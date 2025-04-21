2024 Kurumlar vergisi beyanında enflasyon düzeltmesi ihtirazi beyan konuları (2)
Geçen haftaki yazımda enflasyon düzeltmesi konusunda ilk ihtirazi kayıt konusu üzerinde durabilmiştim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2-İhtiyari karşılıklar öz varlık gibi düzeltilebilmelidir.
Vergi Usul Kanuna uygun olmayan karşılıkların düzeltmeye tabi tutulamaması ödenecek vergi tutarının mükelleflerin kendi istekleri çerçevesinde yaptıkları muhasebe kayıtlarınının ödenecek vergi tutarını etkilemesi anlamına gelecektir ki hukuken kabulü mümkün değildir. Ayrılmasa öz varlık olarak düzeltildiğinde gider etkisi yaratacak karşılıklar kaynağı gibi düzeltilebilmelidir.
3-Örtülü sermaye sayılan borçlar öz varlık gibi düzeltilebilmelidir
Örtülü sermaye sayılan borçların öz varlık kalemi gibi düzeltmeye tabi tutulması daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
4-Peşin ödenen giderler sorunu
Peşin ödenen giderler düzeltme farkının
İzleyen yıllarda 2023 hesap döneminden kaynaklanan kısmının gider olarak dikkate alınmaması yaklaşımı yasal bir dayanağın bulunmaması nedeniyle tartışma yaratacak bir diğer konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
5-Amortismana tabi olmayan kıymetlerin zararına satışında düzeltme farklarına gider engeli mesnetsizdir.
Amortismana tabi olmayan kıymetlerin zararına satışı halinde, düzeltilmiş değerle, düzeltme öncesi değer arasındaki farka isabet eden zarar tutarının gider olarak dikkate alınamayacağı şeklindeki yaklaşımın, bu konudaki düzenlemeye VUK Geçici 25’te olmasına rağmen, Geçici 33 ve Mükerrer 298. Maddelerde yer verilmemiş olması nedenleriyle yasal dayanaktan yoksun olduğu iddia edilebilecektir.
6-Yıllara sari inşaat işinde 2023 düzeltme farklarının işin bittiği yıl dikkate alınması
Yıllara sari inşaat işlerinde 2023 tarihinde oluşan düzeltme farklarının işin bittiği yıl gelir gider olarak dikkate alınamayacağı hususunun Geçici 25’ te düzenlendiği halde Geçici 33 veya Mükerrer 298 de yer verilmemiş olması nedeniyle yasal zeminden mahrum olduğu iddia edilebilecektir.
VDK enflasyon düzeltmesi konusunda bir grup vergi müfettişine eğitim vermiş ve yapılan incelemeler sonucunda geçici vergi döneminde toplamı 80 milyar TL yi geçen farklar tespit edilmiş. VDK ayrıca yaptıkları incelemelerde buldukları yanlışlar konusunda da uyardı.
Bu konuda incelemelere devam edileceği de açıklandı. Mali İdare af dedikoduları konusunda da böyle bir çalışmanın bulunmadığı açıklaması yaptı.
Enflasyon düzeltmesi ihtirazi beyan konularını sınıflandırmaya çalıştığımızda:
Geçmişte kanunla (VUK Geçici 25. Madde)düzenlenmiş, şimdi bir düzenleme yok ,ancak,(sanki halen Geçici 25. Madde yürürlükte veya benzeri bir başka düzenleme)var gibi yönlendirme yapılıyor.
Kanunda bir düzenleme var ancak İdare aksini söylüyor.
Kanunda düzenlemenin bulunmadığı, kanunla düzenlenebilecek konularda idari yorum ve yönlendirmeler yapıyor.
Tek taraflı(gideri kabul etmeyen gelir kısmında susan) açıklamalar.
e.2023 düzeltme farklarının izleyen yıllara etkisinin(2023 düzeltme farkları gelir/gider olarak dikkate alınmadığı için bu farkların izleyen yıllarda düzeltilmesinden oluşacak farkların da) dikkate alınmaması gerektiği eğilimi. Özellikle bu son konu nedeniyle tüm parasal olmayan karşılıklarla ilgili enflasyon düzeltmesi hesabı nedeniyle çok sayıda farklı ihtirazi kayıt konusu çıkabilmektedir.
Enflasyon düzeltmesi konusunda size yanlış gelen hususu tespit ettikten sonra tutarın büyüklüğü açısından da bir değerlendirme yapın ve tavsiyem gereksiz konuları yargıya taşımayın.
Oldukça teknik ve zor konuları anlatırken de yargılarken de taraf olan herkese kolaylıklar diliyorum.