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ABD’de vergisiz yatırım dönemi

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre [email protected]

20 Ocak’ta ikin­ci kez baş­kanlık koltuğu­na oturan Donald Trump, görevin­deki yüzüncü gü­nü tamamladı. Tabii bu yüz gü­nün nerdeyse her günü tabiri caizse dünyada irili ufaklı sarsıntı­lara yol açtı.

Çok detaya girmeyeceğim ama bu yüz günde en büyük ekonomik etkileri komşu ülkeleri ve Çin’e açtığı eko­nomik savaşlarla yaşattı. Ülkesinin en büyük ticaret ortakları Kanada, Meksika ve Çin için açıklanan güm­rük vergileri ve çelik, alü­minyum ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeler piyasalarda endi­şelere yol açtı. Bu durumun etkileri tüm dünyaya yayıldı ve küresel borsalarda da sa­tıcılı seyir izlenmesine ne­den oldu. Çalkantılı geçen 7-11 Nisan haftasında Dow Jones endeksi yüzde 4,95, S&P 500 endeksi yüzde 5,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 7,29 değer kazandı.

7 Mayıs’ta Trump mutlu olacak mı?

Fed ile de faiz kararı üze­rinden gerilimi başlattı. 7 Mayıs’ta açıklanacak kara­rın Trump’ı mutlu edip et­memesi de oldukça önem­li. Açıkçası ben de Fed’in faizi düşüreceğini bekle­miyorum. Trump her ne kadar indirimde ısrar et­se de Jerome Powell ve eki­bi buna karşı çıkmaya de­vam ediyor. Trump, milyo­ner yatırımcıları topladığı basın açıklamasında dahi Powell’a gönderme yapma­yı es geçmedi. Bu toplantıya da biraz sonra değineceğim.

Asya tarafına bakacak olursak Çin’in Trump nede­niyle özgüveni yerine geldi. Tüm dünyaya ortaya çıkacak ticari savaşlarda hangi ham­lelerle nasıl üstünlük sağla­yacağını göstermiş oldu.

Adı konmamış bir el sıkışma süreci başladı

ABD karşıtlığı Çin’in bir araya gelmesi hatta Asya ül­kelerinin ekonomik daya­nışmasını sağladı. Yani en azından adı konmamış bir el sıkışma süreci başladı. Bu­nun bir başka örneğini Ka­nada’da görüyoruz. Trump karşıtı olan Mark Carney seçimi kazandı. Kanada hal­kını kenetledi.

Takı töreni gibi yatırımları tek tek sıraladı

Trump, 1 Mayıs’ta yaptığı basın açıklamasında, ülke­ye toplamda yaklaşık 8 tril­yon dolarlık yatırımın çe­kildiğini duyurdu. Çünkü yatırımcılara vergisiz fabri­ka da açabilecekleri payla­şıldı. Trump ülkesine gelen dev markaların yatırımları­nı tek tek sıraladı. Resmen düğündeki takı töreni gi­bi tüm dünya merakla izle­di. Bu da bir nevi Trump’ın en mutlu günlerinden ne de olsa… Hyundai’den To­yota’ya; SoftBank’tan Jo­hnson & Johnson’a birbi­rinden farklı sektörden ya­tırımcı ABD’ye yapacağı yatırımı duyurdu. Tabii bu­nun yatırım ‘sözü’ olduğunu da unutmayalım. Trump’ın Çin karşısında yaptığı bu hamlenin ülkesine nasıl dö­neceğini ilerleyen zaman­larda göreceğiz. Yatırımcı istikrar ve güven ister, her an dengelerin değişebile­ceği dalgalanan bir piyasa­yı değil. Bu nedenle Trump ekibinin başkanlarının ağ­zından çıkacak her bir cüm­leyi ince eleyip sık dokuma­sı gerekecektir.

ABD jeopolitik meseleleri ikinci plana attı

Ancak geldiğimiz son nok­tada; Hindistan-Pakistan arasında artan bir ateş, İran- ABD arasında devam edip sonuçlanamayan görüşme­ler, her ne kadar Zelenski madenleri gözden çıkarsa da noktalanmamış bir Ukray­na-Rusya savaşı, gitgide şid­deti artan İsrail’in Filistin işgali ve henüz rayına otur­mamış bir Suriye… Amerika jeopolitik meselelerini ikin­ci plana atıp dev ekonomik açıklamalarla ne amaçlıyor? Trump dünya siyasetini ne zamana kadar ekonomi üze­rinden sürdürecek?

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