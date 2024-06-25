Liderlerin %80’i “YZ şart!” diyor, ama… diye devam ediyor…

Hayatımıza Yapay Zeka (YZ) gireli ve iş dünyası gündeminin en tepe­sine yerleşeli neredeyse iki yıl oluyor (ChatGPT 30 Kasım 2022’de başlamış­tı). YZ’nın dünyayı baştan aşağı değiş­tireceği konusunda hiç kuşku yok. Her­kes ikna olmuş durumda.

Bundan sonra YZ, işlerimizde ve hayatı­mızda değişmedik, etkilenmedik tek bir şey bırakmayacak. Bireysel, kurumsal, toplum­sal ve evrensel olarak hazırlanmalıyız. En çok en sert ve en hızlı etkilenecekler de beyaz yakalı ortamlar olacak. Yapay ze­kanın gerektirdiği yetkinlik, beceri dönüşü­münü ve adaptasyonu gerçekleştiremeyen çalışanlar ve iş yerleri işlerini kaybedecek, oyundan çıkacaklar.

OpenAI’ın (ChatGPT) 13 milyar dolarla en büyük yatırımcısı olan ve YZ’nın gelişi­minde belirleyici rol oynayan Microsoft ile 2016’da 26 milyar dolara satın aldığı Lin­kedIn, önemli kurumsal şirketlerin yöne­tim kadroları ve oralarda çalışan 31.000 iş insanı ile kapsamlı bir anket yaptı. 2024 İş Trendi Endeksi adını verdikleri ortak bir rapor yayınladı. Aşağıda çok kısa özetini bulacaksınız.

Tamamı ise bu linkte: https:// news.microsoft.com/2024/05/08/micro­soft-and-linkedin-release-the-2024-work-trend-index-on-the-state-of-ai-at-work

1- YZ kullanımı ve çalışanların algısı: Bilgi işçilerinin %70’i artık işlerinde bir şe­kilde YZ kullanıyor. YZ’nın gelişme alanla­rını görüyorlar ve bu aşamada dahi zaman kazandırdığını, yaratıcılığı artırdığını, en önemli işlere odaklanmalarına yardımcı olarak becerilerini geliştirdiğini ve verim­liliklerini artırdığını doğruluyorlar. Bu da çalışanlarda; heveslenme, fırsat yakalama, atılım yapma motivasyonu ile beraber ka­riyer endişesi ve iş kaybetme korkusunu tetikliyor.

2- Çalışanların beklentileri: Çalışan­lar, YZ etkisini lider ve yöneticilerinden daha fazla algılıyor ve işte yapay zeka kul­lanmak istiyorlar. Şirketlerinden YZ ile ça­lışmak için daha çevik ve hızlı bir şekilde teknolojiye uyum sağlamalarını bekliyorlar. YZ odaklı, beceri geliştirici eğitim desteği ve mentorluk talep ediyorlar.

3- YZ eğitimi ve şirketlerin yaklaşı­mı: Liderlerin %66’sı YZ becerisi olmayan birini işe almazken, çalışanların sadece %39’u şirketlerinden YZ eğitimi aldı ya da alıyor. Şirketlerin yalnızca %25’i bu yıl elemanlarına eğitim, destek sağlamayı dü­şünüyor. Bu nedenle profesyoneller kendi başlarına yetenek kazanmak durumunda kalıyor. Nasıl yapabileceklerini araştırıyor.

4- Liderlerin yaklaşımı: Liderlerin %80’i YZ’ya geçişin rekabetçi olmak için kritik ve gerekli olduğunu kabul etse de %60’ı henüz yapay zekanın üretkenlikten doğacak kazançlarını ölçeklendiremeye­cekleri endişesi ile çekimser ve stresli. Şir­ketlerinin henüz bir vizyon ve uygulama planı olmadığını belirtiyorlar.

5- Çalışanların YZ araçları kullanı­mı: YZ kullanan çalışanların %78’i şirketle­rinin kendilerine YZ araçlarını sağlamasını beklemiyor. Kendi YZ araçlarını iş için kul­lanıyorlar. Bu duruma “Kendi Yapay Zekanı Getir (BYOAI)” deniyor. Bu stratejik yapay zeka kullanımının avantajlarının şirketin tamamına yayılmamasına, şirket verileri­nin riske atılmasına ve güvenlik açıkları ya­ratılmasına neden oluyor.

6- YZ ve iş gücü: YZ’nın pek çok kişiyi işinden edeceği söylentisi yaygın olsa da, li­derlerin çoğu (%55) bu yılki AI odaklı rolle­ri dolduracak yeterli yeteneğe sahip çalışan bulamadığından şikayetçi.

7- YZ’nin kariyer üzerindeki etkisi: YZ kariyer çıtasını o kadar yükseltti ki dün­ya genelinde çalışanların %46’sı önümüz­deki yıl kendi istekleriyle ya da zorunluktan işi bırakmak durumunda kalabileceklerini düşünüyor.

Denedik, eğlendik, anladık. Güzel­di ama şimdi sıra YZ’yı iş sonuçlarına yansıtmakta!

Ne demişler;

“Liderlik, en zorlu zamanlarda belli olur.” - John C. Maxwell

“Gerçek liderlik, kriz anlarında kendini gösterir.” - Warren Bennis

“Liderlik, fırtınalar esnasında nasıl dur­duğunuzla ölçülür.” - Brian Tracy

“Liderlik, zor zamanlarda alınan karar­larla belirlenir.” - Peter Drucker

“Gerçek liderlik, en karanlık günlerde or­taya çıkar.” - Simon Sinek