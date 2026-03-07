Google Haberler

Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu: Uçuşlar askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en yoğun havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda İran'ın İHA saldırısına uğradı. Yetkililer sürecin güvenlik protokollerine uygun şekilde yönetildiğini belirtirken, yetkililer uçuşların kısa bir duraklamanın ardından yeniden başlayacağını açıkladı.

Orta Doğu’da İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırılar sürerken Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük kenti Dubai’de patlama sesleri duyuldu. Dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olarak bilinen Dubai Uluslararası Havalimanı İran İHA'sı tarafından vuruldu, uçuşlar geçici olarak askıya alındı. 

Arka arkaya patlama sesleri

Dubai’de arka arkaya patlama sesleri duyulduğu aktarıldı. Görgü tanıkları, havalimanı üzerinde güçlü bir patlama sesi işittiklerini ve kısa süre sonra gökyüzüne doğru yükselen duman bulutunu gördüklerini belirtti.

AFP’ye konuşan bir tanık, patlamanın ardından havaalanı çevresinde yoğun duman oluştuğunu ifade etti. Associated Press’e konuşan bazı kent sakinleri ise Dubai’nin farklı bölgelerinde de patlama sesleri duyduklarını söyledi.

Olay sonrası Dubai yönetimi, hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Güvenlik alarmının verilmesiyle birlikte havalimanında bulunan yolcuların tedbir amacıyla tren tünellerine yönlendirildiği bildirildi.

Dubai Havalimanı İran İHA'sı ile vuruldu: Uçuşlar askıya alındı - Resim : 1

Uçuşlar askıya alındı

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates de konuya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, “Dubai’ye yapılan ve Dubai’den gerçekleştirilen tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını” duyurdu.

Emirates ayrıca 28 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında seyahat planı bulunan yolcular için bilet değişikliği ya da ücret iadesi seçeneklerinin sunulduğunu bildirdi.

Pezeşkiyan’dan komşu ülkelere özür mesajı: Füze saldırısı olmayacakPezeşkiyan’dan komşu ülkelere özür mesajı: Füze saldırısı olmayacakDünya
Popüler Videolar
Video Haberler
İsrail saldırısının görüntüleri paylaşıldı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
İsrail paylaştı: Hamaney’in konutu böyle vuruldu
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Trump İran saldırılarını anlattı, Messi ve Suarez alkışladı
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bu dostluğu konuşuyor
Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bunu konuşuyor
İsrail saldırılarının hedefi olan Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
Tahran’da patlamaların ardından yıkım görüntülendi
İran İHA’sı Nahçıvan Havalimanı’na düştü: Azerbaycan’dan sert tepki
Azerbaycan’dan sert tepki
Turistik Doğu Ekspresi 10 binden fazla yolcuya hizmet vererek sezonu tamamladı
Turistik Doğu Ekspresi sezonu tamamladı
İstanbul trafiğinde kaynakçılara dron takibi
İstanbul trafiğinde kaynakçılara dron takibi
İran'ın savaş gemisine saldırı: 87 kişi hayatını kaybetti
İran'ın savaş gemisine saldırı: 87 kişi hayatını kaybetti
İran’dan ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırı dalgası: 40’tan fazla füze fırlatıldı
İran’dan ABD ve İsrail hedeflerine yeni saldırı dalgası: 40’tan fazla füze fırlatıldı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
35 ilde DEAŞ operasyonu: 184 şüpheli yakalandı
İstanbul güne sisle uyandı! Görüş mesafesi düştü
İstanbul güne sisle uyandı! Görüş mesafesi düştü
38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı, 182’si tutuklandı
38 ilde FETÖ operasyonu: 298 şüpheli yakalandı, 182’si tutuklandı