Fed, 4. çeyrekte faiz düşürmeye başlayacak

ABD’de son iki ayda dört banka iflas etti: SVB Financial, Silvergate, Signature ve First Republic. Toplamda yaklaşık 600 milyar dolar varlık etkilendi. Zor durumda olan başka bankalar da var ve yakın zamanda daha küçük bazı bankaların da iflasını duyacağız.

Büyük resme baktığımızda, Hazine hala Amerikan Merkez Bankası’na (Fed) para akıtıyor ve Fed bu paralari borcunu ödemek ve sorunlu bankalara daha fazla fon sağlamak için kullanıyor.

Bir noktada Hazine parasını geri isteyecek ve bankalar muhtemelen daha fazla yardım istemeye devam edecek. Bu kriz ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve daha fazla küçük banka iflas edecek. Bu sırada, Merkez Bankası enflasyonla mücadeleye devam ediyor, ancak bu artık gerekli olmayabilir:

● Para arzı daralıyor.

● Bankaların yukarıda belirttiğiniz ikili sorundan dolayı açıkça yardıma ihtiyacı var:

● Mevduat maliyetleri artıyor,

● Varlıkların değeri düşüyor. O nedenle benim görüşüm Fed dördüncü çeyrekte faiz düşürmeye başlayacaktır. Tahminim kasım ayı gibi… Genelde son Fed hike (faiz artışından) ortalama 6 ay sonra ilk rate cut (faiz indirme) gelir!

Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek, hanehalkı ve işletmeler için "daha sıkı" kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Açıklama sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, geçen yılın başından bu yana enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye düşürmek amacıyla yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmek için faiz oranlarını toplam 5 puan artırdıklarını belirtti ve “Daha fazla para politikası kısıtlaması gerekirse, daha fazlasını yapmaya hazırız” diye ekledi.

Powell, Fed yetkililerinin genel olarak ılımlı bir resesyon öngördüğüne de işaret etti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün üç temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken, bilanço küçültmeyi hızlandırdı. Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3.75'e, mevduat faizinin yüzde 3.25'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4'e yükseltildiği kaydedildi.

Bir ABD bankası daha bayrak sallıyor

Banka batışlarının yaşandığı ABD’de bir başka bölgesel banka, PacWest, finansal zorluklar yaşadığı için "satış" dahil stratejik seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Bloomberg'in, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, PacWest'in bir finansal danışmanla çalıştığı aktarıldı. Bankanın satışa açık olmasına rağmen resmi bir açık artırma süreci başlatmadığı belirtilen haberde, "satış" dahil stratejik seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi. PacWest hisseleri, söz konusu haber sonrasında yüzde 55'e yakın değer kaybetti.