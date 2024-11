Yıldızlararası 4D

Christopher Nolan filmi “Inters­tellar” 10. yılını kutladı. Steven Spielberg “Close Encounters of the Third Kind” filminin yıldönümün­de ABD Kongresinde UFO/UAP otu­rumu vardı. Öncekinde David Grus­ch uzaylı araçların tersine mühen­dislikle Lockheed Martin tarafından kullanıldığını iddia etmişti.

“The House Committee on Over­sight and Accountability” 2. oturu­munda savunma bakanlığı eski çalı­şanı Luis Elizondo benzer iddiaları dile getirdi, “kozmosta yalnız deği­liz” dedi.

Sorulardan biri “non biologic hu­man” diye tabir edilen bu varlıkla­rın ne olduğu ile ilgiliydi. Yapay zekâ, farklı boyutlar olabilir, cevabı geldi. “Immaculate Constellation” isminde yürütülen gizli bir programa dair 12 sayfa yayınlandı. Başka binlerce ka­nıt olduğu ancak gizlendiği söylendi.

“Fermi Paradoksu” ve “Drake Denklemi” önceki yazılarımda var. Evrende Arthur C.Clarke’a göre en korkutucu olan ihtimal yalnız olabi­leceğimiz gibi, sadece galaksimizde 10 bine yakın akıllı yaşam formu ola­bilir. Elon Musk’ın Mars hayali ma­lum. Sümerlilerin uzayda uygarlık kurmayı daha önce başardığını söy­ledi ve X’te paylaştı.

Uzay enflasyonist, sürekli genişli­yor. Uzay zamanda solucan delikleri, kara delikler muamma. Zamanın eği­lip bükülmesi dışında farklı boyutla­rın olması ihtimali var. Temas olma­masını açıklayan farklı hipotezler var. İletişim, boyutlar, enerji farklılı­ğı, hayvanat bahçesi bazısı.

Debt, Deficit, Doge, Deflation

Uzay ekonomisi, Astroekonomi konunun bir boyutu. Esas konu o değil. Pentagon bütçesi 7. denetim­den de geçemedi. Kamu kurumları­nın hesap verilebilirliği adına konu uzaylılara kadar geldi. Uzaylıların insanlık üzerinde ilk etkisi bütçe di­yebiliriz.

Olmayan bir şeyin araştırması için ABD halkının vergileri boşuna mı harcanıyor tartışması konu. Ve­ya varsa tehdit hangi seviyede anla­mak istiyorlar. Trump 45. dönemin­de son kararnamesinde yolu açmış­tı. Konu 4D: borç, açık, verimlilik ve deflasyon.

Hazine bütçe açığı 1.83 trilyon. Sa­dece faiz ödemesi 1.1 trilyon dolar, 2025 için bütçede öngörülen payı %14. Bizde faizin payı %12.75’e yük­seldi. Fed bilançoyu 2 trilyon daral­tırken zararı 1 trilyon 75 milyar. Ken­di parasıyla borçlanıyor sorun olmaz diyen neoklasik ana akıma rağmen, finansman (ve enflasyon) ikisi için de uzun süredir çok maliyetli.

Powell, Afuera. Fed, Afuera

“Department of Government Ef­ficiency (DOGE)” ile Elon Musk bu yüzden devrede. İktisat deneyindeki Arjantin’den, bütçeye dair neolibe­ral laboratuvar sonuçlarını, Milei ile sıkı ilişkisi kapsamında, IMF borcu karşılığında alır mı, uygular mı, fay­da eder mi, göreceğiz.

Trump kaçakları sınır dışı edece­ğim demişti. Ciddi lojistik operas­yon. Para lazım. Vergileri düşürece­ğini taahhüt ettiğinden verimlilik dışında diğer alternatif faturayı baş­kasına ödetmek. NATO (Ukrayna) giderine yine odaklanacaktır.

Veya Fed faizi hızla indirecek ki (Trump’a büyüme için de lazım), ha­zine borçlanma maliyeti, gideri yi­ne düşsün. Musk, Milei gibi mer­kez bankası (Fed) kapatılmalı diyor. Powell ise “istifa etmem, yasayla ko­runuyorum” dedi.

Harvard Case Study

Ron Paul Teksaslı eski kongre üye­si. “Fed anayasaya aykırı ve Powell bunu söylemedi” diye X’te yazdı. Elon Musk ise “ilginç” diye paylaş­tı. Daniel K. Tarullo Harvard Hu­kuk Fakültesinde hukuk profesörü, Dodd-Frank Yasasına öncülük eden Fed guvernörler kurulu ve FOMC es­ki üyesi.

Tarullo makalesinde (14.05.2024) Fed’in anayasaya aykırılığını tartışı­yor. Özellikle FOMC’nin (beş oy hak­kına sahip üyesinin) Başkan tarafın­dan atanmadığını, Senato tarafından onaylanmadığını, hatta ABD hükü­meti çalışanı bile olmadığını yazıyor.

Bu yüzden Fed başkanının görev­den alınması ancak yönetim kuru­lunca yapılabilir görüşü de anaya­saya aykırı görülüyor. Yetki devri noktasındaki belirsizlik (ve Gover­nment Accountability Office’e he­sap vermediği için) nedeni ile kong­renin Fed kanunu düzenleme yetkisi de tartışmalı husus.

Harvard Astronomi Bölümü es­ki başkanı Prof. Abraham Avi Loeb ise geçen hafta kongreye mektubun­da, uzaylı yelkenlisi olduğunu iddia ettiği “Oumuamua” ve Pasifiğe dü­şen “IM1” için, makine öğrenmesi ile bulguları çalıştıklarını, UAP konu­sunun incelenmeye değer olduğunu belirtti, “The Galileo Project” için fonların tahsisini istedi.

Sonuç: uzay zamanda vakit nakit, nakit kralmış.