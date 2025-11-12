Önemli devlet destek ve teşvikleri İSO tarafından güncellendi
Günümüz ekonomik ortamında, işletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabetçiliklerini artırabilmesi için devlet destekleri büyük önem taşımaktadır. Ülkeler, ekonomik kalkınmayı sağlamak, istihdamı artırmak, yerli üretimi teşvik etmek ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla farklı sektörlerdeki işletmelere çeşitli devlet destekleri ve teşvikler sunmaktadır.
Teşviklerin ve desteklerin çeşitliliği ve kapsamı zaman zaman karmaşık hale gelebilmektedir.
İşte bu noktada, işletmelerin doğru destek programlarına ulaşabilmesi ve ihtiyaçlarına
uygun çözümler geliştirebilmesi için İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafında bir rehber hazırlanmıştır. İlgili rehberde, devlet tarafından sağlanan teşvikler ve destekler detaylı bir şekilde ele alınarak, sanayicilerin hangi desteklerden nasıl faydalanabilecekleri anlaşılır bir dilde açıklanmıştır.
Güncel başlıca destekler
1. Yatırım Teşvik Sistemi
2. KOSGEB Destekleri
3. Enerji Verimliliği Destekleri
4. İhracat Destekleri
5. Eximbank Kredileri
6. İstihdam Destekleri
7. AR-GE ve Yenilik Destek Programları
8. OSB’lere Sağlanan Teşvikler
1. Yatırım teşvik destekleri
-KDV istisnası
-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-Kurumlar Vergisi İndirimi
-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
-Faiz veya Kar Payı Desteği
-Yatırım Yeri Tahsisi
-Makine Desteği
2. KOSGEB destekleri
Bu bölümde yer alan bilgiler KOSGEB tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-Kapasite Geliştirme Desteği
-Küresel Rekabetçilik Desteği
-Girişimci Desteği
- KOBİ Dijital Dönüşüm Desteği
-Yönderlik ve Değerlendirme Desteği
-Stratejik Ürün Desteği
3. Enerji verimliliği destekleri
Bu bölümde yer alan bilgiler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-Verimlilik artırıcı proje (VAP) destekleri
-Enerji ve karbon azaltımı (EKA) destekleri
-5.Bölge teşvikleri
-Öz tüketime yönelik enerji üretimi desteği
4.İhracat destekleri
Bu bölümde yer alan bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-Pazara giriş projesi hazırlama desteği
-Yurt dışı pazar araştırması desteği
-Yurt dışı marka tescil desteği
-Pazara giriş belgesi desteği
-Küresel tedarik zinciri desteği
-Pazara giriş rapor desteği
-Sektörel ticaret heyet ve heyet alım desteği
-Sanal ticaret heyeti desteği
-Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi (UR-GE) proje desteği
-Birim kira desteği
-Tanıtım desteği
-Çok kanallı zincir mağaza desteği
-Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği
-Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği
-Marka Turquality desteği
-Yurt dışı ve yurt içi fuar desteği
-Sanal fuar destekleri
-Yeşil mutabakata uyum projesi desteği
-Yurt dışı şirket veya yurt dışında yerleşik şirketlere ait marka alım desteği
-Dahilde işleme rejimi
5. Eximbank kredileri
Bu bölümde yer alan bilgiler Eximbank tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-Kısa vadeli krediler
-Orta uzun vadeli krediler
6. İstihdam destekleri
Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-SGK Prim teşvikleri
-İŞ-KUR destekleri
7.AR-GE ve yenilik destek programları
Bu bölümde yer alan bilgiler TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-TÜBİTAK TEYBET destekleri
-1501 TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı
-1505 Üniversite – Sanayi iş birliği desteği programı
-1507 KOBİ AR-GE başlangıç destek programı
-1509 TÜBİTAK Uluslararası Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı
-1511 Teknoloji odaklı hamle desteği programı
-1513 teknoloji transfer ofisleri destekleme programı
-1602 TÜBİTAK patent destek programı uluslararası başvurular
-1707 Siparişe dayalı AR-GE projeleri için KOBİ destekleme çağrısı
-1711 Yenilik destek programı yapay zeka ekosistemi çağrısı
-1812 Yatırım tabanlı girişimcilik destek programı (BİGG Yatırım)
-1831 Yeşil inovasyon teknoloji mentörlük çağrısı
-1832 Sanayide yeşil dönüşüm çağrısı
-1833 SAYEM yeşil dönüşüm çağrısı
8.OSB’lere Sağlanan Teşvikler
Bu bölümde yer alan bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.
-Organize sanayi Bölgeleri (OSB)’nin ve OSB’deki yatırımların yararlanabileceği devlet teşvikleri
-OSB’lere sağlanan teşvikler
Görüldüğü üzere, ilgili işletmelere çok sayıda ve önemli devlet teşvikleri bulunuyor. İşletmelerin finansal sıkıntı içerisinde olduğu bu süreçte, ilgili teşvik ve desteklerden yararlanılması için, konu hakkında iş bu yazımızda özet tanıtımı yapmış bulunuyoruz. Destek ve teşvik miktarları, detayları ve koşulları için, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın Devlet Teşvikleri Rehberi htttps://share.google/ yEqF3vCw0WaJfT8ES linki ziyaret edilebilir.
