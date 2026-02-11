Erdoğan'dan Gazze Barış Kurulu toplantısına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı katılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan “Barış Kurulu”nun 19 Şubat’ta yapılması planlanan zirvesine ilişkin soruya, “Daha bana davet gelmedi” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump’ın girişimiyle oluşturulan ve Gazze’nin yeniden inşası için milyarlarca dolarlık bağış toplanmasını hedefleyen kurul, ilk liderler zirvesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Axios’un haberine göre zirvenin ilk toplantısının 19 Şubat’ta yapılması planlanıyor.

"Bana davet gelmedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, “Gazze Barış Kurulu'nun 19 Şubat’ta toplanacağı söyleniyor. Katılacak mısınız?” sorusu yöneltildi. Erdoğan bu soruya, “Daha bana davet gelmedi.” karşılığını verdi.

Türkiye, Yürütme Kurulu’nda

Trump’ın başkanlık ettiği kurulun üç ana organ üzerine inşa edildi. Türkiye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla Gazze’nin yönetiminden sorumlu “Yürütme Kurulu”nda yer alıyor.

Kurulda, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor.