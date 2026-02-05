Google Haberler

İstanbul açıklarında İHA bulundu: Ekipler harekete geçti

İstanbul’un Karadeniz kıyısında balıkçıların denizde bulduğu insansız hava aracı, güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme başlatırken, İHA’nın Rusya’nın kullandığı "Geran-2" kamikaze drone’lara benzediği yönündeki ilk değerlendirmeler yapıldı. Kesin sonuç, TSK’nın yapacağı teknik incelemenin ardından netleşecek.

İstanbul’un Karadeniz kıyısında yer alan Arnavutköy ilçesi açıklarında, balıkçılar tarafından denizde bir insansız hava aracı bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin bölgede inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.

Bulunan insansız hava aracının hangi ülke ya da kuruma ait olduğunun tespiti için araştırma yapılıyor.

Rusya İHA'sına benziyor

NTV'de yer alan bilgiye göre uzmanlar, ilk değerlendirmelerinde İHA’nın Rusya tarafından kullanılan “Geran-2” adı verilen kamikaze drone’lara benzediğini ifade etti. Ancak kesin sonucun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Öte yandan, son haftalarda da Türk hava sahasına giren ve müdahale sonucu düşürülen ya da teknik arıza nedeniyle yere inen insansız hava araçlarının olduğu hatırlatıldı.

ABD, Umman Denizi'nde İran İHA'sını düşürdüABD, Umman Denizi'nde İran İHA'sını düşürdüDünya
Popüler Videolar
Video Haberler
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
ABD’yi soğuk vurdu: Binlerce iguana ağaçlardan düştü
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Tesla otopilotta ters yöne girdi: Firma 'kullanıcı hatası' dedi
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Fransa'da X'in Paris ofisine operasyon
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Yüzyılın Konut Projesi'nde 10 ilde daha kura çekilişi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
Sel sonrası 'milyonluk' yazlıkların önünde 'ekmek' mücadelesi
İstanbul Boğazı’nda demiri dolanan kargo gemisi, Büyükdere Liman'ına demirlendi
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu: Maskeli şüpheliler camları balyozla kırıldılar
Londra’da film gibi kuyumcu soygunu
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Ataşehir'de iş yeri yangını: Müdahale sürüyor
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda
Çanakkale Boğazı’nda torik akımı gecikmeli geldi: Kilosu 700 liradan tezgahlarda
Avrupa Ligi yolunda korkunç kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti
Avrupa Ligi yolunda korkunç kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti