Yıldız Entegre’de 3. jenerasyon markalaşmaya yöneliyor

1890 yılında Trabzon'da Fehmi Yıldız tarafından başlatılan Yıldız Entegre’nin yolculuğu oğlu Hakkı Yıldız ile genişleyerek devam ediyor.

ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 32’nci sırada yer alan şirketin yönetiminde bugün üçüncü kuşak da yer alıyor. 1993 doğumlu, St. Joseph ve Koç Üniversitesi mezunu olan Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan "Mühendislik, kalite, istikrar... Bunlar büyüklerimin çok iyi bildiği şeyler.

Ben ve benden sonra gelecek jenerasyonsa Türkiye'nin de kaderi olan marka olmadan dünyaya ürün satma hikayesini tersine çevirme döneminde olduğumuzu biliyoruz. Hem parkede hem kapıda önemli bir markalaşma yolculuğuna girdik ve markaya çok ciddi yatırım yapıyoruz" diyor. Yıldızlar Yatırım Holding'in 2000'lerde başlattığı kurumsallaşma sürecinin bugün şirketi Türkiye'nin devleri arasına taşıdığına vurgu yapıyor.

İtalya'nın Pordenone kentinde düzenlenen mobilya sektöründeki büyük oyuncuların takip ettiği önemli buluşma olan SICAM Fuarı'nda yeni ürünler, renk skalaları ve yüzey alternatiflerini tanıtan şirketin hedefi 2022 yılında 23,5 milyar TL olan cironun 2023 yıl sonunda yüzde 50’ye artarak 35 milyar TL düzeyine ulaşması. Bugüne kadar B2B odaklı olarak faaliyet gösteren şirket artık nihai tüketiciye odaklanmayı da seçiyor ve B2C stratejiler üretiyor.

Marka bilinci yaratma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor ve odak hedef kitlelerine yönelik stratejiler belirliyor. Faaliyetlerine sorumlu ormancılık bakış açısıyla yaklaşıyor. Alkan, “Ekolojik dengelere ve orman verimliliğine zarar vermeden üretim yapmayı ilke edindik ve bu bilinçle sorumlu ormancılık belgesine sahip olduk” diyor.

Şirket, tasarım olgusunu herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlıyor. Bir üretici olmaktan öte tasarımcılara, mimarlara ilham kaynağı olan ve yaşam alanlarındaki kaliteyi arttırmayı kendine amaç edinmiş bir marka olma vizyonu güçleniyor. ‘Sürdürülebilir İyiliğin İzinde’ mottosuyla toplumsal faydaya odaklanıyor.,

“Sporun İzinde” projesiyle Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nın 2023-2024 voleybol sezonunda forma sponsoru, Kocaelispor’un ana sponsoru olarak destek sağlıyor. Aile şirketlerinin yolculuğunda Melike Alkan gibi yeni jenerasyon temsilcilerin oynadığı rol büyük önem taşıyor. Türk markalarını global arenada daha görünür kılmak ve uluslararası rekabetçiliği artırmak için önemli adımlar atıyorlar.

Afrika, Venedik Bienali’nden sesleniyor: “Yaşamaktan korktuklarınızı biz yıllardır yaşıyoruz.” Venedik Bienali'nin 18. Uluslararası Mimarlık Sergisi için ana tema, kuratör Lesley Lokko tarafından "Geleceğin Laboratuvarı" (The Laboratory of the Future) olarak belirlenmiş ve Afrika kıtası ön plana çıkarılmış.

Lokko bu görevi üstlenerek bienal tarihinde bu pozisyona gelen ilk siyahi kadın mimar olmuş. Bir söyleşide Afrika’nın gelecek yüzyılı domine edecek iklim değişikliği, toplum değişikliği, yıkıcı kentleşme gibi konuları incelemek için bir laboratuvar olabileceğini ifade ediyor.

Bundan kastı, Afrika’nın insani sorgulamanın yapılacağı bir alan olması. Bugünlerde insanlığımızı yine yeniden sorgularken sanatçıların eserleri derin bir etki yaratıyor. Afrika bizlere "Sizin yaşadıklarınızı ve yaşamaktan korktuklarınızı biz uzun yıllardır yaşıyoruz" diyor. Türkiye pavyonunun sergi projesi "Hayalet Hikayeleri: Mimarlıkta Taşıma Çantası Teorisi" başlıklı bir tema üzerine kurulmuş.

Bu tema, kullanılmayan binaların kabul görmüş algılarını sorgulayarak, gelecek için daha umut verici öneriler keşfetmeyi amaçlıyor. Sergi hazırlığı Aralık 2022'de kullanılmayan binaların yakın tarihli belgelerini derlemeyi amaçlayan bir açık çağrı ile başlamış.

Bu çağrıyı takiben yüzlerce konut, bina kompleksi, terk edilmiş üretim tesisleri, kısmen veya tamamen boş gökdelenler, oteller, okullar, hastaneler, restoranlar ve eğlence tesislerinin resimlerini içeren bir arşiv oluşturulmuş. Sergi, mevcut bina stokunu güçlendirme ve yeniden kullanma fırsatlarına odaklanıyor. Bu kapsamda çok geniş bir arşiv ve yaşadığımız deprem felaketi sonrası da önemli bir mimari hafıza oluşturulmuş. Arşive İKSV sitesinden ulaşmak mümkün.