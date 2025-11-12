Önemli devlet destek ve teşvikleri İSO tarafından güncellendi

Günümüz ekono­mik ortamında, işletmelerin sür­dürülebilir büyü­me ve rekabetçilik­lerini artırabilmesi için devlet destek­leri büyük önem ta­şımaktadır. Ülkeler, ekonomik kalkın­mayı sağlamak, is­tihdamı artırmak, yerli üretimi teşvik etmek ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla farklı sektörlerdeki işletmelere çeşitli devlet des­tekleri ve teşvikler sunmakta­dır.

Teşviklerin ve desteklerin çeşitliliği ve kapsamı zaman zaman karmaşık hale gelebil­mektedir.

İşte bu noktada, işletmelerin doğru destek programlarına ulaşabilmesi ve ihtiyaçlarına

uygun çözümler geliştirebil­mesi için İstanbul Sanayi Oda­sı (İSO) tarafında bir rehber hazırlanmıştır. İlgili rehberde, devlet tarafından sağlanan teş­vikler ve destekler detaylı bir şekilde ele alınarak, sanayici­lerin hangi desteklerden nasıl faydalanabilecekleri anlaşılır bir dilde açıklanmıştır.

Güncel başlıca destekler

1. Yatırım Teşvik Sistemi

2. KOSGEB Destekleri

3. Enerji Verimliliği Destekleri

4. İhracat Destekleri

5. Eximbank Kredileri

6. İstihdam Destekleri

7. AR-GE ve Yenilik Destek Programları

8. OSB’lere Sağlanan Teşvikler

1. Yatırım teşvik destekleri

-KDV istisnası

-Gümrük Vergisi Muafiyeti

-Kurumlar Vergisi İndirimi

-Sigorta Primi İşveren His­sesi Desteği

-Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

-Faiz veya Kar Payı Desteği

-Yatırım Yeri Tahsisi

-Makine Desteği

2. KOSGEB destekleri

Bu bölümde yer alan bilgiler KOSGEB tarafından yayımla­nan resmi veriler temel alına­rak derlenmiştir.

-Kapasite Geliştirme Des­teği

-Küresel Rekabetçilik Des­teği

-Girişimci Desteği

- KOBİ Dijital Dönüşüm Desteği

-Yönderlik ve Değerlendir­me Desteği

-Stratejik Ürün Desteği

3. Enerji verimliliği des­tekleri

Bu bölümde yer alan bilgiler Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba­kanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.

-Verimlilik artırıcı proje (VAP) destekleri

-Enerji ve karbon azaltımı (EKA) destekleri

-5.Bölge teşvikleri

-Öz tüketime yönelik enerji üretimi desteği

4.İhracat destekleri

Bu bölümde yer alan bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler te­mel alınarak derlenmiştir.

-Pazara giriş projesi hazır­lama desteği

-Yurt dışı pazar araştırma­sı desteği

-Yurt dışı marka tescil des­teği

-Pazara giriş belgesi desteği

-Küresel tedarik zinciri desteği

-Pazara giriş rapor desteği

-Sektörel ticaret heyet ve heyet alım desteği

-Sanal ticaret heyeti desteği

-Uluslararası rekabetçi­liğin geliştirilmesi (UR-GE) proje desteği

-Birim kira desteği

-Tanıtım desteği

-Çok kanallı zincir mağaza desteği

-Tasarımcı şirket ve tasa­rım ofisi desteği

-Gemi ve yat sektöründe fa­aliyet gösteren şirketlere tasa­rım desteği

-Marka Turquality desteği

-Yurt dışı ve yurt içi fuar desteği

-Sanal fuar destekleri

-Yeşil mutabakata uyum projesi desteği

-Yurt dışı şirket veya yurt dışında yerleşik şirketlere ait marka alım desteği

-Dahilde işleme rejimi

5. Eximbank kredileri

Bu bölümde yer alan bilgiler Eximbank tarafından yayımla­nan resmi veriler temel alına­rak derlenmiştir.

-Kısa vadeli krediler

-Orta uzun vadeli krediler

6. İstihdam destekleri

Bu bölümde yer alan bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu tara­fından yayımlanan resmi veri­ler temel alınarak derlenmiş­tir.

-SGK Prim teşvikleri

-İŞ-KUR destekleri

7.AR-GE ve yenilik destek programları

Bu bölümde yer alan bilgiler TÜBİTAK ve Sanayi ve Tek­noloji Bakanlığı tarafından ya­yımlanan resmi veriler temel alınarak derlenmiştir.

-TÜBİTAK TEYBET des­tekleri

-1501 TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı

-1505 Üniversite – Sanayi iş birliği desteği programı

-1507 KOBİ AR-GE başlan­gıç destek programı

-1509 TÜBİTAK Ulusla­rarası Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı

-1511 Teknoloji odaklı hamle desteği programı

-1513 teknoloji transfer ofisleri destekleme programı

-1602 TÜBİTAK patent destek programı uluslararası başvurular

-1707 Siparişe dayalı AR-GE projeleri için KOBİ destek­leme çağrısı

-1711 Yenilik destek prog­ramı yapay zeka ekosistemi çağrısı

-1812 Yatırım tabanlı giri­şimcilik destek programı (Bİ­GG Yatırım)

-1831 Yeşil inovasyon tek­noloji mentörlük çağrısı

-1832 Sanayide yeşil dönü­şüm çağrısı

-1833 SAYEM yeşil dönü­şüm çağrısı

8.OSB’lere Sağlanan Teş­vikler

Bu bölümde yer alan bilgiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi veriler temel alınarak derlen­miştir.

-Organize sanayi Bölgele­ri (OSB)’nin ve OSB’deki ya­tırımların yararlanabileceği devlet teşvikleri

-OSB’lere sağlanan teşvik­ler

Görüldüğü üzere, ilgili işlet­melere çok sayıda ve önemli devlet teşvikleri bulunuyor. İş­letmelerin finansal sıkıntı içe­risinde olduğu bu süreçte, ilgi­li teşvik ve desteklerden yarar­lanılması için, konu hakkında iş bu yazımızda özet tanıtımı yap­mış bulunuyoruz. Destek ve teş­vik miktarları, detayları ve ko­şulları için, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın Devlet Teşvikle­ri Rehberi htttps://share.google/ yEqF3vCw0WaJfT8ES linki zi­yaret edilebilir.