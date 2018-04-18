Bahçeli'den 'erken seçim' değerlendirmesi
MHP lideri Bahçeli, seçimin 24 Haziran'a alınmasıyla ilgili, "Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur. 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır." ifadelerini kullandı.
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