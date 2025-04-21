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2024 Kurumlar vergisi beyanında enflasyon düzeltmesi ihtirazi beyan konuları (2)

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ [email protected]

Geçen haftaki yazımda enflasyon dü­zeltmesi konusunda ilk ihtirazi kayıt konusu üzerinde durabilmiştim. Kaldığı­mız yerden devam ediyoruz.

2-İhtiyari karşılıklar öz varlık gibi düzeltilebilmelidir.

Vergi Usul Kanuna uygun olmayan kar­şılıkların düzeltmeye tabi tutulamama­sı ödenecek vergi tutarının mükelleflerin kendi istekleri çerçevesinde yaptıkları mu­hasebe kayıtlarınının ödenecek vergi tuta­rını etkilemesi anlamına gelecektir ki hu­kuken kabulü mümkün değildir. Ayrılmasa öz varlık olarak düzeltildiğinde gider etkisi yaratacak karşılıklar kaynağı gibi düzelti­lebilmelidir.

3-Örtülü sermaye sayılan borçlar öz varlık gibi düzeltilebilmelidir

Örtülü sermaye sayılan borçların öz var­lık kalemi gibi düzeltmeye tabi tutulması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

4-Peşin ödenen giderler sorunu

Peşin ödenen giderler düzeltme far­kının

İzleyen yıllarda 2023 hesap döneminden kaynaklanan kısmının gider olarak dikka­te alınmaması yaklaşımı yasal bir dayana­ğın bulunmaması nedeniyle tartışma yara­tacak bir diğer konu olarak karşımıza çık­maktadır.

5-Amortismana tabi olmayan kıy­metlerin zararına satışında dü­zeltme farklarına gider engeli mesnet­sizdir.

Amortismana tabi olmayan kıymetlerin zararına satışı halinde, düzeltilmiş değer­le, düzeltme öncesi değer arasındaki far­ka isabet eden zarar tutarının gider olarak dikkate alınamayacağı şeklindeki yaklaşı­mın, bu konudaki düzenlemeye VUK Ge­çici 25’te olmasına rağmen, Geçici 33 ve Mükerrer 298. Maddelerde yer verilmemiş olması nedenleriyle yasal dayanaktan yok­sun olduğu iddia edilebilecektir.

6-Yıllara sari inşaat işinde 2023 dü­zeltme farklarının işin bittiği yıl dikkate alınması

Yıllara sari inşaat işlerinde 2023 tarihin­de oluşan düzeltme farklarının işin bittiği yıl gelir gider olarak dikkate alınamayacağı hususunun Geçici 25’ te düzenlendiği hal­de Geçici 33 veya Mükerrer 298 de yer ve­rilmemiş olması nedeniyle yasal zeminden mahrum olduğu iddia edilebilecektir.

VDK enflasyon düzeltmesi konusunda bir grup vergi müfettişine eğitim vermiş ve yapılan incelemeler sonucunda geçici ver­gi döneminde toplamı 80 milyar TL yi ge­çen farklar tespit edilmiş. VDK ayrıca yap­tıkları incelemelerde buldukları yanlışlar konusunda da uyardı.

Bu konuda incelemelere devam edileceği de açıklandı. Mali İdare af dedikoduları ko­nusunda da böyle bir çalışmanın bulunma­dığı açıklaması yaptı.

Enflasyon düzeltmesi ihtirazi beyan konularını sınıflandırmaya çalıştığı­mızda:

Geçmişte kanunla (VUK Geçici 25. Madde)düzenlenmiş, şimdi bir düzenleme yok ,ancak,(sanki halen Geçici 25. Madde yürürlükte veya benzeri bir başka düzenle­me)var gibi yönlendirme yapılıyor.

Kanunda bir düzenleme var ancak İda­re aksini söylüyor.

Kanunda düzenlemenin bulunmadığı, kanunla düzenlenebilecek konularda idari yorum ve yönlendirmeler yapıyor.

Tek taraflı(gideri kabul etmeyen gelir kısmında susan) açıklamalar.

e.2023 düzeltme farklarının izleyen yıl­lara etkisinin(2023 düzeltme farkları ge­lir/gider olarak dikkate alınmadığı için bu farkların izleyen yıllarda düzeltilmesinden oluşacak farkların da) dikkate alınmaması gerektiği eğilimi. Özellikle bu son konu ne­deniyle tüm parasal olmayan karşılıklarla ilgili enflasyon düzeltmesi hesabı nedeniy­le çok sayıda farklı ihtirazi kayıt konusu çı­kabilmektedir.

Enflasyon düzeltmesi konusunda size yanlış gelen hususu tespit ettikten sonra tutarın büyüklüğü açısından da bir değer­lendirme yapın ve tavsiyem gereksiz konu­ları yargıya taşımayın.

Oldukça teknik ve zor konuları anlatır­ken de yargılarken de taraf olan herkese ko­laylıklar diliyorum.

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