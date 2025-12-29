Vergide yeni düzenlemeler yeni sorun ve ihtiyaçlar

Bu yazım 2025’in son yazı­sı olacak. Öncelikle tüm okurlarımla mutlu, huzurlu, neşeli, sevdikleriyle ve gönül­lerince geçirecekleri bir yıl dileğimi paylaşayım.

Bugün, 19 Aralık’ta Resmî Gazete ’de yayınlanan7566 sayılı Kanunu da dikkate ala­rak, bu Kanun sonrası oluşan tartışma, yarattığı sonuçlar ve olası gelişmeler üzerinde du­rayım istiyorum.

1.Enflasyon düzeltmesinde 3 yıl erteleme sonrası ne olacak?

Bu düzenleme, dönem kapa­nırken, kanuna göre vergi öde­meyecek şirketler için yıl sonu sürprizi oldu. Enflasyon dü­zeltmesi yatırımlarını öz kay­naklarla finanse etmiş şirket­lerde zarar etkisi ya da mat­rahta azalma etkisi yaratırken, borçlu (yatırımlarını kredi­lerle finanse eden) şirketler­de gelir etkisi yaratmaktaydı. Vergi ödeyecek mükellefler de tam bu nedenle enflasyon dü­zeltmesi kalksın istiyorlardı. Mali İdare enflasyon düzelt­mesi nedeniyle gelir kaybına uğradığı için bu değişikliğe as­lında dünden razıydı.

a-Bankalar için yük biraz daha arttı

Banka ve finans şirketleri enflasyon düzelt­mesi yapıyor an­cak sadece enflas­yon düzeltmesin­den kaynaklanan zararı dikkate ala­mıyordu. Bu erte­leme ile enflasyon düzeltmesi yapı­lamayacağı için bir kısım avantaj­larını da yitirdi.

b-Yeniden değerleme ya­pılabilir

Enflasyon düzeltmesi yeri­ne yeniden değerleme yapıla­bilmek de mümkün. Mükel­lefler dilerlerse amortisma­na tabi kıymetlerini yeniden değerleme oranında artırarak amortismanlarını bu değer­lenmiş tutarlar üzerinden ayı­rabileceklerdir.

c-Lifo metodu geri getiril­meli

Enflasyon düzeltmesi ile li­fo metodu uygulaması da kal­dırılmıştı. Enflasyon düzelt­mesi kaldırıldığı halde lifo geri gelmedi. Enflasyonist or­tamda bu durum mükelleflere ilave bir vergi yükü getirecek.

ç-Türk şarabı yerine viski içilsin

Üretimi uzun yıllar alan ( örn.şarap) ürünlerin maliyet­lerinin endekslenememesi, li­fonun kalkmış olması, bir de işle ilgili ilave mali yükler ge­tirilmesi ( örn.yüksek temi­natlar istenmesi) vergi yükle­rini adaletsiz bir şekilde oluş­masına yol açmaktadır. Bu konuda bir çözüm bulunma­ması bazı sektörlerin gelişme­sini önlemekte, ihracat ta ya­pılabilecek bu alanlar gelişe­mediği gibi Türkiye pazarında yabancı markaların daha az maliyetle kazanç elde edebil­mesine yol açmaktadır.

Örneğin bu politikalar ne­deniyle Türk şarapçılığı yeri­ne yabancı damıtılmış içki sa­tışı artmaktadır.

2.Dijital hizmet vergisi oranlarında değişiklik yapıldı

%7,5 olan Dijital Hizmetler Vergisinin 2026’da %5, 2027’ de %2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Dijital Hizmetler Vergi­si(%7,5) ve Reklam Stopa­jı(%15) her ne kadar geliri elde eden yabancı şirketler tarafından ödeniyormuş gi­bi gözükse de gerçekte diji­tal ortamda reklam veren şir­ketlere getirilmiş ilave vergi yükleridir. İnternet üzerin­den teslimi yapılan bilgisayar program bedellerinin DHV’ye tabi olduğu iddiası gibi ”kap­sam” sorunları yaşanan bu vergi(DHV) ile Kurumlar Ver­gisi Kanununda yapılan yeni “iş yeri” tanımı sonrası iyice tartışmalı hale gelen reklam stopajı konusunun Yerel/Kü­resel Asgari Tamamlayıcı Ku­rumlar Vergisi sonrası gözden geçirilmesinde fayda bulun­maktadır.

3.Değerli Konut Vergisi mükellefi sayısı artacak mı?

Yapılan son düzenlemelerle Emlak Vergisi matrahı her yıl yeniden değerleme oranında artarken Değerli Konut Vergi­si sınırlarını belirleyen tutar yeniden değerleme oranının yarısı kadar artacak. 2026 son­rası (emlak vergisi beyan değe­ri yeni düzenleme ile sınırlan­dırılsa da)zaten kapsama giren mükellef sayısı artacaktı, 2027 sonrası muhtemelen patlama yaşanacak gibi duruyor.

4.Emlak vergisi davaları ne olur?

Yapılan yeni düzenleme ile 2026 yılında 2025 yıl emlak vergisi tutarlarının iki kat faz­lası aşılamayacak.

Düzenleme sonrası hemen, düzenlemede geçen ”iki kat fazlası” ifadesi tartışmalara yol açtı.

Yorumcular 2025 değerle­rinin iki katı mı yoksa 2025 değerleri artı iki katı mı ol­duğu konusunda ikiye bölün­dü. Ben 2025 değerleri artı iki katçı kanatta yer alıyorum.

Mali İdare henüz bir açık­lama yapmamakla birlikte bi­zim cenah görüşünde olması çok büyük olasılık.

Peki bu durum açıklanacak yeni Emlak Vergisi beyan de­ğerlerinin dava edilmesi eğili­mini nasıl etkiler? Bence dava etmeme eğilimi yönünde ağır­lık kazanacaktır.

Halihazırda 2026 için be­lirlenen bina/arsa asgari m2 değerleri için dava açmış çok sayıda mükellefin durumu ne olacak?

Ne yazık ki bu yeni düzen­leme görülmekte olan bu da­valarda otomatik bir etki ya­ratamaz.

Diğer bir ifade ile tak­dir komisyonu kararlarına karşı açılan, bilirkişi, keşif vb. süreçler izleyen bu da­valar sürdürülecek ve bir karara bağlanmak zorunda kalınacak.