Sayılarla ChatGPT ve ‘Histerik Zannetme’ salgını

Yapay Zeka 30 Kasım 2022’de Open AI tarafından ChatGPT ile genel kullanıma açıldı. Ve o tarihten bu yana tüm dünyada; bırakın iş çevrelerini, ayak üstü ufak sohbetlerde bile iki cümleden birisinin konusu yapay zeka ile doldu.

Şu cümle tüm haber platformlarında ve kulaktan kulağa viral yayılan söylentilerde milyonlarca kez tekrar edildi; “İnanılmaz! Duydun mu? ChatGPT çıkar çıkmaz aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış. Tarihteki en hızlı büyüyen uygulamaymış!” Doğru. Bu, oldukça sıra dışı bir gelişme. Başka yapay zeka araçlarını hesaba katmasak, dünyada sadece ChatGPT olduğunu varsaysak bile hesap ortada. O halde gidişat şu anlama geliyor; 3-4 yıl içinde kullanmayan kalmayacak, yapay zeka dünyaya hakim olacak!

Oysa aslında olan biten şu; metaverse ve kripto konularında da yaşadığımız “histerik zannetme - hysterical assumption” salgınının bu kez de yapay zeka versiyonunu yaşıyoruz. Yönelttiğimiz birkaç soruya konuşur gibi yanıt verdiği, birkaç ödevimizi, işimizi yaptığı, problemimizi çözüp, kodlayabildiği için tüm işleri hemen ve derhal elimizden alacağına, artık bir şey öğrenmemiz gerekmeyeceğine, yaratıcılığa gerek kalmayacağına, gerçeklik algımızı ve işlerimizi kaybedeceğimize iknayız. Hem de birkaç yıl içinde!

Tam bir "şüyuu vukuundan beter" vakası!

Çünkü dünya ilk defa her şeyi değiştirecek güçte bir teknoloji ile karşı karşıya (olduğunu sanıyor). ChatGPT ile başlayan yeni yapay zeka devrimi kimine göre Deccal, kimine göre de insanoğlunun tüm dertlerine çare olacak nitelikte süper bir araç. Bu sefer ‘kesinlikle’ farklı! Ya yok olacak ya kurtulacağız! Bla bla… Kabul edelim, tam bir "şüyuu vukuundan beter" yani "şüphesi olmasından etkili" vakası içindeyiz. Olayın gerçekleşme ihtimali gerçekleşmesinden önce ve daha fazla endişe, korku, etki, sevinç, kabul, beklenti, vb. yaratmış durumda. Bu yüzden geçtiğimiz iki hafta köşemde “Amara Kanununu” ve “Jevons Paradoksunu” yazdım. Hepimizi aklıselim, sakin, sağduyulu düşünmeye davet etmek istedim. O yazılara da tekrar göz atın lütfen.

Lütfen sakin olalım. Gerçek durum farklı! İlk yapay zeka şokundan bu yana 1.5 yıl geçti. Open AI yöneticileri 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü çok acayip, yeni bir arama motoru lanse etmiş olsa bile, başlama vuruşunu yapan ve halen sektör lideri olan ChatGPT’nin rakamları bakın daha ne seviyede? Kuşkusuz bu tablo zaman içinde (hatta her an) değişiyor, değişecek. Ancak şu anda genel durumu anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum, aşağıda özetledim, lütfen inceleyin (Kaynak: bankmycell.com)

Sayılarla ChatGPT:

- ChatGPT’nin aylık aktif kullanıcı sayısı henüz 200 milyondan az.

- 2023 Haziran ve Temmuz’dan bu yana kullanıcı sayısı her ay %10 azalıyor.

- Günde yaklaşık 10 milyon kullanıcı sorgusu yapılıyor.

- Web Sitesi Trafiğinde %22 düşüş gözlemleniyor.

- Kullanıcıların çoğunluğu erkek ve genç yetişkin. Yaklaşık %60’I erkek, %40’I kadın.

- %60’ından fazlası 18-34 yaş aralığında.

- Sadece ChatGPT değil, rakipleri Gemini, Copilot ve diğer araçlar da derin bir ‘halüsinasyon’ problemi içinde.

- ChatGPT başta olmak üzere yapay zeka uygulamaları etik, güvenlik, mahremiyet ihlali ve fikri mülkiyet davalarıyla data kullanımı açısından baskı ve kısıtlamalar altında. Platformları eğitecek verilere erişimde büyük sıkıntılar var.

En önemlisi de dünyanın enerji, teknoloji (donanım, yazılım, nitelikli insan kaynağı, vb.) alt yapısı, ekonomisi, sosyolojisi henüz yapay zekaya hazır da değil, yeterli de değil. Elbette

5-10-20 yıl içinde olacak ama henüz erken. O yüzden gevşemeyin-abartmayın, yavaş yavaş acele edin!