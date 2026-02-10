Google Haberler

İlk yardım bilgisi hayat kurtardı: Heimlich manevrasını kendine uyguladı

Osmaniye’de görev yapan bir acil tıp teknikeri, ofisinde yemek yerken boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine Heimlich manevrası uygulayarak çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de acil tıp teknikeri, boğazına kaçan yiyeceği kendi kendine yaptığı Heimlich manevrasıyla çıkardı.

112 Acil Sağlık Merkezi'nde acil tıp teknikeri olarak çalışan İlyas Yıldır, ilk yardım eğitimi verdiği ofisinde yemek yerken boğazına yemek parçası kaçtı.

Nefes alamayan Yıldır, göğsünü koltuğun kenarına hızlıca bastırarak kendi kendine Heimlich manevrası yaptı.

Yıldır, yaptığı manevrayla boğazına kaçan yiyeceği çıkardı. Olay ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kendi kendine Heimlich manevrası yapan İlyas Yıldır, ofiste yemek yediği sırada bir anda boğazına kaçan parçayla nefessiz kaldığını söyledi.

Olay anında yanında kimsenin olmadığını anlatan Yıldır, "İlk yardım eğitmeni ve acil tıp teknikeri olmam vesilesiyle ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kendi kendime Heimlich manevrası yaptım. Bu olay tek başınayken nasıl müdahale edildiğine dair insanlara örnek olsun. Evde tek başına kendi imkanlarıyla kendilerini nasıl kurtarabilirler onun bir örneği oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
İtalya’da film gibi soygun: Zırhlı araca patlayıcıyla saldırdılar
İtalya’da film gibi soygun: Zırhlı araca patlayıcıyla saldırdılar
Milli Muharip Uçak KAAN uluslararası vitrinde
Milli Muharip Uçak KAAN uluslararası vitrinde
Kumluca-Kemer kara yolu göçük ve heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapatıldı
Kumluca-Kemer kara yolu ulaşıma kapatıldı
Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi
Kapıkule’de zehir operasyonu: 240 kilo skunk ele geçirildi
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
İstanbul Boğazı’nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli şüpheliler camları balyozla kırıldılar
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu