyor­lar. www.tfashion.ai

Son söz: Teknolojiyi, yapay zekayı ve veri­yi kullanmak artık bir tercih değil, zorunlu­luk. Geri kalmamak için dönüşün, kendinizi ve işinizi geleceğe taşıyın.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Siber güvenlik ve iş dünyasında alınması gereken acil önlemler! 24 Eylül 2024
Tekstil ve moda dünyasında devrim: 2. el trendi 17 Eylül 2024
AI PC ve teknoloji altyapısı için bütçe hazırlayın! 10 Eylül 2024
Çin’in devlet kapitalizmi ve dünya eş başkanlığı 03 Eylül 2024
Yapay zekânın (YZ-AI) lojistiğe etkisi 27 Ağustos 2024
Yükselen değer: Veri Hikayeciliği 20 Ağustos 2024
Dünyanın Albedosu aşırı tahmin edilmiş!.. 13 Ağustos 2024
İş dünyası zorlanıyor! 4 nesil (BB, X, Y ve Z) bir arada 06 Ağustos 2024
FOBO: Çağın korkusu mu, fırsatı mı? 30 Temmuz 2024
Tokenizasyon: Dijital dönüşümün kilit taşı 23 Temmuz 2024