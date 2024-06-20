Stanford Üniversitesi YZ Index Raporu yayınladı!
On yıl önce, en iyi yapay zekâ (YZ) sistemleri bile görüntülerdeki nesneleri insan seviyesinde sınıflandıramıyordu. YZ, dil anlama ve matematik problemlerini çözme konusunda zorlanıyordu.
2023’te OpenAI’ın Chat GPT ile bu durum değişti. 2024’te ise GPT-4, Gemini, Copilot ve Claude 3 gibi multimodel YZ platformları arasındaki yarış hızlandı. Bu durumu değerlendirmek için Stanford Üniversitesi önemli bir YZ Index Raporu yayınladı (Raporun tamamı: https:// bityl.co/QYKQ ).
Rapordaki en önemli 10 çıkarım şöyle:
1 YZ, görüntü sınıflandırma, görsel akıl yürütme ve İngilizce anlama gibi birkaç ölçütte insan performansını aşmış durumda. Ancak, ileri matematik, görsel sağduyu, akıl yürütmesi ve planlama gibi daha karmaşık görevlerde hala geride ve gelişim ihtiyacı var.
2 İş dünyası YZ araştırmalarında öncü ve belirleyici rol oynuyor. 2023 yılında, sanayi 51 önemli makine öğrenimi modeli üretirken, akademi yalnızca 15 model üretebildi. Ancak sanayi-akademi iş birliğiyle yalnızca 21 önemli model geliştirildi.
3 AI Index tahminlerine göre, en son YZ modellerinin eğitim maliyetleri eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Örneğin, OpenAI’nin GPT-4’ü eğitmek için yaklaşık 78 milyon dolarlık hesaplama gücü kullanılırken, Google’ın Gemini Ultra’sı için bu maliyet 191 milyon dolar. Ve rakamlar sürekli artıyor.
4 ABD, Çin, AB ve Birleşik Krallık’ın önünde, önde gelen YZ modellerinin ana kaynağı. 2023 yılında, ABD merkezli kurumlardan 61 önemli YZ modeli ortaya çıkarken, Avrupa Birliği 21 ve Çin 15 model üretti.
5 LLM sorumluluğu için sağlam ve standart değerlendirmeler ciddi şekilde eksik. AI Index’in yeni araştırması, sorumlu YZ raporlamasında önemli bir standardizasyon eksikliği olduğunu ortaya koyuyor.
6 Üretici YZ yatırımı müthiş yükseliyor. Geçen yıl toplam YZ özel yatırımı düşmesine rağmen, üretici YZ için fonlama, 2022’den itibaren neredeyse sekiz kat artarak 25.2 milyar dolara ulaştı.
7 Veriler gösteriyor ki: YZ, çalışanları daha üretken hale getirir ve daha yüksek kaliteli işler yapmalarını sağlar. 2023’te yapılan birçok çalışma, YZ’nın emek üzerindeki etkisini değerlendirdi ve YZ’nın, çalışanların görevleri daha hızlı tamamlamalarını ve çıktılarının kalitesini artırmalarını sağladığını öne sürdü. Bu çalışmalar ayrıca, YZ’nın düşük ve yüksek vasıflı çalışanlar arasındaki beceri boşluğunu kapatma potansiyelini de gösterdi. Ancak, diğer çalışmalar, uygun denetim olmadan YZ’nın kullanımının performansın düşmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
8 YZ sayesinde bilimsel ilerleme de hızlanıyor. 2022 yılında, YZ bilimsel keşifleri ilerletmeye başladı. 2023’te ise algoritmik sıralamayı daha verimli hale getiren, malzeme keşfi sürecini kolaylaştıran, vb. gibi bilimle ilgili önemli YZ uygulamalarının lansmanları yapıldı.
9 ABD’deki YZ ile ilgili düzenlemelerin sayısı, geçtiğimiz yıl ve son beş yıl içinde önemli ölçüde arttı. 2023 yılında, YZ ile ilgili 25 düzenleme vardı, 2016’da ise sadece bir taneydi. Oysa geçen yıl, YZ ile ilgili düzenlemelerin toplam sayısı %56,3 arttı.
10 Dünya genelinde insanlar artık YZ’nın potansiyel etkisinin daha fazla farkında ve daha gergin. Ipsos’un bir anketine göre, üç ila beş yıl içinde hayatlarını dramatik bir şekilde etkileyeceğini düşünenlerin oranı %66. Ayrıca, %52’si YZ ürünleri ve hizmetlerine karşı gerginlik ifade ediyor, Amerika’da, Pew verilerine göre, Amerikalıların %52’si YZ hakkında heyecandan çok endişe duyuyor.
Sonuç: 3-5 yıl içinde şirketler en büyük yatırımı teknoloji altyapısına, YZ geçişine, ekiplerin eğitimine, üretkenliğin artışına ve yenilikçi çözümlerin entegrasyonuna yapacak. Yapamayan masadan kalkacak! Lütfen ciddiye alınız.