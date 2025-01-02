2025 yılında ödenecek vergi ve harçlar %44 oranında artırıldı

Yeni yılla birlikte birçok vergi ve harcın yanı sıra, başta gelir vergisi tarifesi olmak üzere birçok tarifede yüzde 43,93 oranında artışa gidildi. Buna göre, Konut kira gelirlerindeki istisna tutarı 2024 yılı için 33 bin lira, 2025 yılı için 47 bin lira olarak uygulanacak. 2025 yılında emlak vergisi yüzde 43,93’ün yarısı olan yüzde 21,97 oranında zamlı ödenecek.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açık­landı. Buna göre; 1/1/2025 tarihin­de geçerli olmak üzere, birçok ver­gi ve harçlar bu yeniden değerleme oranında artırılırken, başta gelir vergisi tarifesi olmak üzere birçok tarifede de yüzde 43,93 oranında ar­tırılarak yürürlüğe girmiş oldu.

Yeniden değerleme oranında artacak olan başlıca konular

● Gelir vergisi dilimleri,

● Yemek yardımı istisnası,

● Yol yardımı istisnası,

● Kira geliri istisnası,

● Değerli kağıt bedelleri,

● Motorlu taşıtlar vergisi tutarları,

● Çevre temizlik vergisi tutarları,

● Yurt dışı çıkış harcı,

● Kiralanan binek araçlara iliş­kin gider yazılabilecek tutar,

● Binek otomobillerin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gi­der olarak dikkate alınabilecek tu­tarı,

● Vergi Usul Kanunu’nda düzen­lenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

● Maktu damga vergileri ve dam­ga vergisine ilişkin üst sınır,

● Harç tutarları (Pasaport, tapu işlemleri, yolcu beraberinde getiri­len telefon kullanım izin harcı vb.),

● Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

● Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzen­lenen yatırım teşvik belgeleri kap­samında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergi­si uygulanmak suretiyle yararlanı­lan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izle­yen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artı­rılması,

● 24.04.2003 tarihinden ön­ce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgele­ri kapsamında Gelir Ver­gisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçe­vesinde başlanılmış yatı­rımlarda, kazanç yetersiz­liği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıl­larda yeniden değerleme oranında artırılması ön­görülmüştür.

Buna göre; 2025 yılında yeniden değerleme oranında arta­cak bazı tarifeler, vergiler ve harçla­rın detayı aşağıdaki gibidir.

Gelir vergisi tarifesi

2025 yılında, ilk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri yüz­de 15’ten başlayıp yüzde 40’a kadar vergi ödeyecekler. 2025 yılı asgari ücrete, yüzde 30 oranında yapılan artış sonrası tutara kadar gelir ver­gisi alınmayıp üstü için yukarıdaki tarifeye göre vergi kesintisi yapıla­caktır.

Gelir vergisinden istisnalar

Konut kira gelirlerindeki istisna tutarı 2024 yılı için 33 bin lira, 2025 yılı için 47 bin lira olarak uygula­nacak. 5 yıllık süre dolmadan satı­lan gayrimenkullerden 87 bin lirayı (2024 yılı için) aşan bir kazanç elde edilmesi durumunda ise aşan kıs­mın beyan edilerek hesaplanan ge­lir vergisinin ödenmesi gerekiyor. 2025 yılında bu kapsamda yapılan gayrimenkul satışlarından sağla­nan kazançlar için istisna tutar 120 bin lira olacak. Arızi kazançlardaki 200 bin lira istisna tutarı 280 bin li­raya, tevkifata ve istisnaya konu ol­mayan menkul ve gayrimenkul ser­maye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 18 bin liraya çıktı.

Emlak vergisi

Türkiye siyasi sınırları içinde sa­hip olunan arsa, arazi, işyeri ve ko­nutlar için her yıl belediyede kayıt­lı olunan değer üzerinden, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılarak uygulanmakta­dır. 2025 yılında emlak vergisi yüz­de 43,93’ün yarısı olan yüzde 21,97 oranında zamlı ödenecek. Emlak vergisi ile alakalı EVK m.29 uya­rınca Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir denilmiştir. Yani Cumhurbaşkanı isterse 2025 yılında emlak vergisi oranını sıfıra indirebilir. Bunun için de Cumhurbaşkanı kararı yayımla­ması gerekecek.

Çevre temizlik vergisi

İşyerleri için çevre temizlik ver­gileri; her yılbaşında, bir önce­ki yıl vergi tutarı yeniden değer­leme oranının yarısı olan yüzde 21,97 oranında arttırılmak sure­tiyle belirlenir. Belediye Gelirleri Kanunu mük.m.44 çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına alınan tutar yeniden değerleme ora­nında artırılır ve CB, bunu 1/4 oranı­na kadar azaltma yetkisine sahiptir.

Günlük yemek istisnası

Çalışanlara işyeri ve müştemi­latında yemek verilmediği durum­larda, çalışılan her gün için yapılan ödemelerin bir kısmı gelir vergisin­den istisna olarak değerlendirili­yor. Bu ödemelerin yemek fişi, ye­mek kartı aracılığıyla yapılma şar­tı da kaldırılmıştı. Çalışanın banka hesabına yatırılması durumunda da istisnadan yararlanılabiliyor. 2024 yılında günlük 170 lira olarak uygu­lanan vergiden istisna tutar 2025 yılında günlük 240 lira olarak uy­gulanacak.

Pasaport, ehliyet ve yurtdışından getirilen telefon harcı

2025 yılında; Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 6 ay süreli pa­saportlar için 2.359 lira, 1 yıl süre­li pasaportlar için 3.424 lira, 2 yıl süreli pasaportlar için 5.630 lira, 3 yıl süreli olan pasaportlar için 7.999 lira, 3 yıldan fazla süreli olan pa­saportlar için 11.274 lira harç öde­necek. 2025 yılında, A sınıfı sürü­cü belgesi harcı 1.883 TL olarak be­lirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5.678,60 TL ola­rak uygulanacak. Ayrıca yurt dışın­dan getirilen cep telefonlarına iliş­kin harç 31.692 TL'den 45.614,20 TL'ye çıktı.

Veraset ve intikal vergisi tarifesindeki artış

● 1/1/2025 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

● İlk 2.400.000 lira için veraset yoluyla intikallerde yüzde 1, ivazsız intikallerde yüzde 10,

● Sonra gelen 5.700.000 lira için veraset yoluyla intikallerde yüzde 3, ivazsız intikallerde yüzde 15,

● Sonra gelen 12.000.000 lira için veraset yoluyla intikallerde yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 20,

● Sonra gelen 24.000.000 li­ra için veraset yoluyla intikallerde yüzde 7, ivazsız intikallerde yüzde 25,

● Matrahın 44.100.000 lirayı aşan bölümü için veraset yoluyla in­tikallerde yüzde 10, ivazsız intikal­lerde yüzde 30 oranında uygulana­caktır.

2025 yılında uygulanacak diğer artışlar

● Yurt dışı çıkış harcı; 710 TL ola­rak uygulanacak.

● Motorlu taşıtlar vergisi (MTV); yüzde 43,93 oranında arttırılarak, sıfır araçlar için en düşük MTV 3.359 liradan 4.834 liraya çıkarıldı.

● Kâr payı stopaj oranı; 22 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazetede yayım­lanan 21 Aralık 2024 tarih ve 9286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 22 Aralık 2024 tarihinde geçerli olmak üzere, kâr payı stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartılmıştır

● Fatura ve amortisman sınırı; 2024 yılında 6 bin 900 lira olarak uygulanan fatura düzenleme sınırı ve doğrudan gider yazılabilecek de­mirbaşlara ait sınır, 2025 yılında 9 bin 900 lira olarak uygulanacak.

● Binek otomobil aylık kira gi­deri; 37.000 lira, binek otomobilin ilk iktisabında gider yazılabilecek KDV ve ÖTV toplamı 990.000 lira, binek otomobillere ilişkin masraf­ların (benzin, tamir, bakım gibi) gi­der olarak dikkate alınabilecek kıs­mı yüzde 70’i geçemeyecek.

● Usulsüzlük ve özel usulsüz­lük cezaları, çeşitli istisna ve indi­rim tutarları, bilanço usulüne göre defter tutma hadleri, maktu (tutar­sal) olarak alınan damga vergisi ve harçlar gibi birçok tutar 2025 yılın­da yüzde 43,93 oranında artırılarak uygulanacak.

● 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak dam­ga vergisine ilişkin üst sınır yeni­den değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2025 tarihinden itibaren 24.477.478,90 Türk Lirası olmuştur.

● En düşük trafik cezası 2.167 lira olarak uygulanacak.

● E-Arşiv fatura kesme sınırı 3.000 lira olarak uygulanacak.

Önerimiz ve temennimiz; her yıl yeniden değerleme oranında ar­tırılan birçok vergi ve harçlardaki artış gibi çalışanların ücretlerinin ve emeklilerin emekli maaşlarının da yeniden değerleme oranında ar­tırılmasının sağlanmasıdır. Tüm okurlara, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum.