İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti

İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan Arnavutköy ilçesi açıklarında, balıkçılar tarafından denizde bir insansız hava aracı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Bulunan insansız hava aracının hangi ülke ya da kuruma ait olduğunun tespiti için araştırma yapılıyor.

Rusya İHA'sına benziyor

NTV'de yer alan bilgiye göre uzmanlar, ilk değerlendirmelerinde İHA’nın Rusya tarafından kullanılan “Geran-2” adı verilen kamikaze drone’lara benzediğini ifade etti. Ancak kesin sonucun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan, son haftalarda da Türk hava sahasına giren ve müdahale sonucu düşürülen ya da teknik arıza nedeniyle yere inen insansız hava araçlarının olduğu hatırlatıldı.