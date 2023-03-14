ABD iki bankayı da satmak istedi ancak...

Birçok söylenti ve çok fazla histeri ile çılgın bir haftasonu oldu. Birçok devlet kurumu ve düzenleyiciler ile konuştum. Ortaya çıkan şu: ABD bu iki bankaya da alıcı bulmak istedi.

Ancak iki nedenden dolayı bu satış olmadı. İlk neden: Yatırımcılar “Ya aldıktan sonra kriz devam eder ve benim param da giderse” korkusu yaşıyor. O yüzden de devlet garantisi istiyor. İkinci neden: Kredi değerlendirmeleri fiyatlandırıldığında inanılmaz bir zararın ortaya çıkacak olması…

İşte bu nedenden dolayı da Fed, FDIC ve Hazine Bakanlığı her iki bankadaki mevduat sahiplerinin, FDIC limitlerinden daha fazla sahip olsalar da korunacağına ve evduat kurumlarına ek likidite sağlayacaklarını duyurdu. Aslında SVB çıkan mevduat ile nakit oranını denkleştirebilseydi zamanlıca, hiç bunlar yaşanmazdı. Ancak yatırımcılar aceleci davranmak istemiyor. Daha çok haciz memuru olmayı seviyorlar!

Çünkü daha ucuza alacaklar aktifleri - ancak yine kaybeden mevduat sahipleri oluyor. 2008 sonrasında böyle bir manzara neden yaşandı yeniden? İhmalkarlık mı? Yönetici egosu mu? 2008-2014 arasında riskli bankalar uyarıldı.

Ancak ne yönetim kurullarında ne de yönetici pozisyonlarında matematiksel, olasılıksal düşünen, senaryo planlaması yapabilenlerin sayısı yok denecek kadar az… Ta o zamandan biliniyordu SVB’nin riski. Hadi yönetimi geçtim, kurul buna nasıl izin verir…

Risk yönetimini bilmeyen, matematiksel düşünce yetisi olmayanlar CEO ya da yönetim kurulu başkanı olmamalı… Büyük şirketler risk yönetimini bilmeyenlerin çalışmasına izin vermemeli. Bir yönetim kurulu üyesi, sadece uzun yıllardır şirketinde çalışıyor diye, şirketin başına geçmemeli.

Bu dijital çağda liderler, matematik, teknoloji ve olasılık hesabını biliyor olmalı. Ne yazık ki bankacılık dünyasının mevcut sorunu bu! Peki neler oluyor şu anda? Yatırımcılar para yapma peşinde. SVB parçalara ayrılıp satılacak. Mevduat sahiplerini “Paralarımız ne olacak? Ne zaman alacağım?” korkusu sarmış. Bir yanda da batacağı konuşulan diğer bankalarda paraları olanlar da mevduatlarını büyük bankalara çekmeye çalışıyor…