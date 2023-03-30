Daha çok banka zorlanır sürpriz bir yaz olacak

Amerika Merkez Bankası (Fed) faizleri artırıyor; ekonomi yavaşlıyor ve piyasalar düşüyor. Kolay para yine başka sektörlerde balonlar yaratırken, işler daha da kötüye gidiyor. Belki de Japonya Merkez Bankası (BoJ) daha iyisini biliyor, keza yıllardır sadece düşük faizli dönemde kaldılar.

Deutsche Bank’ı ele aldığımız dünkü yazımızda Alman hükümetinin bankanın batışına izin vermeyeceğini söylemiştik. Ayrıca bir hatırlatma yapalım: ABD’de piyasa fiyatlandırılması yapılsa çok büyük zarar açıklayacak bir düzine banka var hala. Dolasıyla mevcut bankacılık kargaşasının ABD ekonomilerinin üzerindeki etkileri konusunda kesin bir görüşe sahip olmak için henüz erken.

Ne beklemeliyiz?

Daha fazla banka zorlanacak… Küresel bulaşmanın kendisini göstermesi için önümüzde 1-2 ay daha var.

Teknoloji ve perakende şirketlerinin mücadeleleri devam edecek.

Kredi mevcudiyetinin azalması nedeniyle borç ve kredi piyasalarında daralma olacak. Gelişen kredi sıkışıklığı giderek daha fazla şirketin zorlanmasına neden olacak.

Ekonomilerde düşük büyüme + süregelen yüksek enflasyon + artan faiz oranları hem şirketler hem de bireylerin borç ödeme kapasitesini etkiliyor. Finansal istikrarsızlık ve zayıflayan talep şirketlerin üretim ve istihdamda kısıtlama getirmesine neden olacak. Bu da işgücü piyasasının zayıflaması demek…

Artan faiz oranları + artan inşaat maliyetleri + uzaktan çalışma trendleri çoğunlukla ticari emlak piyasasında baskı oluşturacaktır. Dolayısıyla ticari emlak sektöründe kırılganlıklar bekliyorum.

Girişimci piyasasına olan etkisine geldiğimizde, Silikon Vadisi Bankası’ndan (SVB) alamadıkları kredileri teknoloji şirketleri ve start-uplar nereden sağlayacak? Bu durum bu şirketlerin küresel yatırımcılarını nasıl etkileyecek?

Amerika Merkez Bankası’na (Fed) karşı koymaya çalışmayın! Fed hala para sıkılaştırma politikasına devam ediyor. Amaçları yüzde 5’in üstüne çıkmak. Bilançoları da bariz bir şekilde büyüdü. Ancak faiz artırımlarının yerine kredi daralmasının konulacağı yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Potansiyel olarak Fed’in 1 veya 2 kez daha 25 baz puanlık artırma hırsı var. Mayıs ve Haziran aylarında… Ancak konuştuğum çok kıdemli borsacı ve yatırımcılar, Fed’in Mart ayındaki son 25’lik artışının son faiz artışı olduğuna inanıyorlar. Özetle: Fed artırmak isterken, yatırımcı “daha fazla arttırmalarını beklemiyoruz” der, ya da buna inanmak ister. Sürpriz bir yaz bizi bekliyor.

Caption

SVB’nin çöküşü, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faizleri artırması ardından küresel ekonominin nasıl yeni bir döneme girildiğinin altını çiziyor. Fed’in Mart'taki FOMC toplantı detayları da, şu anda son bankacılık çalkantısıyla karmaşık hale gelen zorlu bir makro ortamın, faiz oranı artışlarının gelecekteki yolunu son derece belirsiz hale getirerek Fed’in dönüş (pivot) olasılığını artırdığını öne sürüyor.

Ortada olası “ayı piyasası” senaryosu da var tabi… Eğer Fed faiz artırımına devam ederse, hepimiz daha da yaklaşan bir kredi krizi veya daralmasıyla karşı karşıya kalacağız. Ve Fed’in agresif parasal sıkılaştırmasının muhtemel bir sonucu olarak bu yılın ortaları veya sonlarında Amerika’da bir resesyon bekliyorum.

Fed’in Mart FOMC toplantısı, şu anda son bankacılık çalkantısıyla karmaşık hale gelen zorlu bir makro ortamın, faiz oranı artışlarının gelecekteki yolunu son derece belirsiz hale getirerek Fed’in dönüş (pivot) olasılığını artırdığını öne sürüyor.

Özetlemek gerekirse, Fed faizleri artırıyor. Ekonomi yavaşlıyor. Piyasalar düşüyor, balonlar patlıyor ama tamamen değil. Fed pivotları kolay para yine başka sektörlerde balon yaratıyor. Daha da kötüye gidiyor… Belki Japonya daha iyisini biliyordur, yıllardır sadece düşük faizli dönemde kaldılar…