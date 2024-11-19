Yıldızlararası 4D
Christopher Nolan filmi “Interstellar” 10. yılını kutladı. Steven Spielberg “Close Encounters of the Third Kind” filminin yıldönümünde ABD Kongresinde UFO/UAP oturumu vardı. Öncekinde David Grusch uzaylı araçların tersine mühendislikle Lockheed Martin tarafından kullanıldığını iddia etmişti.
“The House Committee on Oversight and Accountability” 2. oturumunda savunma bakanlığı eski çalışanı Luis Elizondo benzer iddiaları dile getirdi, “kozmosta yalnız değiliz” dedi.
Sorulardan biri “non biologic human” diye tabir edilen bu varlıkların ne olduğu ile ilgiliydi. Yapay zekâ, farklı boyutlar olabilir, cevabı geldi. “Immaculate Constellation” isminde yürütülen gizli bir programa dair 12 sayfa yayınlandı. Başka binlerce kanıt olduğu ancak gizlendiği söylendi.
“Fermi Paradoksu” ve “Drake Denklemi” önceki yazılarımda var. Evrende Arthur C.Clarke’a göre en korkutucu olan ihtimal yalnız olabileceğimiz gibi, sadece galaksimizde 10 bine yakın akıllı yaşam formu olabilir. Elon Musk’ın Mars hayali malum. Sümerlilerin uzayda uygarlık kurmayı daha önce başardığını söyledi ve X’te paylaştı.
Uzay enflasyonist, sürekli genişliyor. Uzay zamanda solucan delikleri, kara delikler muamma. Zamanın eğilip bükülmesi dışında farklı boyutların olması ihtimali var. Temas olmamasını açıklayan farklı hipotezler var. İletişim, boyutlar, enerji farklılığı, hayvanat bahçesi bazısı.
Debt, Deficit, Doge, Deflation
Uzay ekonomisi, Astroekonomi konunun bir boyutu. Esas konu o değil. Pentagon bütçesi 7. denetimden de geçemedi. Kamu kurumlarının hesap verilebilirliği adına konu uzaylılara kadar geldi. Uzaylıların insanlık üzerinde ilk etkisi bütçe diyebiliriz.
Olmayan bir şeyin araştırması için ABD halkının vergileri boşuna mı harcanıyor tartışması konu. Veya varsa tehdit hangi seviyede anlamak istiyorlar. Trump 45. döneminde son kararnamesinde yolu açmıştı. Konu 4D: borç, açık, verimlilik ve deflasyon.
Hazine bütçe açığı 1.83 trilyon. Sadece faiz ödemesi 1.1 trilyon dolar, 2025 için bütçede öngörülen payı %14. Bizde faizin payı %12.75’e yükseldi. Fed bilançoyu 2 trilyon daraltırken zararı 1 trilyon 75 milyar. Kendi parasıyla borçlanıyor sorun olmaz diyen neoklasik ana akıma rağmen, finansman (ve enflasyon) ikisi için de uzun süredir çok maliyetli.
Powell, Afuera. Fed, Afuera
“Department of Government Efficiency (DOGE)” ile Elon Musk bu yüzden devrede. İktisat deneyindeki Arjantin’den, bütçeye dair neoliberal laboratuvar sonuçlarını, Milei ile sıkı ilişkisi kapsamında, IMF borcu karşılığında alır mı, uygular mı, fayda eder mi, göreceğiz.
Trump kaçakları sınır dışı edeceğim demişti. Ciddi lojistik operasyon. Para lazım. Vergileri düşüreceğini taahhüt ettiğinden verimlilik dışında diğer alternatif faturayı başkasına ödetmek. NATO (Ukrayna) giderine yine odaklanacaktır.
Veya Fed faizi hızla indirecek ki (Trump’a büyüme için de lazım), hazine borçlanma maliyeti, gideri yine düşsün. Musk, Milei gibi merkez bankası (Fed) kapatılmalı diyor. Powell ise “istifa etmem, yasayla korunuyorum” dedi.
Harvard Case Study
Ron Paul Teksaslı eski kongre üyesi. “Fed anayasaya aykırı ve Powell bunu söylemedi” diye X’te yazdı. Elon Musk ise “ilginç” diye paylaştı. Daniel K. Tarullo Harvard Hukuk Fakültesinde hukuk profesörü, Dodd-Frank Yasasına öncülük eden Fed guvernörler kurulu ve FOMC eski üyesi.
Tarullo makalesinde (14.05.2024) Fed’in anayasaya aykırılığını tartışıyor. Özellikle FOMC’nin (beş oy hakkına sahip üyesinin) Başkan tarafından atanmadığını, Senato tarafından onaylanmadığını, hatta ABD hükümeti çalışanı bile olmadığını yazıyor.
Bu yüzden Fed başkanının görevden alınması ancak yönetim kurulunca yapılabilir görüşü de anayasaya aykırı görülüyor. Yetki devri noktasındaki belirsizlik (ve Government Accountability Office’e hesap vermediği için) nedeni ile kongrenin Fed kanunu düzenleme yetkisi de tartışmalı husus.
Harvard Astronomi Bölümü eski başkanı Prof. Abraham Avi Loeb ise geçen hafta kongreye mektubunda, uzaylı yelkenlisi olduğunu iddia ettiği “Oumuamua” ve Pasifiğe düşen “IM1” için, makine öğrenmesi ile bulguları çalıştıklarını, UAP konusunun incelenmeye değer olduğunu belirtti, “The Galileo Project” için fonların tahsisini istedi.
Sonuç: uzay zamanda vakit nakit, nakit kralmış.