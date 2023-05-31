Küresel ekonominin boğuştuğu 5 sorun

“Amerikalılar, her sorunun bir çözümü olduğuna inanırlar; Çinliler ise her çözümün yeni bir dizi soruna giriş bileti olduğunu düşünürler.” Henry Kissinger

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Dünyada ortaya çıkan makroekonomik zorluklar, gelişmiş ekonomilerde uzun süredir düşük ve negatif reel faiz oranlarının neden olduğu istikrarsızlığın yalnızca "ilk sonuçları"dır. 2022'de dünya, on yıllardır görülmemiş koşulları yansıtan, temelde farklı bir ekonomi ve yatırım rejimine geçiş yaptı. Arz fazlası, ılımlı enflasyon ve kolay para çağının yerini arz kısıtlamaları, yükselen ve geniş tabanlı enflasyon ve yükselen faiz oranları ile parasal daralmanın ve şimdi de banka kredilerinde daralmanın birleşik etkisi aldı. Piyasalar bu değişiklikleri daha yüksek oynaklık, riskli varlıkların aşağı yönlü yeniden fiyatlandırması ve nakit ve tahvillerdeki önemli ölçüde daha yüksek getirilerle yansıttı. Bu koşullar ve Ukrayna'daki savaşın yarattığı jeopolitik risk karşısında, ekonomik büyüme görünümü ABD, İngiltere ve AB'de politika kaynaklı olası bir durgunlukla daraldı. Bu faktörler, güç dengesini kullanıcılardan sermaye sağlayıcılara kaydırmak için bir araya geldi. İleriye baktığımızda, yapay zekâ, gelişmiş 5G bağlantısı, dijital kimlik, yeni nesil semiconductors ve "hard-tech" şirketleri, sürdürülebilirlik ve enerji geçişi ile gen ve hücre tabanlı tedavilerde büyük yatırım fırsatları var. Bunun yanısıra, genel olarak küresel ekonomiye baktığımızda, bazı göz önünde bulundurulması gereken trendler var:

Yatırımcılar için kritik öneme sahip olan, resmi rezerv varlıklarda altının payı, merkez bankalarının son on yılda yaptığı alımlara rağmen, tarihsel standartlara göre hala düşük.

Gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yarısında işlem görüyor, ancak devam eden arz açıklarının yeni bir paradigmasına giriyor. Altın-gümüş oranı sürdürülebilir bir gerilemede mi? World Silver Survey'e göre, endüstriyel gümüş talebinin bir dizi yapısal nedenden dolayı küresel GSYH’den daha hızlı artması muhtemeldir: "Bunlar arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, araçların elektrifikasyonu ve 5G ağlarının kullanıma sunulması yer alıyor.”

De-dolarizasyonda yeni ülke: Endonezya

De-dolarization’a yönelik ivme hızlanıyor gibi görünüyor. En önemlisi, doları ekarte etmenin yollarını belirleyen sadece Rusya değil. 26 Nisan'da Endonezya, denizaşırı ticari ödemelerinde yerel para birimi lehine dolardan uzaklaşmayı planladığını açıkladı. Brezilya ve Çin arasındaki gelişen ilişkilerin dolarsızlaştırmaya yönelik ivmeyi hızlandırması muhtemeldir. Brezilya ve Endonezya, EV (elektrikli araçlar) geçişi için gerekli olan enerji ve metaller açısından zengin iki önemli güç merkezi... Latin Amerika ve ASEAN’da enerji ve metal ticaretini kendi para birimlerinde düzenlemeyi seçen ülkelerin sayısında bir artış olursa, bu muhtemelen doların marjinal talebini ve yabancıların yüksek miktarda doları tutma ihtiyacını azaltacaktır.

Ortadoğu'da gelişen jeopolitik zemin, güçlü ekonomik büyüme ve bölgeye sermaye akışı için giderek daha istikrarlı bir zemin sağlıyor. Bunun yanısıra, küresel petrol ve metal darboğazları göz önüne alındığında, Latin Amerika için uzun vadeli görünüm olumlu. Latin Amerika, bölge ekonomisinin doğal kaynakların ihracına odaklanmasını sağlayan dünya çapında en kapsamlı emtia miktarlarından birine sahiptir. Latin Amerika, bilinen küresel petrol rezervlerinin yüzde 20'sini oluşturuyor ve Orta Doğu'nun ardından geliyor.

El Nino’nun zararı 3 trilyon $

Aşırı hava koşullarından kaynaklanan ekonomik kayıplar artıyor ve yalnızca önümüzdeki beş yıl içinde El Niño'dan kaynaklanan tahmini 3 trilyon dolarlık kayıp bekleniyor. Doğal afet risklerinin yüzde 75'i sigortasız, bu da yükselen primler demek. Aşırı hava, iklim ve suyla ilgili olaylar, 1970-2021 yılları arasında yaklaşık 12 bin felakete neden oldu ve bildirilen ekonomik kayıp 4.3 trilyon dolar, bunun 1.7 trilyon doları ABD’ye ait. 2022'de doğal afetlerin tahmini ekonomik maliyeti 360 milyar dolardı ve bunun 220 milyar doları sigortasızdı. Doğal güç ise iklim kaynaklı su baskınları ya da kuraklık, doğaya dayalı ve yavaş su çözümleri de dahil olmak üzere su yönetimine yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. Hindistan, İran ve Ortadoğu ve Afrika'daki diğer ülkelerde suya erişim konusunda daha fazla şiddetin patlak vermesiyle, suyla ilgili çatışmalar giderek sıklaştı. Yeşil veya doğaya dayalı altyapının etkili olduğu ve daha düşük maliyetli olduğu konusunda artan bir görüş var. Artan aşırı sel ve kuraklıkla başa çıkmanın anahtarı, doğal su-kara etkileşiminin gerçekleşmesine izin vermek için karadaki suyu yavaşlatmanın yollarını bulmaktır.

Çin kritik minerallerin yeni OPEC’i mi?

Yapay zekanın hızla artan karbon ayak izi, daha fazla enerji verimli çipler, yapay zeka modeli sıkıştırmaya ve hızlandırılmış temiz enerji üretimine büyük yatırımlar yapılmasını sağlayacak.

Çin, dünyanın temiz enerji geçişine öncülük ediyor: Çin'in temiz enerji tedarik zinciri üzerindeki kontrolü her gün artarak daha da ilerliyor. Çin, kritik minerallerin OPEC'i olacak mı? Çin'in temiz enerji ürünleri tedarik zincirindeki hakimiyeti, birçok temiz enerji ürününün üretiminde kilit girdiler olarak kullanılan kritik malzemelerin madenciliği, işlenmesi ve rafine edilmesine doğru ilerlemiştir. Bu, Batılı ulusların güvenli ve dostça buldukları bölgelerde temiz enerji ürünleri üretmenin yollarını bulsalar bile, üretim girdileri olarak kritik minerallerin yanı sıra temel bileşenleri tedarik etmesi için yine de Çin'e güvenecekleri anlamına geliyor. Kritik minerallerin üretimi coğrafi olarak oldukça yoğunlaşmış durumda ve bu da tedarik güvenliğiyle ilgili endişeleri artırıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti bugün kobaltın yüzde 70'ini sağlıyor; Çin, nadir toprak elementlerinin (REE'ler) yüzde 60'ını; ve Endonezya nikelin yüzde 40'ını. Avustralya, lityum madenciliğinin yüzde 55'ini ve Şili yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu minerallerin işlenmesi de oldukça yoğundur, Çin NTE'lerin yüzde 90'ının ve lityum ve kobaltın %60-70'inin rafine edilmesinden sorumludur.

Küresel büyüme Asya’ya kayıyor

Küresel ekonomik büyüme Asya'ya, özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya doğru kayıyor. Tutarlı siyasi liderlik ve büyüme yanlısı politikalarla, Hindistan'ın son on yılda G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Ülke, dijital ekonomisinin gelişiminin erken döneminde, güçlü bir demografik konumu ve imalat sektörünü daha agresif bir şekilde geliştirmeye kararlıdır.

Hindistan, ayrıca enerji depolamada önemli bir devrimin eşiğinde. Ulaşım ve enerji sektörlerinin karbondan arındırılmasını hızlandırmak için kendine yeten bir enerji depolama endüstrisi geliştiriyor. Elektrik talebi hızla artıyor. Hindistan, dünyanın en büyük üçüncü enerji tüketicisidir. Hindistan'ın elektrik sistemi, ülkenin artan elektrik talebini ve değişken arzını karşılamak için daha esnek bir şebekeye ihtiyaç duyacaktır. Hindistan hükümeti şu anda ülkedeki enerji depolama pazarının gelişimi için bir ekosistem oluşturulmasına öncelik veriyor.

Güç savaşı oldukça piyasalar durulmaz

Ne var ki, bunca değişimin ortasında gündemi en çok yoran ve dünya ekonomisinin kararlı ve tutarlı bir şekilde büyümesine sekte vuran Amerika – Çin güç savaşıdır. Amerika, Çin’in yükselişini kontrollü bir hale getirene ve birbirleriyle savaşmak yerine dünyaya katkı sağlayacak şekilde iki güç haline gelene kadar piyasalar durulmayacaktir!