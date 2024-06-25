Liderlerin %80’i “YZ şart!” diyor, ama… diye devam ediyor…
Hayatımıza Yapay Zeka (YZ) gireli ve iş dünyası gündeminin en tepesine yerleşeli neredeyse iki yıl oluyor (ChatGPT 30 Kasım 2022’de başlamıştı). YZ’nın dünyayı baştan aşağı değiştireceği konusunda hiç kuşku yok. Herkes ikna olmuş durumda.
Bundan sonra YZ, işlerimizde ve hayatımızda değişmedik, etkilenmedik tek bir şey bırakmayacak. Bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel olarak hazırlanmalıyız. En çok en sert ve en hızlı etkilenecekler de beyaz yakalı ortamlar olacak. Yapay zekanın gerektirdiği yetkinlik, beceri dönüşümünü ve adaptasyonu gerçekleştiremeyen çalışanlar ve iş yerleri işlerini kaybedecek, oyundan çıkacaklar.
OpenAI’ın (ChatGPT) 13 milyar dolarla en büyük yatırımcısı olan ve YZ’nın gelişiminde belirleyici rol oynayan Microsoft ile 2016’da 26 milyar dolara satın aldığı LinkedIn, önemli kurumsal şirketlerin yönetim kadroları ve oralarda çalışan 31.000 iş insanı ile kapsamlı bir anket yaptı. 2024 İş Trendi Endeksi adını verdikleri ortak bir rapor yayınladı. Aşağıda çok kısa özetini bulacaksınız.
Tamamı ise bu linkte: https:// news.microsoft.com/2024/05/08/microsoft-and-linkedin-release-the-2024-work-trend-index-on-the-state-of-ai-at-work
1- YZ kullanımı ve çalışanların algısı: Bilgi işçilerinin %70’i artık işlerinde bir şekilde YZ kullanıyor. YZ’nın gelişme alanlarını görüyorlar ve bu aşamada dahi zaman kazandırdığını, yaratıcılığı artırdığını, en önemli işlere odaklanmalarına yardımcı olarak becerilerini geliştirdiğini ve verimliliklerini artırdığını doğruluyorlar. Bu da çalışanlarda; heveslenme, fırsat yakalama, atılım yapma motivasyonu ile beraber kariyer endişesi ve iş kaybetme korkusunu tetikliyor.
2- Çalışanların beklentileri: Çalışanlar, YZ etkisini lider ve yöneticilerinden daha fazla algılıyor ve işte yapay zeka kullanmak istiyorlar. Şirketlerinden YZ ile çalışmak için daha çevik ve hızlı bir şekilde teknolojiye uyum sağlamalarını bekliyorlar. YZ odaklı, beceri geliştirici eğitim desteği ve mentorluk talep ediyorlar.
3- YZ eğitimi ve şirketlerin yaklaşımı: Liderlerin %66’sı YZ becerisi olmayan birini işe almazken, çalışanların sadece %39’u şirketlerinden YZ eğitimi aldı ya da alıyor. Şirketlerin yalnızca %25’i bu yıl elemanlarına eğitim, destek sağlamayı düşünüyor. Bu nedenle profesyoneller kendi başlarına yetenek kazanmak durumunda kalıyor. Nasıl yapabileceklerini araştırıyor.
4- Liderlerin yaklaşımı: Liderlerin %80’i YZ’ya geçişin rekabetçi olmak için kritik ve gerekli olduğunu kabul etse de %60’ı henüz yapay zekanın üretkenlikten doğacak kazançlarını ölçeklendiremeyecekleri endişesi ile çekimser ve stresli. Şirketlerinin henüz bir vizyon ve uygulama planı olmadığını belirtiyorlar.
5- Çalışanların YZ araçları kullanımı: YZ kullanan çalışanların %78’i şirketlerinin kendilerine YZ araçlarını sağlamasını beklemiyor. Kendi YZ araçlarını iş için kullanıyorlar. Bu duruma “Kendi Yapay Zekanı Getir (BYOAI)” deniyor. Bu stratejik yapay zeka kullanımının avantajlarının şirketin tamamına yayılmamasına, şirket verilerinin riske atılmasına ve güvenlik açıkları yaratılmasına neden oluyor.
6- YZ ve iş gücü: YZ’nın pek çok kişiyi işinden edeceği söylentisi yaygın olsa da, liderlerin çoğu (%55) bu yılki AI odaklı rolleri dolduracak yeterli yeteneğe sahip çalışan bulamadığından şikayetçi.
7- YZ’nin kariyer üzerindeki etkisi: YZ kariyer çıtasını o kadar yükseltti ki dünya genelinde çalışanların %46’sı önümüzdeki yıl kendi istekleriyle ya da zorunluktan işi bırakmak durumunda kalabileceklerini düşünüyor.
Denedik, eğlendik, anladık. Güzeldi ama şimdi sıra YZ’yı iş sonuçlarına yansıtmakta!
Ne demişler;
“Liderlik, en zorlu zamanlarda belli olur.” - John C. Maxwell
“Gerçek liderlik, kriz anlarında kendini gösterir.” - Warren Bennis
“Liderlik, fırtınalar esnasında nasıl durduğunuzla ölçülür.” - Brian Tracy
“Liderlik, zor zamanlarda alınan kararlarla belirlenir.” - Peter Drucker
“Gerçek liderlik, en karanlık günlerde ortaya çıkar.” - Simon Sinek