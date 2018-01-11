Dolar/TL, ABD verisi ile geriledi

11 Ocak 2018

TL, beklentileri karşılamayan ABD verileri sonrası dolar karşısında değer kazandı.

Güne 3.79'dan başlayan dolar/TL saat 19:50'de 3.7750 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5520 ve sterlin/TL 5.1210'dan işlem gördü.

Kur, ABD tahvil getirilerindeki artışın gelişmekte olan piyasalar genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmanmıştı.

ABD verileri beklentileri karşılamadı

Dün, Çin'in ABD Hazine tahvil alımlarını azaltacağı ya da durduracağı iddiasıyla 10 yıl vadeli tahvil faizleri 2.59'a çıkmıştı. Çin'den söz konusu habere ilişkin yalanlama gelmesiyle bugün 10 yıllıkta faiz 2.53'e kadar geriledi ve iki haftayı aşkın sürenin en büyük düşüşünü kaydetti.

Diğer taraftan ABD'de ÜFE, yüzde 0,2 artış beklentisine karşın yüzde 0,1 geriledi ve Ağustos 2016'dan bu yana aylık bazda ilk kez düşüş gösterdi. Ülkede ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aşarak 261 bin olarak gerçekleşti ve 4 ayın zirvesine çıktı.

Borsa günü artıda kapattı

Çin'e ilişkin iddiaların yalanlanmasıyla pay piyasaları üzerindeki baskı hafiflerken; sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen BIST 100, ABD verileri sonrası hızlı toparlandı ve yüzde 1 prim yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 114.718 puandan tamamladı.

Yarın ABD enflasyonu açıklanacak

Yarın açıklanacak ABD enflasyonu piyasalar açısından kritik. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Beklentilerin aşılması Fed'in şahin kanadını cesaretlendirebilir ve bu kurda yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

Enflasyon beklentilerine ilişkin TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, "Gelişen ülkeleri rahatsız eden rakam çıkmazsa, piyasalarda toparlanma çabasının ağır bastığını görebiliriz. Aylık bazda TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 0,1, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 2,1 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllık bazda kasımda 2,2 olmuştu, yani TÜFE'de hafif düşüş beklentisi var. Eğer bu yönde bir hareket görürsek bunun gelişen ülke piyasalarına destek olduğunu görebiliriz" şeklinde konuştu.

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