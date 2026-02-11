Google Haberler

Erdoğan'dan Gazze Barış Kurulu toplantısına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump öncülüğünde kurulan ve 19 Şubat’ta toplanması planlanan Gazze Barış Kurulu zirvesine ilişkin “Daha bana davet gelmedi” açıklamasını yaptı. Zirvede Gazze’nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık bağışın masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan “Barış Kurulu”nun 19 Şubat’ta yapılması planlanan zirvesine ilişkin soruya, “Daha bana davet gelmedi” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump’ın girişimiyle oluşturulan ve Gazze’nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık bağış toplanmasını hedefleyen kurul, ilk liderler zirvesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Axios’un haberine göre zirvenin ilk toplantısının 19 Şubat’ta yapılması planlanıyor.

"Bana davet gelmedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, “Gazze Barış Kurulu'nun 19 Şubat’ta toplanacağı söyleniyor. Katılacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Erdoğan bu soruya, “Daha bana davet gelmedi.” karşılığını verdi.

Türkiye, Yürütme Kurulu’nda

Trump’ın başkanlık ettiği kurulun üç ana organ üzerine inşa edildi. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla Gazze’nin yönetiminden sorumlu “Yürütme Kurulu”nda yer alıyor.

Kurulda, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere ev faizsiz olacakSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Depremzedelere ev faizsiz olacakGündem
Çok Okunanlar
Video Haberler
İlk yardım bilgisi hayat kurtardı: Heimlich manevrasını kendine uyguladı
Heimlich manevrası bu kez kendisi için hayat kurtardı
İtalya’da film gibi soygun: Zırhlı araca patlayıcıyla saldırdılar
İtalya’da film gibi soygun: Zırhlı araca patlayıcıyla saldırdılar
Milli Muharip Uçak KAAN uluslararası vitrinde
Milli Muharip Uçak KAAN uluslararası vitrinde
Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Kumluca-Kemer kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi
Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
İstanbul Boğazı’nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı