Fed, 2022’nin dördüncü çeyreğinde ilk kez para kaybetti ki, bu 1915’ten beri bir ilk! Daha kötü günler geliyor. Kredi daralması özellikle ticaret emlak piyasasını vuracak. ABD karışırsa, dünya da nasibini alır.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) para kaybe­diyor ve gerçek net (piyasa - Mark to mar­ket) değeri negatif oldu.

Federal Rezerv, 2022 mali tablolarını yayınladı. 2022’de Federal Rezerv 59.4 milyar dolar net gelir bildirdi, ancak Fed dördüncü çeyrekte vergi öncesi 15.4 milyar dolar kaybetti. Bu 1915’ten bu yana, yani bir asırdır yaşanan bir ilk… Bilançodaki menkul kıy­metler portföyünün piyasa değerleri yansıtıldığında merkez bankası bilançosunun (mark to market) net değeri eksi 1.0 trilyon dolar.

Bu rakamlar pek konuşulmaz Amerika’da çün­kü rezerv para birimi olduğu için Amerikan Merkez Bankası istediği zaman para basabilir ve para politi­kası kararları bilançosunun durumundan etkilen­mez. Mevcut rezerve para birimi hiyerarşisini (Çin ve Rusya’nın girişimlerine karşı) korumak ve para biriminin çok kutupluluğuna yönelik uzun vadeli eğilimi sınırlamak için ABD, ekonomik devlet yöne­timini liberal bir uluslararası düzeni ve kamu yararı­nı teşvik edecek şekillerde kullanmalıdır. ABD kilit müttefikleri veya uluslararası toplumun büyük bir bölümünü kendinden uzaklaştırıp, tek kutuplu do­lar dönemini korumaya devam edemeyecek ve bunu göze alamaz.

Şundan eminim ki, Amerika, Çin’in bir güç olarak yükselişini kontrol edebilene kadar dünya ekonomi­si durulmayacak. Bankacılık krizinden dolayı olu­şan kredi daralmasının yanı sıra, bir de Amerika’da 2024 seçim öncesi karışıklıklar göz önünde bulun­durulursa, 2023 Amerikan ekonomisi zorlu bir sü­reçten geçecek.

Daha da kötü günler geliyor maalesef.

Kredi daralması özellikle ticari emlak piyasasını (Commercial real estate - CRE) ve CRE içinde ofis kredilerini vuracak.

Hele bir de Fed bir ya da iki 25 baz puan daha artı­rırsa, direkt resesyon!

Amerika karıştıkça dünya da payını alır. Euro, do­lar yukarı koşar…

İşte o nedenle şirket bilançolarını ivedilikle güç­lendirmek ve büyük yatırımlardan önce iki kez dü­şünmek lazım nakit kullanırken…

Hele bir de kredilerdeki durgunluk daha da enflas­yona yol açarsa (ki öyle bekliyorum) tek diyeceğim var. O da, vay vay vay!!!

Eski ABD Hazine Bakanı: Resesyon ihtimali artıyor

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, bir dizi zayıf ekonomik göstergenin ardından ABD’de resesyon olasılığının arttığını ve Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım serisinin sonuna yaklaştığını söyledi. Bloomberg TV’ye konuian Summers, “Mevcut sıkılaştırma döngüsünün çok geç devrelerinde olduğumuz oldukça açık” dedi. Bir sonraki kararı 3 Mayıs’ta olacak olan Fed politika yapıcıları hakkında, “Başka bir hamlenin gerekli olup olmayacağına bakılmaksızın, son ana kadar beklemeleri gerekir” dedi. Harvard Üniversitesi profesörü Summers, “Kredilerde önemli miktarda daralma olduğu hissine kapılıyoruz. Bu noktada durgunluk olasılıkları artıyor. Fed’in önünde çok zor kararlar ve çok fazla iki taraflı risk var" dedi ve ekledi: "Bu iki taraflı riskler ekonominin aşırı ısınmasının sonuçlarını yansıtıyor."

ABD’de istihdam artışı martta yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam martta 236 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin altında artış kaydeden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 239 bin kişi artması öngörülüyordu. ABD’de işsizlik oranı ise martta 0.1 puan düşüşle yüzde 3.5’e indi.

Piyasa beklentileri işsizlik oranının yüzde 3.6 olması yönündeydi. İşsizlik oranı, şubatta da yüzde 3.6 olmuştu. Ülkedeki işsiz sayısı martta 97 bin kişi azalarak 5 milyon 839 bin oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0.1 puan artışla yüzde 62.6’ya çıktı. Haftalık ortalama çalışma saati 34.4’e gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0.3 artarak 33.18 dolara tırmandı.