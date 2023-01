Yatırımda FOMO’dan JOMO’ya geçmeli

Pandemi ile hayatımıza yeni bir kavram girmişti hatırlarsanız; FOMO. İngilizce açılımıyla Fear of Missing Out, Türkçe tabiriyle “Fırsatı/Olan Biteni Kaçırma Korkusu”. Özellikle sosyal medya tarafında karşımıza çıkan bu olgu, gelişmeleri sürekli takip etme, haberdar olma isteği ve bundan dolayı yaşanılan kaygıyı ifade ediyor. FOMO, sermaye piyasamız ve özellikle hisse senetleri için de geçerli bir durum haline dönüştü. Gün içinde sürekli yön değiştiren bir piyasa ve bu piyasayı sürekli takip edip işlem yapma durumu son dönemde yatırımcıların kaygı seviyesini yükseltiyor. Sosyal medya ve haber kanalları üzerinden gelen birçok bilgi ve yorum da bu durumu tetikliyor. Bu gidişat negatif her piyasa hareketinde, yatırımcıların zarar etmesi ve piyasaya küsmesi ile sonuçlanıyor.

Fonlarda ekran bağımlılığı yok

Ben bu nedenle yatırım fonlarını ön plana çıkarıyorum. Yatırım fonlarında günlük tek bir fiyat açıklandığı için gün içinde ekrana bağımlılık gerekmiyor. Uzun vadeli olarak belli bir strateji ve portföy dağılımı ile yatırım yapıldığında da FOMO yerini JOMO’ya yani “Joy of Missing Out”, Türkçe tabiriyle “Fırsatı/Olanı Biteni Kaçırma Keyfine bırakıyor.

Yükselen trend tematik yatırım

Bu şekilde yatırım için dünyada yükselen trend tematik yatırım ve tematik portföyler. Tematik yatırım, tanım olarak gelişmekte olan veya önemli bir değişim yaratma potansiyeline sahip sektör ve girişimleri belirleyerek yatırım yapma anlamına geliyor. Günlük haber akışından bağımsız, orta-uzun vadede getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için doğru temayı bulmak ve ona yatırım yapmak yeterli. Özellikle Y ve Z kuşaklarının teknolojilere olan bağlılığı ve kendi fikirlerine önem veren şirket ve girişimlere ilgisi, sosyal etki ve teknoloji bazlı tematik yatırımların önünü açıyor. Teknik terimler, temel ve teknik analizlerden daha ziyade, basit bir şekilde amaç ve hikâyeye yatırım yapmak, dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan Y ve Z kuşakları için daha değerli. Tematik yatırımda üç temel yaklaşım ön plana çıkıyor;

1.Megatrendler: Global ekonominin seyri ve yapısını değiştirecek uzun vadeli trendleri ifade ediyor. Buna örnek olarak elektrikli araçlar, temiz enerji, akıllı şehirler, robotlar, siber güvenlik ve biyoteknoloji verebiliriz.

2.Makroekonomik Trendler: Enflasyon, bölgesel gelişmeler (gelişen ülkeler, Çin vb.), artan emtia fiyatları ve düşen faiz ortamı gibi global ekonomiyi etkileyen trendleri ifade ediyor.

3.Mikroekonomik Trendler: Şirketler ölçeğinde ortaya çıkan trendleri ifade ediyor. Örnek olarak sürdürülebilirlik ve yönetimde kadınların temsili temaları verilebilir.

Borsada tema içeren fonlara ilgi arttı

Son dönemde Borsa İstanbul’daki seyir, tema içeren fonlara yatırımcı ilgisinin artmasını sağladı. Öne çıkan temalar son ay için Fintek/Blok Zincir, Turizm/Seyahat, Temiz Enerji, Sürdürülebilirlik ve Yarı İletkenler (Çip) olarak görünüyor. Bu temaları içeren fonlar ağırlıklı yabancı hisse senedi ve borsa yatırım fonlarına yatırım yaparken, Borsa İstanbul’dan da temaya uygun hisse senetlerine yatırımı sağlıyor. Örneğin Turizm/Seyahat temasındaki fonlarda Airbnb, Uber, Booking gibi yabancı hisseler yanında Türk Havayolları, Pegasus gibi yurt içi hisselere de rastlamak mümkün.

Tematik yatırım için, yukarıda saydığım üç başlıkta öne çıkan ve geçmiş getirisi iyi olandan ziyade geleceğe yönelik temaları oluşturduktan sonra kısa vadede nakde çevirmek zorunda olmayacağınız bir tutarla yatırımınızı yapın ve olan biteni kaçırma keyfini sürün. Bu şekilde hem yatırımınızın daha çok getiri elde edeceği hem de daha az stres yaşayacağınız kesin.