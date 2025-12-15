Dönemi kapatmadan vergi uyarıları

Geçen haftaki ya­zımda ilk üç uyarı­ya yer vermiştim. Kal­dığımız yerden uyarı­lara devam edeyim.

4-Transfer fiyatlaması incelemeleri

Bu konuda çok sa­yıda şirkette incele­meler sürdürülmekte. Transfer fiyatlaması incele­melerine dönük olarak 3 Şu­bat 2025 tarihli DÜNYA Ga­zetesinde yayınlanan yazımı okumanız da faydalı olacak­tır.

a. Dokümantasyon dosya­larınızı şimdiden hazırlayın.

b. Transfer fiyatlaması ra­porlarını hızlıca bitirin veya bitirtin.

c. Emsal bedel çalışmala­rını gözden geçirin veya ye­nileyin.

ç. Beyanlarınız ekindeki ilişkili işlem bilgilerini dol­dururken dikkat edin.

d. Emsal aralığa uygun ka­zanç oluşmamışsa düzeltme işlemlerini unutmayın.

e. Transfer fiyatlama­sı raporlarında yazılanlarla ne kadar uyum içindesiniz kontrol edin.

f. Tavsiyem olabildiğince Türkiye’deki şirket verileri ile yeni bir emsal bedel çalış­ması yapılabilip yapılmaya­cağını kontrol edilmesi yö­nündedir. Genel olarak şir­ketlerde transfer fiyatlaması raporlarına gereken önemin verilmediğine şahit olmak­tayız. Rapor süreci durumu­nuzu daha sağlıklı değerlen­dirmenize de yardımcı ola­caktır.

İncelemelerde;

1 Grup içi hizmetlerin detaylıca sorgulandığı­nı görmekteyiz.

2 Grup içi borçlanmala­ra uygulanan faiz oranı emsal değerlendirmesine ta­bi tutulmaktadır.

Grup içi finansman temi­ninde, iç emsal ancak benzer dönemde, benzer vadeye sa­hip ve aynı para biriminden temin edilen banka kredile­ri varsa kullanılabiliyor. Ak­si durumda, TCMB’nin açık­ladığı ticari krediler ağırlıklı ortalama faiz oranının kulla­nılması gerektiği iddia edi­liyor (Son açıklanan oran %51,99).

3 Faizsiz borç verme de faizsiz borç alma da farklı açılardan eleştiri ko­nusu yapılmaktadır.

4 Gruba dahil şirketlere teminat verilmesi, ke­fil olunması karşılığında bir gelir elde edilip edilmediği­ne bakılmaktadır.

5 Gruba dahil şirkete mal veya hizmet satı­şının dönem sonu kârlılığı­nın transfer fiyatlandırması gözüyle analiz edilmesi ge­rekiyor.

5-Grup içi taşınmaz-iştirak satışında istisna uygulaması eleştirilebilir

Grup dışı yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış­tan elde edilen nakit ile ben­zer değerler (taşınmaz ya da iştirak hissesi) alınması du­rumunda bağlı değerin bağ­lı değere dönüştüğü, bu ne­denle de istisnanın amacına uygun hareket edilmeme­si nedeniyle istisnadan ya­rarlanılamayacağı gerekçe­si ile eleştiriler yapılmakta. Bu eleştirilerin büyük bölü­münün yersiz olduğunu dü­şünüyoruz. Bu nedenle ihtira­zi kayıtla beyan ve dava ihti­malinin değerlendirilmesini öneriyoruz.

6- 2025 yılı Danıştay içtihat değişikliği

İçtihat değişikliği sonra­sı, borç alanın ödediği ve­ya borçlandığı faiz tutarı­nı KKEG yazmış olmasına rağmen zarar nedeniyle ver­gi ödemediği bir durumda, borç veren şirket örtülü ser­mayeye yürüttüğü faizleri iş­tirak kazancı istisnası olarak dikkate alamayacaktır.

Mali İdare borç alan tara­fın yüklendiği KDV’yi de in­dirim konusu yapamayaca­ğı görüşündedir. Bu konuda farklı-çelişik yargı kararları olsa da henüz bağlayıcı-iç­tihat değişikliği kararı gibi bir karar oluşmamıştır. Böy­le bir karar olmamasına rağ­men riski nedeniyle bu tür durumlarda KDV beyanının ihtirazi kayıtla veril­mesi ve konunun yar­gıya taşınması yönün­dedir.

7- 2025 Asgari Kurumlar Vergisi hesabı

2 Ağustos 2024 ta­rihinden sonra alınan, ya da bu tarihten son­ra revize edilen teşvik belgeleri kapsamındaki ya­tırıma katkı tutarları Asgari Kurumlar Vergisi hesabın­dan indirilemiyor.

8-Peşin ödenen reeskont kredi faizleri

Özellikle ihracat yapan şir­ketlerde, temin edilen rees­kont kredilerinin faizleri pe­şin olarak ödeniyor. Tutarla­rı oldukça yüksek olabilen bu faizlerin doğrudan gider he­saplarına alınabildiğini göz­lemliyoruz; bu faizlerin peşin ödenen giderler hesabı kulla­nılarak dönemselliğe uygun olarak kredi vadesinde gider­leştirilmesi gerekiyor.

9- Konkordato alacaklarında karşılık

Konkordato kapsamında olan, daha önce dava-icra yo­luna başvurulmamış ve karşı­lık ayrılmamış alacaklar için, mahkemenin konkordato tale­bini kabul edip geçici mühlet kararı verdiği dönemde ‘şüp­heli alacak karşılığı’ ayırmak mümkün. Dönem sonunda, tüm alacaklar için, dava, icra ve konkordato (geçici mühlet) süreçlerini yakın takip etmek gerekiyor.

10- Enflasyon düzeltmesi uyarıları

a- Stokları 2024’te basit or­talama ile düzeltenler 2025’te de basit ortalama uygulamak zorundalar. Mali İdare yoru­muyla, basit ortalama yönte­mindeki katsayı formülünde Aralık 2024 endeksi kullanı­lacağı için oran geçen yıla göre daha yüksek çıkacak ve enflas­yon düzeltme kârı yaratacak.

b- Yurtdışı iştiraklerin enf­lasyon düzeltmesinde ilgili ülke para birimindeki değer artışı düzeltme katsayısı ola­rak kullanılacak. 2025 göre­celi olarak Euronun değer ka­zandığı bir dönem; bu neden­le Euro cinsinden iştirakler ÜFE’ye göre daha yüksek bir enflasyon düzeltme kârı yara­tabilecek.