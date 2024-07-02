Sigorta sektöründe yapay zekâ kullanımı
Yakın gelecekte iş dünyasının bileşenlerini ele alarak, ne yaşadığımızı ve yaşayabileceğimizi, yapmamız gerekenleri daha iyi fark etmek adına yapay zekânın (YZ) iş dünyasını etkileyecek, dönüştürecek sektörel, somut olasılıklara bakalım istiyorum.
Bundan sonraki yazılarımda ara ara YZ hakkında sektörel, belli işlere odaklı ve daha detaylı bilgiler ve örnekler paylaşacağım. Sigorta sektörü ile başlıyorum…
1-Hasar tespiti ve değerlendirme
Hasar tespiti ve değerlendirme adımları, sigorta şirketleri için hem zaman alan hem maliyetli hem de müşterilerin ve diğer paydaşların beklentilerinin en yüksek olduğu sıkıntılı süreçlerdir. Örneğin, bir sigorta şirketi, sadece YZ destekli görüntü işleme teknolojilerini kullanarak bile çok önemli faydalar yaratabilir; müşteri kaza-hasar fotoğraflarını ve diğer belgeleri uygulamaya yükler. YZ’lı sistem, fotoğrafların orijinal olup olmadığını ve üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını analiz eder.
Eksik veya şüpheli noktalar varsa araştırır, sorgular. Hasarın boyutunu ve onarım maliyetini belirleyerek veri merkezindeki benzer vakalarla karşılaştırır. Hasarın maliyetini (sübjektif, manipülatif etkilerden arındırarak) hızlıca hesaplayıp onay sürecini başlatır. Üstelik sağladığı farklı bilgilerle ve yeni ürün fikirleriyle pazarlama, satış desteği verecek inovatif olasılıklar da üretir. Kapsamlı analiz ve değerlendirmelerle ekspertiz sürecini hızlandırıp müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra yepyeni satış olanakları da yaratır.
2 -Sahtekarlık tespiti
Sahtekarlık tespiti, sigorta şirketlerinin bir diğer kritik alanıdır. YZ’nın büyük veri analitiği ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanabilme kabiliyeti, anormal ve şüpheli davranışları tespit etmekte büyük avantaj sağlar. Örneğin, YZ multi model sistemler, tüm veri setlerini analiz ederek aynı müşterinin kısa süre içinde birden fazla yüksek değerli talepte bulunması veya başka hayat olaylarında sergilediği olağandışı davranışları, deepfake tespiti gibi ekstra keşifleri yapabilir. Sahte talepler yakalanır, caydırıcılık artar.
3-Poliçe yönetimi ve özelleştirilmiş ürünler ve yeni teklifler
YZ, müşterilerinin geçmiş bilgilerini, demografik verilerini ve risk profillerini en ince detayına kadar, milyonlarca örneği de değerlendirip analiz ederek çok daha özgün sigorta ürünleri ve kişiye, duruma özel alternatifler, çözümler sunulabilir.
Diyelim ki, yeni bir otomobil sigortası kampanyası oluşturmak istiyorsunuz. YZ, yaş guruplarını ya da belirli ve riskli bir bölgeyi, orada yaşayanların, trafik ya da ortam, iklim, yol, ulaşım, sağlık, vb. açısından belirgin avantaj ve dezavantajlarını, geçmiş kazalarını, araç kullanım alışkanlıklarını, otomobil pazarını, mevsimselliği, diğer hasar verilerini, vb. analiz ederek pek çok öneri geliştirip, daha detaylı ve uygun prim - kapsam belirleyebilir. Seçenekler oluşturabilir.
Mesela eğer müşterinin yüksek suç ya da risk oranına sahip bir mahallede, bölgede yaşadığını anlamışsa özel bir konut sigortası ya da hırsızlık, yangın ve doğal afet risklerini değerlendirerek, farklı ürünlerle paket yapmak, kişiye uygun ödeme koşulu hesaplamak gibi bir çalışanın tek başına yapmasının hayli zor olduğu alternatifler, iş ve çözüm geliştirici teklifler, ek hizmetler sunulmasını sağlar.
Bu tür özelleştirilmiş ve detaylı analizler, sigorta şirketlerinin müşteri ihtiyaçlarını, hatta müşterinin henüz farkında dahi olmadığı ihtiyaçları ve riskleri somut veriye dayanarak ortaya çıkarır. Müşteri iletişimini geliştirip memnuniyeti artırırken, şirketin risk yönetimini optimize, gelirini ve verimliliğini maksimize eder.
Sonuç olarak, YZ, ‘chatbot ve dijital asistanlar, risk analizi ve fiyatlandırma, müşteri segmentasyonu ve pazarlama’ gibi diğer tüm alanlarda da operasyonel verimliliği artırıp maliyetleri düşürerek müşteri bağlılığını ve yaratıcılığı en üst düzeye çıkarır, pek çok yenilikçi fırsat yaratır.
1-Hasar tespiti ve değerlendirme
2-Sahtekarlık tespiti
3-Poliçe yönetimi ve özelleştirilmiş ürünler