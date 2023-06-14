20 vergi inceleme konusu

Günün sözü: "Bir yılda zengin olmak isteyeni altı ayda asarlar.''

İspanyol Atasözü

Değerli okurlar, seçimler ve af dönemi sonrası, çok muhtemeldir ki yaz sonundan itibaren hızlı ve etkin bir vergi inceleme programı başlatılacaktır. Diğer bir ifade ile vergi inceleme fırtınası geliyor. Güncel olası inceleme konularının bir kısmını listelemeye çalıştık.

Doğal olarak incelemeler af kapsamı dışında kalan konular ve mükellefler üzerinde yoğunlaşacak,

1-Stok affı başvurularının doğruyu yansıtıp yansıtmadığı incelenecek. Geçen stok affı sonrasında çok sayıda büyük ölçekli stok affı bildiriminde bulunan mükellefte fiili envanter yoklamaları yapılmıştı.

2-Ortaklar cari ve kasa affı konusunda ortakların gelir vergisi beyanı incelemeleri gündeme gelebilir. Sadece büyük tutarlı yararlanımlar için olacağı beklentisindeyiz.

3-Mali İdare 2022 yılı beyanlarının olması gerekenin altında kaldığı düşüncesindeymiş. 2022 kurumlar vergisi beyanlarının doğru yapılmaması ve akabinde matrah artırımından yararlanılması konusu değişik açılardan incelemelere konu olacak gibi duruyor.

4-2022 Ek Vergi beyanları incelenecek. Çok sayıda mükellef bu konuyu anayasaya aykırılık iddiası ile yargıya taşıdı. Mali İdare elindeki veri ve analizlerden hareketle incelemeler yapabilecek.

5-Yurt dışından alınan hizmet faturaları mukimlik belgeleri, stopaj, KDV ve gider olarak dikkate alınabilme yönleriyle incelenebilecektir.

6-Daha önceki varlık barışlarında beyan edilen yurt dışı varlıkların, af dönemini izleyen daha sonraki yıllarda oluşan gelirlerinin beyan edilip edilmediği yönünde incelemeler.

7-Sahte belge kullanma iddiaları son sürat incelenmeye devam edilecek.

8-Yurt dışında şirketler kurup Türkiye'de beyan etmeksizin gelir elde etme.

9-Şahısların yurt dışı menkul mallardan elde ettiği(hisse senedi alım satımı vb.) kazançlarını gizlemesi.

10-Türkiye'den hizmet verip düşük vergili bir ülkeden fatura düzenlemek.

11-Bilgi paylaşımı kapsamında diğer ülkeler vergi idarelerinden gelecek bilgilerin kontrolü incelemeleri başlayabilir.

12-Yabancı işverenden alınan bir kısım ödemelerin yurt dışı banka hesaplarına alınması ve beyan dışı bırakılması.

13-Türkiye'deki şirketler için yapılan alımlarda satıcının sağladığı, ciro primi, iskonto vb. ödemelerin kişisel hesaplara alınması ve beyan dışı bırakılması.

14-Yurt dışına mal/hizmet satarken veya yurt dışından mal/hizmet alırken ilişkisi gizlenen düşük vergili bir ülke (vergi cenneti) şirketinin araya sokularak bir kısım karın beyan dışı bırakılması.

15-Kira gelirlerinin gizlenmesi.

16-Transfer fiyatlaması yönünden yapılacak incelemeler. Geçmiş yıllar için kar dağıtım stopaj matrah artırımı yapılmamışsa kar dağıtım stopajı incelemeleri yapılabilir.

17-Emlak alım-satımlarında emlak değerinin altında bildirilmesi,

18-Vasfının, miktarının veya fiyatının doğru beyan edilmemesi suretiyle daha az gümrük vergisi ödeyerek ithalat yapılması.

19-Turistik amaçlı yurt içi ve dışı özel gezi ve tatillerin, yemek, hediye vb. şahsi harcamaların işletmelerde gider olarak dikkate alınması.

20-2022 öncesi sermayenin tamamlanması işlemleri (matrah artırımı yapılmamışsa) inceleme konusu olabilir.