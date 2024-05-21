Mağaza içi devrim: Perakendede yapay zeka kullanım örnekleri

Yazılarımda sık sık bugünün ve yakın geleceğin en önemli konularından biri olan yapay zekayı irdeliyor ve işletmelerinizde, iş hayatınızda ve kariyer yolculuğunuzda yararlanabileceğiniz bilgiler sunmaya çalışıyorum. Bu yaklaşıma devam ederek, sektörler, fonksiyonlar, ürün ve hizmetler açısından yapay zeka uygulamalarından ve çözümlerinden örnekler vereceğim

İlk olarak perakendeyi seçtim, çünkü perakende sektörü tüm diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri etkileyen bir atardamar, daha doğrusu 'satardamar' niteliğinde.

1. Dinamik fiyatlandırma ve promosyon optimizasyonu:

Yapay zeka, sadece geçmiş satış verilerini değil, aynı zamanda rakiplerin fiyatlarını, hava durumunu, sosyal medya trendlerini ve hatta belirli bir bölgedeki tüketici davranışlarını da analiz ederek ürünlerin fiyatlarını gerçek zamanlı olarak optimize edebilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi, yapay zeka sayesinde bir ürünün talebinin arttığını fark ettiğinde fiyatını yükseltebilir veya talebin azaldığını gördüğünde indirim yapabilir. Olmayan ürün yerine alabileceklerini üstelik farklarını, avantaj-dezavantajlarını listeleyerek önerebilir. Aynı şekilde, yapay zeka, hangi müşterilere hangi promosyonların sunulacağını da belirleyebilir, böylece promosyonların etkinliği, total karlılığı artırılabilir. Daha sonrası için müşteri için hatırlatma notu alır. O zaman geldiğinde müşteriye doğrudan mesaj atar.

2. Mağaza içi ekranlar, sensörler ve otonom sistemler:

Yapay zeka destekli sensörler, okuyucular, full otonom sistemler, mağaza içinde müşterileri izleyebilir, davranışlarını anlamlandırarak satış personelini yönlendirebilir ya da mağaza mobil uygulaması sayesinde direkt müşteri ile konuşabilir. “Az önce spor mavi spor ayakkabı denediniz, ona uygun eşofmanlar şu tarafta” diye yönlendirme, öneri verebilir. Stok takibi yapabilir, raflardaki ürünleri düzenleyebilir, müşterilere sordukları her soru için doğrudan yardımcı olabilir çünkü müşteri rafları, fiyatları, markaları, reyonları telefonundan kendisine gösterdiğinde her şeyi anlayabilir ve bilebilir şekilde verilere sahiptir. Yapay zekalı süpermarket robotları giyilip denenmiş yığınları ayrıştırıp, yerlerine asabilir. Raflardaki boşlukları tespit ederek eksik ürünleri depodan getirebilir veya son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri belirleyerek indirimli satış bölümüne yerleştirebilir. Mağazalardaki güvenliği sağlayabilir, hırsızlıkları önleyebilir ve müşteri davranışlarını analiz ederek mağaza düzenini hangi ürün gurubunun nereye konması gerektiğini belirler, yerleşimi optimize edebilir. Belirli sıcaklıkta durması gereken ürünlerin anlık ısı kontrollerini yapar. Satın alınmaları halinde hassas ürünlerin özel ısı koruyucu kutulara, çantalara konmalarını sağlayabilir ve bu süreci müşteri ile iletişim halinde organize edebilir.

3. Sanal deneme kabinleri ve artırılmış gerçeklik uygulamaları:

Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, müşterilerin ürünleri denemeden önce nasıl görüneceklerini sanal olarak görmelerini sağlar. Örneğin, bir giyim mağazasında, müşteriler bir kıyafeti denemek yerine, artırılmış gerçeklik uygulaması, akıllı ayna sayesinde kıyafetin üzerlerinde nasıl duracağını görebilirler. Hatta aksesuar, kombin denemesi, saç modeli seçimi, stil, makyaj önerisi almak gibi müşteriyi mağazaya iyice bağlayacak farklı ve detaylı destekler de sunulabilir.

4. Tahmine dayalı bakım ve arıza önleme:

Yapay zeka, mağazalardaki ve depolardaki ekipmanların durumunu sürekli olarak izleyerek arızaları henüz oluşmadan önce tahmin edebilir ve önleyici bakım çalışmaları yapılmasını sağlayabilir. Örneğin, bir soğutma sistemi arızalanmadan önce yapay zeka tarafından tespit edilebilir ve gerekli bakım işlemleri yapılarak ürünlerin bozulması önlenebilir. Bu sayede hem işletmelerin maliyetleri düşer hem de müşteri memnuniyeti artar.

Burada sıraladıklarım, yapılabileceklerin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor. Ancak, bu yeniliklerin hayata geçirilmesi büyük değişiklikler gerektirir. Bu nedenle, her işletmenin yapay zeka ile uyum sağlamak için vizyon, misyon ve strateji çalışmalarına ve pilot uygulamalara yoğunlaşması gerekiyor. Erken adaptasyon, gelecekteki rekabet avantajını belirleyecektir.