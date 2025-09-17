Sürdürülebilir Türkiye yüzyılına vergi reformu dahil edilmeli
Türkiye Yüzyılı projesinin “sürdürülebilir yüzyıla dönüştürülebilmesi için; bazı sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel politikalarda reforma gidilmesi önemli ve gereklidir. Bu çerçevede atılan en önemli adım, “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen çözüm süreci için kurulan “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olmuştur.
Ancak, ülkenin en az “Terörsüz Türkiye” meselesi kadar önemli başka bir meselesi ise “vergi sorunu”dur. Sürecin sürdürülebilir kılınabilmesi için başta vergi politikaları olmak üzere ekonomi politikalarında ciddi reforma ihtiyaç vardır. Yıllardır uygulanmakta olan vergi sistemimiz, hem teoride hem de pratikte sürdürülebilir adil bir sistem olamamıştır.
Gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından, her defasında bu sorun kabul edilmiş, dile getirilmiş, birçok düzenleme yapılmış olunmasına rağmen sorun günümüzde devam etmektedir. Vergiler artmaya devam etmiş, harcama üzerinden alınan dolaylı vergiler gelir üzerinden alınan dolaysız vergilerin üç katına çıkmış durumdadır. Kayıtlı olan mükellefler ile kayıtsız olan mükellefler arasındaki haksızlık giderilememiştir.
Geçmiş aflar çözüm olamadı
Bugüne kadar 3-5 yılda bir çeşitli adlarla vergi afları (barış) düzenlemeleri yapılmış olmasına rağmen çoğunda başarılı olunamamış ki sık sık aflara başvurulmuştur. Geçmişte yapılan aflara örnek olarak; matrah artışı, stok affı, vergi affı, varlık barışı, imar barışı v.b. düzenlemelerin hiçbiri köklü ve kalıcı çözüm getirememiştir. Bu ve benzeri aflardan yararlanan mükelleflerin, 2-3 yıl sonra aynı aflara tekrar ihtiyaç duyduğunu veya beklenti içerisinde oldukları görülmektedir.
Nasıl bir vergi reformu olmalı
Çeşitli adlarla, birkaç yılda bir sonuç alınamayan düzenlemeler/aflar yerine, reform niteliğinde bir defalık kalıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Detaya inmeden kısaca önerilerimi aşağıdaki gibi sıralayabilirim.
1 Ticari ehliyete sahip 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar (bazı istisnalar hariç) mevcut varlıklarını (menkul, gayrimenkul) bir defalık en geç 31/12/2025 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyan etmeli.
2 Beyan edilen varlıklar üzerinden bir defalık %1-2-3 oranında vergi alınmalı.
3. Beyan edilen varlıklar, dönem başı varlık olarak kabul edilerek 31/12/2025 tarihi milat kabul edilmeli.
4 Ticari ehliyete sahip 18 yaş ve üzeri herkes, 1/1/2026 tarihinden itibaren gelişen E-Devlet sistemi üzerinden yıllık gelir vergisi beyanında bulunmalı.
5 Bu düzenleme sonrası, 1/1/2026 tarihinden itibaren kişilerin varlıklarında meydana gelen artış sorgulanmalı, nereden buldun denilebilmeli.
6 Mevcut vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişi kuruluşlar için ise; son bir defalık yapılandırma, matrah artışı, stok affı, fiktif hesaplar v.b bir af düzenlemesi yapılmalı.
Sürdürülebilir Türkiye Yüzyıl’ına ek olarak son dönemde açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) çerçevesinde toplumun beklediği sürdürülebilir ekonomik reformlar önemlidir. Buradan yola çıkarak, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet YILMAZ’ın Orta Vadeli Planı tanıtırken verdiği demeçte; “artık vergileri arttırmayacağız, devletin diğer gelirlerini arttıracağız” ifadesinin hayata geçmesi önemli bir beklenti olmuştur. Ayrıca toplum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müjdesi olarak devletten çok önemli ekonomik kararların hayata geçirilmesini beklemektedir.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapay zekâ destekli denetim çalışmaları bazı küçük hatalara rağmen etkili olmaya başladı. Ancak, yapay zekâ her zaman çok zeki olmayabilir veya bazı hatalı tespitler yapabilir. Yapay zekâ tarafından üretilen denetim raporlarının ayrıca bir birim tarafından test edildikten sonra uygulamaya konulmasında fayda vardır.
Son olarak, işbu yazımızda önermiş olduğumuz reformun gerçekleşmesi halinde; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelişen teknolojiden ve özel sektör vergi denetimi yapan meslek mensuplarından da yararlanarak denetimlerini daha etkili yapması beklenmekte. Dürüst mükellefler ile dürüst olmayan mükellefler arasında ayırım yapılarak, dürüst mükelleflere ayrıcalık, teşvik ve destekler verilmelidir. Enflasyonla mücadele etmek kadar, kayıt dışılıkla mücadele etmek de önemlidir ve önemsenmelidir.
