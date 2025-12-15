Dönemi kapatmadan vergi uyarıları
Geçen haftaki yazımda ilk üç uyarıya yer vermiştim. Kaldığımız yerden uyarılara devam edeyim.
4-Transfer fiyatlaması incelemeleri
Bu konuda çok sayıda şirkette incelemeler sürdürülmekte. Transfer fiyatlaması incelemelerine dönük olarak 3 Şubat 2025 tarihli DÜNYA Gazetesinde yayınlanan yazımı okumanız da faydalı olacaktır.
a. Dokümantasyon dosyalarınızı şimdiden hazırlayın.
b. Transfer fiyatlaması raporlarını hızlıca bitirin veya bitirtin.
c. Emsal bedel çalışmalarını gözden geçirin veya yenileyin.
ç. Beyanlarınız ekindeki ilişkili işlem bilgilerini doldururken dikkat edin.
d. Emsal aralığa uygun kazanç oluşmamışsa düzeltme işlemlerini unutmayın.
e. Transfer fiyatlaması raporlarında yazılanlarla ne kadar uyum içindesiniz kontrol edin.
f. Tavsiyem olabildiğince Türkiye’deki şirket verileri ile yeni bir emsal bedel çalışması yapılabilip yapılmayacağını kontrol edilmesi yönündedir. Genel olarak şirketlerde transfer fiyatlaması raporlarına gereken önemin verilmediğine şahit olmaktayız. Rapor süreci durumunuzu daha sağlıklı değerlendirmenize de yardımcı olacaktır.
İncelemelerde;
1 Grup içi hizmetlerin detaylıca sorgulandığını görmekteyiz.
2 Grup içi borçlanmalara uygulanan faiz oranı emsal değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.
Grup içi finansman temininde, iç emsal ancak benzer dönemde, benzer vadeye sahip ve aynı para biriminden temin edilen banka kredileri varsa kullanılabiliyor. Aksi durumda, TCMB’nin açıkladığı ticari krediler ağırlıklı ortalama faiz oranının kullanılması gerektiği iddia ediliyor (Son açıklanan oran %51,99).
3 Faizsiz borç verme de faizsiz borç alma da farklı açılardan eleştiri konusu yapılmaktadır.
4 Gruba dahil şirketlere teminat verilmesi, kefil olunması karşılığında bir gelir elde edilip edilmediğine bakılmaktadır.
5 Gruba dahil şirkete mal veya hizmet satışının dönem sonu kârlılığının transfer fiyatlandırması gözüyle analiz edilmesi gerekiyor.
5-Grup içi taşınmaz-iştirak satışında istisna uygulaması eleştirilebilir
Grup dışı yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satıştan elde edilen nakit ile benzer değerler (taşınmaz ya da iştirak hissesi) alınması durumunda bağlı değerin bağlı değere dönüştüğü, bu nedenle de istisnanın amacına uygun hareket edilmemesi nedeniyle istisnadan yararlanılamayacağı gerekçesi ile eleştiriler yapılmakta. Bu eleştirilerin büyük bölümünün yersiz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ihtirazi kayıtla beyan ve dava ihtimalinin değerlendirilmesini öneriyoruz.
6- 2025 yılı Danıştay içtihat değişikliği
İçtihat değişikliği sonrası, borç alanın ödediği veya borçlandığı faiz tutarını KKEG yazmış olmasına rağmen zarar nedeniyle vergi ödemediği bir durumda, borç veren şirket örtülü sermayeye yürüttüğü faizleri iştirak kazancı istisnası olarak dikkate alamayacaktır.
Mali İdare borç alan tarafın yüklendiği KDV’yi de indirim konusu yapamayacağı görüşündedir. Bu konuda farklı-çelişik yargı kararları olsa da henüz bağlayıcı-içtihat değişikliği kararı gibi bir karar oluşmamıştır. Böyle bir karar olmamasına rağmen riski nedeniyle bu tür durumlarda KDV beyanının ihtirazi kayıtla verilmesi ve konunun yargıya taşınması yönündedir.
7- 2025 Asgari Kurumlar Vergisi hesabı
2 Ağustos 2024 tarihinden sonra alınan, ya da bu tarihten sonra revize edilen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırıma katkı tutarları Asgari Kurumlar Vergisi hesabından indirilemiyor.
8-Peşin ödenen reeskont kredi faizleri
Özellikle ihracat yapan şirketlerde, temin edilen reeskont kredilerinin faizleri peşin olarak ödeniyor. Tutarları oldukça yüksek olabilen bu faizlerin doğrudan gider hesaplarına alınabildiğini gözlemliyoruz; bu faizlerin peşin ödenen giderler hesabı kullanılarak dönemselliğe uygun olarak kredi vadesinde giderleştirilmesi gerekiyor.
9- Konkordato alacaklarında karşılık
Konkordato kapsamında olan, daha önce dava-icra yoluna başvurulmamış ve karşılık ayrılmamış alacaklar için, mahkemenin konkordato talebini kabul edip geçici mühlet kararı verdiği dönemde ‘şüpheli alacak karşılığı’ ayırmak mümkün. Dönem sonunda, tüm alacaklar için, dava, icra ve konkordato (geçici mühlet) süreçlerini yakın takip etmek gerekiyor.
10- Enflasyon düzeltmesi uyarıları
a- Stokları 2024’te basit ortalama ile düzeltenler 2025’te de basit ortalama uygulamak zorundalar. Mali İdare yorumuyla, basit ortalama yöntemindeki katsayı formülünde Aralık 2024 endeksi kullanılacağı için oran geçen yıla göre daha yüksek çıkacak ve enflasyon düzeltme kârı yaratacak.
b- Yurtdışı iştiraklerin enflasyon düzeltmesinde ilgili ülke para birimindeki değer artışı düzeltme katsayısı olarak kullanılacak. 2025 göreceli olarak Euronun değer kazandığı bir dönem; bu nedenle Euro cinsinden iştirakler ÜFE’ye göre daha yüksek bir enflasyon düzeltme kârı yaratabilecek.
