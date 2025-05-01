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Bağımsız denetim yaptırmayan şirketlere ciddi yaptırımlar var

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Kamu Göze­timi Muha­sebe ve Denetim Standartları Ku­rumu (KGK) ta­rafından her yıl belirlenen kriter­leri taşıyan ba­zı şirketlerin, bir bağımsız denetim kuruluşuna dene­tim yaptırması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan şir­ketlere uygulanan yaptırımlar (cezalar) ise her yıl güncelle­nerek yayımlanmaktadır.

Bağımsız denetime tabi şirketlerin mevcut kriterleri

6434 sayılı Cumhurbaşka­nı Kararı’nda değişiklik yapan ve 6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kara­rı ile şirketlerin, 2024 yılı ba­ğımsız denetimi için geçerli olan şartlar ve eşik değerler aşağıdaki gibidir:

a) Herhangi bir ölçüte bağ­lı olmaksızın, (I) sayılı listede belirtilen şirketler.

b) Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler:

-Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlan­mış diğer piyasalarda işlem görmeyen, ancak 6362 sayı­lı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayı­lan şirketler için eşik değer­ler:

-Aktif toplamı: 30 milyon Türk Lirası

-Yıllık net satış hasılatı: 40 milyon Türk Lirası

-Çalışan sayısı: 50 kişi

2(II) sayılı listede belirti­len şirketler için eşik de­ğerler:

-2Aktif toplamı: 60 milyon Türk Lirası

-Yıllık net satış hasılatı: 80 milyon Türk Lirası

-alışan sayısı: 100 kişi

3-Yukarıdaki bentlerde be­lirtilmeyen şirketler için eşik değerler:

-Aktif toplamı: 150 milyon Türk Lirası

-Yıllık net satış hasılatı: 300 milyon Türk Lirası

-Çalışan sayısı: 150 kişi

Eşik değerlere tabi şirket­ler, bu kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisini art ar­da iki hesap döneminde aş­tıkları takdirde, müteakip he­sap döneminden itibaren ba­ğımsız denetime tabi olurlar. Eşik değerleri aşan şirketler, iki hesap döneminde en az iki ölçütün altında kalırlarsa ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerin %20 veya daha fazla altında kalırlarsa, müte­akip dönemde bağımsız dene­tim kapsamından çıkarılırlar.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığı değerlendirilir­ken:

-Aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı açısından, şirke­tin tabi olduğu mevzuat uya­rınca hazırlanmış son iki yıla ait finansal tablolar;

-Çalışan sayısı açısından ise son iki yıla ait ortalama ça­lışan sayısı dikkate alınır.

Bağlı ortaklıkları ve iştirak­leri bulunan şirketlerde, bu kriterler grup bazında hesap­lanır. Finansal kalemler grup içi işlemler hariç toplam ola­rak dikkate alınır. İştirakler için hesaplama, şirkete ait hisse oranına göre yapılır.

Bağımsız denetim yaptırmayan şirketlere uygulanacak cezalar

Bağımsız denetime tabi ol­duğu hâlde denetim yaptır­mayan anonim ve limited şir­ketlere uygulanacak yaptı­rımlar şunlardır:

-Denetlenmemiş finansal tablolar geçersiz sayılır.

TTK m.397/2 uyarınca, de­netlenmemiş finansal tablo­lar ve yıllık raporlar hiç dü­zenlenmemiş sayılır. Bu du­rumda:

-Ortaklar kurulu karar alamaz (örneğin: kâr dağıtı­mı, sermaye artırımı/azaltı­mı, tasfiye).

- Şirket dışı işlemlerde (örneğin: banka kredisi, yatı­rım görüşmeleri, kamu ihale­leri) geçerli mali veri sunula­maz.

2-Yönetim kurulu/müdürler kurulu sorumluluğu doğar.

TTK m.553 ve m.562 uya­rınca, anonim şirketlerde yö­netim kurulu üyeleri; limited şirketlerde ise müdür ya da müdürler kurulu üyeleri şah­sen sorumlu tutulabilir. Şir­ketin zarara uğraması duru­munda yöneticiler tazminatla yükümlü olur ve ayrıca 100– 300 gün adli para cezası uygu­lanabilir.

3-KGK tarafından idari para cezaları uygulanır.

660 sayılı KHK kapsamın­da, bağımsız denetim yaptır­mayan şirketlere idari para cezası ve şirket unvanının ka­muya ilanı (teşhir) gibi yaptı­rımlar uygulanır. Ceza mikta­rı ihlalin tekrarına ve şirketin büyüklüğüne göre artabilir.

4-Ticaret sicili işlemleri en­gellenir.

Denetim yaptırmayan şir­ketlerde, ticaret sicili müdür­lükleri sermaye artırımı, yö­netici ataması, imza sirküleri düzenlenmesi gibi işlemleri reddedebilir. Bu durum, şir­ketin faaliyetlerini durma noktasına getirebilir.

5-Şirketin feshi talep edile­bilir.

TTK m.531 ve m.636/3 uya­rınca, azlık payına sahip or­taklar, denetim eksikliğinin şirketin işleyişine zarar ver­diğini öne sürerek mahkeme­den şirketin feshini talep ede­bilir.

6-Finansal güvenilirlik ze­delenir.

Denetimsizlik, şirketin kre­diye erişimini, yatırımcı ilgi­sini ve devlet teşviklerine uy­gunluğunu olumsuz etkiler. Bankalar ve finans kuruluş­ları, denetlenmemiş tabloları geçerli saymaz.

Değerlendirme ve Sonuç

Günümüzde, KGK’ya kayıt­lı toplam 17.594 “bağımsız de­netçi” ve 427 yetkilendirilmiş “bağımsız denetim kuruluşu” bulunmaktadır. Bu çalışmada belirtilen, bağımsız denetim gerekliliklerini taşıyan ano­nim ve limited şirketler, KGK tarafından yetkilendirilen bir bağımsız denetim kuruluşuy­la sözleşme yaparak denetim yükümlülüklerini yerine ge­tirmektedirler.

6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 8313 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 2023 yılı so­nu mali verileri esas alınarak belirlenen kriterler, 2024 yı­lı için geçerli olacaktır. 2024 yılı sonu verilerine dayanan 2025 yılına ait bağımsız de­netime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler ise henüz ya­yımlanmamış olup, kısa süre içerisinde duyurulması bek­lenmektedir.

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