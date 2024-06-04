Yapay zekâ çağına yazın hazırlanın: Sonbaharı ve kışı unutmayın!

Yapay zekânın (YZ) iş dünyasını kökten değiştirdiği bir dönemde, hiç kimsenin yaz aylarını boş geçirmek gibi bir lüksü yok, olamaz. Hem yöneticiler hem beyaz yaka çalışanlar için yapılması gerekenler var.

Sakın ola rehavete kapılıp sıcakları, bayramları, senelik izinleri, yorgunlukları, tepe yöneticilerinin tatilde olmasını, üst düzey onayı gereken durumları, vb. gibi farklı nedenleri bahane etmeyin. Şirket ve kendiniz için “Yapılacak İşler” listenizi YZ transformasyonuna odaklanarak belirleyin.

Şirketinizin ve kendinizin geleceğe hazırlığını etap etap planlayın, hızlandırın. Meşhur “Ağustos böceği ile karınca” hikayesini hatırlayın. Paniklemeyin ancak çevik bir şekilde “yavaş yavaş acele edin”. Harekete geçin.

İşleyen demir ışıldar. Dolanan kurt aç kalmaz Her şeyden önce bundan böyle rekabette öne geçmek ya da geride kalmak için belirleyici faktörün YZ ve YZ ile çalışmak için heyecanlanan, yetkinliklerini yükseltmek-değiştirmek için istekli, hevesli ve gayretli insanlar-çalışanları olduğunu iliklerinize kadar hissedin, kabul edin.

Operasyonlarınızı optimize etmek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve yeni iş modelleri geliştirmek için YZ’dan yararlanmak zorundasınız.

Henüz değilseniz bile rakipleriniz ya da ekosisteminiz YZ ile öne geçmeye başladığında, hiç kuşkunuz olmasın, bundan hem de tatsız bir şekilde emin olacaksınız. O yüzden bu hızlı değişim sürecinde, yaz aylarını boş geçirmek büyük bir hata olur.

Yapılması gerekenler:

-YZ sektör analizi: Sektörünüzdeki şirketler, ekosisteminiz ve özellikle de dernekler ile iletişime geçin, yapay zekâ uygulamalarını araştırın ve etkilerini değerlendirin. Rakiplerinizin neler yaptığını, hangi teknolojileri kullandığını öğrenin. Bunları araştırmak için tüm yönetim takımınıza görev verin. Bulgu ve saptamalarını sistemli toplantılarla dinleyin, birlikte irdeleyin. Analizlerinizi yapın. Bu analiz, stratejik kararlar alırken size yol gösterecek.

2-Teknolojik alt yapınızın ve insan kaynaklarınızın analizi: Şirketinizin mevcut teknolojik altyapısını ve insan kaynakları kapasitesini değerlendirin. YZ entegrasyonu için hangi alanlarda iyileştirme yapmanız gerektiğini belirleyin. Bu belirleme, kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanmanızı ve gerekli yatırımları planlamanızı sağlayacak.

3-Stratejik planlama: Yapay zekâ entegrasyonu için kısa-orta-daha uzun vadeli stratejiler geliştirin. Şirketinizin hangi alanlarda YZ’den faydalanabileceğini belirleyin ve bu doğrultuda bir yol haritası oluşturun

4-Eğitim, gelişim programları: Çalışanlarınızın yapay zekâ konusunu içselleştirmesine yardımcı olacak, farkındalık yaratacak, konuya dahil olmalarını sağlayacak ve becerilerini artırma isteği, motivasyonu doğuracak için seminer, eğitim, workshop, vb. gibi çalışmalar düzenleyin ve bunu tekrar tekrar yapın. Çalışanların YZ teknolojilerini anlama ve kullanma yeteneklerini geliştirmek, şirketinizin YZ entegrasyonunda başarılı olması için kritik önemdedir. Bol bol eğitim almalarına olanak yaratın.

5-YZ uzmanlarıyla iletişim: Henüz hiç kimse uzman sayılmasa da YZ alanında odaklı çalışmalar yapan kanaat önderleri, öncüler, teknolojistler, genç uygulama geliştiriciler, akademisyenler ve sektörünüzde iyi uygulamalarla ön plana çıkan profesyonellerle birebir sohbetler, toplantılar, buluşmalar düzenleyin. Bu uzmanlar, size ve ekibinize YZ’nın iş süreçlerinizi nasıl dönüştürebileceği konusunda değerli açılımlar sağlayacaktır.

Sonuç: Tüm dünyada kabul edilen bir gerçek var; Hiçbir ülke, kurum, şirket ve birey iş dünyası, ekonomi açısından YZ devriminin dışında kalamayacak. Mutlaka dönüşecek, adapte olacak veya iş dünyasının dışında kalacak, ekonomik olarak zor duruma düşecek. YZ adaptasyonu için gereken 3 temel şey ise şu:

1-Teknolojik altyapı

2-Nitelikli, YZ çağına hazır, uyumlu insan kaynağı

3- Veri yönetişimi Yapay zekânın öncülerinden olun.

İnisiyatif alın, cesur davranın. Yaz aylarını verimli geçirerek, şirketinizin rekabet gücünü, kişisel vazgeçilmezliğinize yatırım yapın.