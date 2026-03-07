Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu: Uçuşlar askıya alındı

Orta Doğu’da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük kenti Dubai’de patlama sesleri duyuldu. Dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olarak bilinen Dubai Uluslararası Havalimanı İran İHA'sı tarafından vuruldu, uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Arka arkaya patlama sesleri

Dubai’de arka arkaya patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, havalimanı üzerinde güçlü bir patlama sesi işittiklerini ve kısa süre sonra gökyüzüne doğru yükselen duman bulutunu gördüklerini belirtti.

AFP’ye konuşan bir tanık, patlamanın ardından havaalanı çevresinde yoğun duman oluştuğunu ifade etti. Associated Press’e konuşan bazı kent sakinleri ise Dubai’nin farklı bölgelerinde de patlama sesleri duyduklarını söyledi.

Olay sonrası Dubai yönetimi, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Güvenlik alarmının verilmesiyle birlikte havalimanında bulunan yolcuların tedbir amacıyla tren tünellerine yönlendirildiği bildirildi.

Uçuşlar askıya alındı

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates de konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, “Dubai’ye yapılan ve Dubai’den gerçekleştirilen tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını” duyurdu.

Emirates ayrıca 28 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında seyahat planı bulunan yolcular için bilet değişikliği ya da ücret iadesi seçeneklerinin sunulduğunu bildirdi.