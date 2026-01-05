2025 4’üncü geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılabilecek mi?
Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığının acil bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Neden mi? Belki evham ama geçmiş tartışma ve uygulamalara bakınca boş bir evham olmadığına siz de hak vereceksiniz. Bu yazıyı yazarken kendimi durduk yere ortalığı mı karıştırıyorum diye çok sorguladığımı ifade etmek isterim.
24 Aralık 2025,
587 nolu VUK tebliği
Önce 19 Aralık’ta Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7566 saylı (torba) Kanunla 4’üncü geçici vergi beyanı tekrar getirildi.
24 Aralık Resmî Gazetesinde yayınlanan 587 nolu VUK Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2025 hesap dönemi dördüncü geçici vergi döneminde 213 sayılı Kanunun mükerrer 298’inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.
7571 sayılı kanun ile yapılan düzenleme
Bir gün sonra 25 Aralık’ta Resmî Gazetede yayınlanan 7571 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ile Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 37- 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) mükerrer 298’inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Bu fıkra kapsamında belirlenen dönemleri geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere üç hesap dönemine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Mükerrer 298’inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler (yetki kapsamında uzatılan dönemler dahil) enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir.
Bu madde hükümleri, geçici 33’üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında olan mükellefler hakkında da uygulanır.
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası hükümleri, mükerrer 298’inci maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Madde düzenlemesi biraz dikkatle okununca, “geçici vergi beyan dönemleri de dahil olmak üzere” ifadesinin 2026 ve 2027 dönemlerini kapsadığı, 2025 dönemini kapsamadığı görülmektedir. Maddenin lafzına baktığımızda 2025 geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi hükümleri geçerlidir ancak bakanlık yetkisi kullanılarak geçici vergi dönemlerinde bu düzeltmenin yapılmamasına karar verilmiştir.
2025 için yeniden değerleme (VUK Mük.298/Ç) imkânı
Yeni düzenleme sonrasında 2025 dönem sonu mali tablolarında yeniden değerlemenin dikkate alınabileceği konusu açık. Tartışma konusu 2025 4’üncü geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılabilip yapılamayacağı ile sınırlı. Enflasyon düzeltmesi 2025 için bahse konu kanunla askıya alınınca bu konu vergi uygulayıcılarınca yeniden ihdas edilen 4’üncü geçici vergi dönemi de dahil VUK mük.298/ Ç’ye göre yeniden değerleme yapılabileceği şeklinde algılandı.
Büyük şirketlerin defter kapama ve raporlama hızları dikkate alındığında yeniden değerleme yapmaya karar veren şirketlerin bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduklarını söylemek kehanet olmaz.
Peki sorun ne?
Tüm bu düzenlemelere baktığımız 2025 için şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:
2025 geçici vergi dönemlerinde (yeniden ihdas edilen 4’üncü geçici vergi dönemi dahil) enflasyon düzeltmesi şartları var. Fakat bakanlık yetkisi kullanılarak enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararlaştırıldı. 2025 için geçici 37’deki ifadeler, 2025 geçici vergi dönemlerini kapsamıyor.
Yeniden değerlemeye ilişkin düzenlemede (VUK mük.298/Ç), yeniden değerlemenin “enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle” yapılacağı belirtilmektedir. Geçici 37’de bu şartların 2025 yılı için hesap dönemi için yitirildiği, 2025 geçici vergi dönemlerinde yitirilmemiş olduğu iddiası ile 2025 4’üncü geçici vergi beyan döneminde yeniden değerleme yapmış olanlar için ileride cezalı geçici vergi tarhiyatları yapılabilme riski ortaya çıkmaktadır.
Geçici vergi beyanları
Geçici vergi hesap ve beyanı dönem sonundaki kurallar dikkate alınarak oluşturulan mali tablolar dikkate alınarak yapılmaktadır. Dolayısıyla geçici vergi düzenlemelerine baktığımızda dönem sonunda uygulanan birçok müessese ayrı ve açık bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaksızın geçici vergi döneminde de uygulanmaktadır. Geçici vergi dönemlerinde amortismanların da dikkate alındığı göz önüne alındığında amortismana tabi kıymetlerin yeniden değerlenmiş kıymetleri üzerinden amortisman ayrılması adeta bir zorunluluk, tabi sonuçtur.
Aksi takdirde mükellefler geçici vergi beyanı ile gereksiz fazla vergi ödemek sonrasında kurumlar vergisi beyanında bunları iade almak durumunda kalacaktır.
Ayrıca geçici vergi döneminde yeniden değerleme yapılmaması demek defter kayıtlarına yansıtamama, yeniden değerleme defter kayıtları kapatıldıktan sonra muhasebe dışı kayıtlarla hesaplansın anlamına gelebilecek, sonraki dönem kayıtlarında uyum sorunları da oluşabilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığı bu konuda bir açıklama yapmalıdır
Hatırlatacak olursak, VUK geçici 33’üncü madde ile 2021- 2023 dönemleri için enflasyon düzeltmesi yapılmaması düzenlenmiş, madde metninden dolayı geçici vergi dönemleri (o dönem üç dönemdi) Ekim, Kasım, Aralık 2023 dönemlerini kapsamadığından bu üç aylık dönem için yeniden değerleme yapılamayacağı, enflasyon düzeltme katsayısı yeniden değerleme yapılan son aydan hareketle belirlendiğinden enflasyon düzeltmesi yapılırken de o üç ayın atlanması gerektiği ileri sürülmüş ve bu durum çok sayıda uyuşmazlığa sebep olmuştu.
Bu tür uyuşmazlık ve tartışmalara mahal vermemek için konunun acilen, 2025 için 4’üncü geçici vergi döneminde de yeniden değerleme yapılabileceği yönünde açıklığa kavuşturulmasında fayda bulunmaktadır.
Aksi takdirde hemen beyan sonrası izaha davet yazıları, akabinde cezalı tarhiyatlı işlemler süreci başlama riski bulunmaktadır.
