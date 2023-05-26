Yurtdışı içerikli fonlarda son durum

Yurt içi piyasalarda son 1 aydır tablo çok benzer. Risk iştahının giderek düştüğü, mevduat faizleri - özellikle KKM - tarafında kademeli yükselişin devam ettiği ve döviz/altına talebin arttığı bir piyasa gözlemliyoruz.

Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında piyasanın yönünün daha netleşmesini bekleyebiliriz. Yatırım fonları özelinde baktığımızda da son dönemde ağırlıklı döviz kurunun hareketine de bağlı performans gösteren fonlara yatırımcı ve para girişi görüyoruz.

Bu fonlardaki son durum ve beklentileri biraz daha detaylandırmak istiyorum. Öncelikle döviz kurlarındaki hareketin etki ettiği fonlara bakarsak; kıymetli madenler, yabancı hisse/ BYF içerikli fonlar ve eurobond/serbest döviz fonlarını sayabiliriz.

Tabi bu fonlar dövizdeki artış/azalışın yanında içindeki varlıkların performansına göre de değerleniyor, o nedenle bu fonları almak birebir döviz almak gibi değerlendirilmemeli. Yabancı hisse/ETF içerikli fonlarda belirli temalara (örn. Teknoloji, Sağlık, Temiz Enerji vb.), belirli endekslere (örn. Amerika, Avrupa, G-20 ülkeleri) veya emtiaya (petrol, tarım, endüstriyel metaller vb.) yatırım sağlayan fonlar mevcut. Tematik fonlarda yılbaşından itibaren bakıldığında teknoloji temasının döviz bazında %10-15 getiriyi sağladığını görüyoruz.

Temiz enerji, sağlık ve sürdürülebilirlik temalarındaki fonlar ise döviz bazında negatif performansa sahip. Fed’in faiz artış döngüsünde bilanço olarak iyi performans gösteren Apple, Amazon, Tesla gibi şirketler fonlara katkıyı sağlarken, önümüzdeki dönemde faiz artışlarının yavaşlaması ve 2023 sonu-2024 başı indirim senaryoları teknoloji teması için beklentinin olumlu olmasını sağlıyor. Yabancı endekslere yatırım sağlayan fonlarda da benzer şekilde yılbaşından itibaren döviz bazında olumlu performans görmek mümkün.

Bu fonların, Amerika ve Avrupa endekslerindeki artış sonucu kur getirisine ilave %15 getiri yarattığına şahit olduk. ABD ve Euro Bölgesi enflasyon seyrinde yavaşlamanın faizde bekle-gör politikasını getirmesi riskli varlıklar için olumlu olacağından, bu fonlarda da orta-uzun vadede döviz üzeri getiri potansiyelinden bahsetmek mümkün.

Emtia içerikli fonlar geçen yılların aksine hem TL hem döviz bazında 2023 yılının kaybettirenleri arasında. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlaması ile petrol, doğalgaz, tarım emtia ve metallerdeki yükseliş trendi yeni yıl ile terse dönmüş görünüyor.

Global ekonomik yavaşlama ile birlikte petrol ve endüstriyel metallerin bu seviyelerde biraz daha kalacağı beklentisi var. Bu noktada özellikle Çin’den gelecek büyüme ve sanayi üretimi rakamlarını izlemekte fayda var, bir hızlanma görülmediği sürece petrol ve metallerde beklenti negatif olacaktır.

Kıymetli madenler, ABD’de bankacılık sektörüne yönelik endişeler ve enflasyona karşı koruma güdüsüyle son iki haftaya kadar oldukça güçlü bir performans gösterdi ancak ABD’de borçlanma limitine ilişkin tartışmaların dolara talebi artırması kaynaklı bir geri çekilme yaşıyoruz. Altın/Gümüş fonları ons altın/gümüş ve kur ile fiyatlandığından altın fonlarında döviz bazında %10’a yakın getiri görüyoruz.

Gümüş altının biraz gerisinde kalmış durumda, ama her iki varlıkta da dolar endeksinin zayıflaması pozitif bu nedenle Fed faiz söylem ve eylemleri döviz üzeri getirinin devamını sağlayabilir. Son olarak Eurobond/Döviz Kira Sertifikası içerikli fonlardan bahsedelim. Ülke risk priminin sabit kaldığı ve kurun yükseldiği dönemde kur kadar getiriyi sağlayan bu fonlar, seçimin ilk turu sonrasında yükselen CDS sonucu olumsuz bir performans sergiledi.

Belirsizlik ve ülke risk primi bu fonlarda negatif performansın devamını getirebilir, o nedenle ihtiyatlı olmak önemli. Son dönemde yatırımcı ilgisini gördüğümüz içeriğinde döviz mevduat/ters repo ve katılım döviz hesabı içeren serbest döviz fonları döviz bazında pozitif getiriyi görece düşük riskle sağladı, bu fonlarda içerik bu şekilde devam ettikçe alternatif olmayı sürdürecektir.

Yurt içi ve yurtdışında haber ve veri akışının piyasalara etkisinin güçlü olduğu bu dönemde getiri yaratmak ve onu korumak çok zor, bu kapsamda portföylerde farklı ürün ve para birimlerinde çeşitlendirme yapmak faydalı olacaktır.