Geleceğin ticareti, ticaretin geleceği
Dijital ticaretin büyümesi hız kesmeden devam ediyor, peki 10 yıl içinde neler değişecek?
Geçtiğimiz hafta @DigitalNetworkAlkas tarafından düzenlenen “Future Commerce 360, Geleceğin Ticareti, Ticaretin Geleceği” başlığı ve teması ile düzenlenen etkinliğe katıldım. Oldukça kalabalık ve değerli bir konuşmacı, panelist kadrosu vardı. Bölümler, konular son derece yararlı belirlenmişti. Başından sonuna kadar dinledim, izledim, sizler için bol bol not aldım, görüşlerimi de eklemiş olarak aşağıda özetliyorum.
Dünyanın en gözde ve roket hızında yükselen ticareti, “e-ticaret , e-ihracat”. Yaklaşık 10 yıl içinde, duygular ve insan deneyimlerinin bile dijital ortamda ticari hale gelmesi çok yüksek olasılık. Yasa ve etik dışı olanlar haricinde, e-ticareti, e-ihracatı yapılamayan bir şey kalmayacak.
Hem küresel başarılar kazanmış gözbebeğimiz Türk markalarının beyin takımı CEO’lar, yatırımcılar ve yöneticiler, hem sahaya yeni çıkan iddialı start-up’larımızın genç girişimcileri ve uzmanlar; şirket vizyonlarını, stratejilerini, faaliyet ve projelerini anlatırken konuşmalarında en çok şu betimlemeleri kullandılar. Çünkü bunlara odaklanıyorlar: Teknoloji Yatırımı, Nitelikli İnsan Kaynağı, Yapay Zeka (YZ), Veri, Data, %100 Dijitalleşme, E-Ticaret, E-İhracat, Fijital, Omni, Sürdürülebilirlik, Yeşil Mutabakat, Teşvik, Birleşme, Ekosistem, Döngüsellik, Atık Yönetimi, Emisyon Kontrolü, Blockchain, SaaS, Karbon Ayak izi, Tedarik Zinciri, Hız, On-Demand Üretim, Kiralama-Abone-Paylaşma, Pazaryeri Portalları Verimlilik, Yaratıcılık, Tasarım, Markalaşma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, , Dönüşüm, Adaptasyon, Çeviklik, Deneyim Sadakati, Çin, …
Bu yazdıklarımı, kişisel kariyeriniz, şirketinizin geleceği, yatırımlarınız açısından tek tek araştırın, düşünün. Son derece akıllı, çalışkan, eğitimli ve deneyimli onlarca kişinin, tüm gün süren sunumlarından süzüp çıkardığım bu noktalar dikkate alınmaya değerdir, emin olun. Her birinde mutlaka size özel, önemli mesajlar ve ilham verecek fikirler gizlidir.
Ve şu aşağıdaki start-up’ları da mutlaka radarınıza alın:
Crait: Kreatif görsel üreten, ürün fotoğrafçısı bir YZ platformu. Şirketlerde pazarlama ve kreatif bölümler arasındaki kopukluğun, koordinasyonsuzluğun neden olduğu yüksek verimsizliği, hataları ve maliyeti engelliyor. Kampanyalarda önceden kullanılmış görselleri yorumluyor. Hataları çalışmayan yerleri saptayıp, öneri veriyor. Kampanyaların iyileştirilmesini sağlıyor. www.crait.it
B2Metric: YZ tabanlı analizlerle pazarlama stratejisi oluşturuyor. Pazarlama ekiplerine kampanya yaptırıyor. Tutundurma ve yaşam döngüsünü artırmaya, müşteri neden kaybediliyor sorusuna yanıt bulmaya odaklanıyor. Veri analizi ve anlamlandırma ve eğilim-yönelim tahmini yapıyor. www.b2metric. com
Evreka: Atık takibi, karbon ayak izi ölçümü ve kaynak yönetimi için SaaS çözümü sunuyor Suudi Arabistan’daki NEOM projesinde de kullanılıyor. Dünya henüz sadece % 7.2 oranda döngüsel, artık çöp değil atık demeli ve atığın da ikincil ürün olduğunu görmeliyiz iddiasını yapay zeka ile çözmeye çalışıyor. Atıkların yolculuğunu %100 izliyorlar. Hem atık başına ne kadar karbon üretildiğini saptıyor hem de bu atıkları arayanların tedarikçi bulma ihtiyacına yanıt veriyor. www.evreka.co
RNV: Mağaza içi müşteri davranışlarını analiz eden ve envanter yönetimini AI ile optimize eden bir SaaS platformu. Müşteriler mağazaya gelip neden alışveriş yapmadan çıkıp gidiyor? Bu, perakendeden 2 trilyon dolar kaçak gelir demek. Doğru zamanda doğru yerde doğru maliyet ve doğru fiyatla satış artırılmasını sağlıyor. www.rnv.ai
T-Fashion: Sosyal medyadan akıp giden ve çöp olan milyarlarca kıymetli veriyi yakalayıp, moda trendlerinin analizini yapıyor. Gelecekteki trendleri tahmin etmek için verileri sektöre özel, kullanılabilir bilgiye dönüştürüyorlar. Tasarım ve trend dönüşümü için markalara yönlendirme veriyorlar. Sosyal bilgi madeninden moda bilgilerini topluyor, trendlerin nereye evrileceğini belirliyorlar. www.tfashion.ai
Son söz: Teknolojiyi, yapay zekayı ve veriyi kullanmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Geri kalmamak için dönüşün, kendinizi ve işinizi geleceğe taşıyın.