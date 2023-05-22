Amerikan mali sistemi sıkıntıda
Amerika’da bazı banka analistleri ve hükümet yetkilileri, bankacılık sektörünün sağlam olduğunu ve açığa satış yapanların gerçeklerle değil, duygularıyla hareket ettiğini savunuyor. Verilere baktığımızda Amerika mali sisteminde ve finans sektöründeki problemin derinliği çok net bir şekilde görülüyor.
Federal Reserv:
- Amerikan Merkez Bankası (Fed), en azından bir süredir, büyük miktarlarda para basma yetisini kaybetti. Bunu yapabilmesi için fazla enflasyonist bir zamandayız. Bu da finansal ihtiyaçlarını karşılamak için Federal Rezerv’i özel sektörde fon aramaya yönlendiriyor.
- Federal Rezerv bankacılık sistemi haftada yaklaşık 1 milyar dolar kaybediyor. Ters repo piyasalarındaki Federal Rezerv borçlanmaları bilanço fonlarının neredeyse yüzde 30’u. Bu borçlanma faaliyeti, Merkez Bankası’nın net gelirini eksiye çevirdi.
- Ayrıca, dünyanın rezerv para birimini destekleyen Amerika Merkez Bankası’nın reel anlamda (mark-to-market) öz sermayesi eksi 1 trilyon doların üzerindedir.
Bankacılıkta Amerikan devletinin önde gelen finans kurumları mali sıkıntı içinde. Daha fazla özel yatırımcı getirmeleri gerekiyor. Bu nedenle, banka ve banka varlığı satın alma fırsatları mevcut bankacılık şirketlerinin çok ötesine yayılmak üzere. Zarar paylaşım anlaşmalarının bankacılık sektörünün de ötesine geçmesi çok olası.
Amerika Bankacılık Sektörü:
Bankacılık sisteminin risk altında olduğu dört alan var şu anda:
- Yüksek miktarlarda faiz getirmeyen mevduatları olan bankalar. Başka bir yerde daha yüksek getiri bulduğunda ayrılmaya eğilimli mevduatlar.
- Büyük miktarlarda sabit oranlı varlıklara sahip bankalar. Yani piyasa getirisi sağlayamayan varlıklar.
- Büyük ticari gayrimenkul portföylerine sahip bankalar. Yüksek ihtimalle büyük kredi zararları yazacak.
- Varlıklarının ve özkaynaklarının değerlerini olduğundan fazla gösteren bankalar. Yani işlerini büyütmek ve sürdürmek için gerekli miktarda finansman veya likidite veya sermayeye sahip olmayan bankalar gecmişte benzer durumlara bakıldığında, özellikle dördüncü madde en fazla zararı verecek olan gibi duruyor.
- Yeterli öz sermaye olmadan bir banka işini büyütemez.
- Yeterli likiditeye sahip olmayan bir banka, kendisini iflasa sürükleyen “mevduat kaçışına” karşı savunmasızdır.
% 40'ı ticari emlak kredisi
Nitekim, 2023’te bunu yaşadık ve batan üç bankanın toplam aktifi 500 milyar doları geçti… Ve pek çok bölgesel küçük banka hâlâ zor durumda. Bunun yanısıra küçük bankaların artacak olacak banka regülasyonlarının masrafını karşılamaları daha da zor olacak.
Bu durum aynı zamanda bankaların kredi standardlarını sıkılaştırmasına ve kredilerde daralmaya neden oluyor ve ayrıca bir durgunluk yaratıyor. Özellikle private equity, venture capital, start-up dünyasına verilen krediler, KOBİ kredileri ve ticari emlak kredileri bu durumdan en çok etkilenecek sektörler arasında… Bilanço büyüklüğü 1-10 milyar dolar arasında olan bankların aktiflerinin yüzde 40’a yakın oranı ticari emlak kredisi!
Kriz daha da derinleşecek
Faiz oranlarındaki hızlı artışın ortasında ticari gayrimenkul stres altında… Banka kredilerinin daralması ile ticari emlak piyasasını daha da zorlu günler bekliyor.
- Evden çalışanların artmasının ardından, pandemiden bu yana ofis binaları doluluk kayıplarından etkilendi.
- Ticari gayrimenkul değerleri düşüş belirtileri göstermeye başladı bile.
- Ticari gayrimenkul kredileri (floating rate) değişken oranlıdır, bu da onları özellikle Fed politikasına karşı savunmasız hale getirir.
- Ticari gayrimenkul kredilerinin büyük bir kısmının 2024 yılına kadar vadesinin dolması bekleniyor. Ticari gayrimenkul kredisi temerrüt oranındaki herhangi bir artış, bankacılık sektörü, özellikle ticari gayrimenkule yüksek oranda maruz kalan küçük bankalar ve bölgesel bankalar üzerindeki baskıyı artıracaktır.
Özellikle pandemi sırasında zor durum yaşayan ofis binalarına verilen kredilerin geri dönmemesi durumunda içinde bulunduğumuz banka krizi daha da derinleşecektir.
Özetle, sektörün önemli gerekçeleri:
- Amerika Birleşik Devletleri’nin para arzı hızlanarak daralıyor.
- Amerika Merkez Bankası o kadar borçlu ki her gün para kaybediyor.
- Federal Mevduat Sigorta Kurumu nakit para aramak için yoğun çaba içinde.
- Banka regülasyonları artacak, masraflar artacak. Bankalara dış sermaye girmesi şart.
- Ticari emlak kredilerinde daralma ve geri dönüşlerde olası zararlar krizi daha da derinleştirecek.
- Kredi standartları sıkılaştırıldıkça kurumsal gelirler ve perakende satışlar ezilecek.
- Şirketler kâr marjlarını korumak icin fiyatları yükseltmeye devam edecek.
- Gittikçe daha fazla şirket yuvarlanan EPS hitlerini yaşayacak.
- İşsizlik oranı artmaya devam edecek ve bu yıl yüzde 4 üstüne çıkmasını bekliyorum.
Amerikan mali sistemi sıkıntıda. Regülatorlerin her seviyede paraya ihtiyacı var. Bulabilecekleri tek yer de özel sektör. Bu da çok sayıda değişik yatırım fırsatı demek. Bu fırsatlara odaklanmak, banka hisselerinde açığa satış yapmaktan daha verimli olabilir!
Powell: Sıkı kredi koşulları faiz artırım seyrini etkileyebilir
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etti.
Powell, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Eski Fed Başkanı Ben Bernanke ile birlikte Thomas Laubach Araştırma Konferansı’nda düzenlenen panele katıldı.
%2'lik hedefte kararlılık
Powell, burada yaptığı konuşmada, fiyat istikrarının güçlü bir ekonominin temeli olduğunu belirterek fiyat istikrarı olmadan ekonominin kimseye yaramayacağını söyledi.
Yüksek enflasyonun satın alma gücünü azalttığı için önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını yineleyen Powell, bu nedenle Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurguladı.
"Boyutu belirsiz"
Powell, enflasyonun düşürülememesinin sadece “acıyı” uzatamayacağını aynı zamanda fiyat istikrarına geri dönmenin sosyal maliyetini de artıracağına dikkati çekerek, bunun ailelere ve işletmelere daha da büyük zararlar vereceğini düşündüklerini aktardı: “Finansal istikrar araçları bankacılık sektöründeki koşulların hafiflemesine yardımcı olurken, sektördeki gelişmeler ise kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunuyor ve bunun ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemel. Sonuç olarak, hedeflerimize ulaşmak için politika faizimizin normalde olması gerektiği kadar yükselmesi gerekmeyebilir. Tabii bunun boyutu çok belirsiz.”
Yellen: Daha fazla banka birleşmesi gerekebilecek
CNN Televizyonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in büyük bankaların CEO’larıyla yaptığı toplantıda, daha fazla banka birleşmesinin gerekli olabileceğini belirttiğini aktardı:
"Yellen’ın sözleri piyasayı endişelendirdi ama Beyaz Saray banka birleşmelerine ısınmaya başladı. Düzenleyiciler istikrarı bozan banka iflasları yerine güçlü bankaların daha zayıf olanları devraldığı şirket birleşmelerini tercih ediyor."
Borç limiti müzakereleri yeniden açmaza girdi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy tarafından görevlendirilen borç limiti müzakerecileri, Beyaz Saray yetkilileriyle başladığı görüşmelerden ayrıldı; "borç limiti konusunda anlaşma zora girdi" yorumları başladı.
Cumhuriyetçi temsilci Garret Graves, Beyaz Saray yetkililerinin “mantıksız” olduğunu öne sürerek müzakerelerin durakladığını söyledi. Beyaz Saray yetkilileri ise umutlu: "Anlaşma hâlâ mümkün.