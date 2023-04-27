Balda “sözleşmeli üretim” önerisi

Geçen hafta bal konusuna değinmiş, Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak’ın sektörle ilgili açıklamalarını paylaşmıştım. Altıparmak, yurtdışına gönderilen bal örneklerinde sahteciliğe rastlandığını ve önlem alınmazsa Türk ballarına yasak geleceğini söylüyordu. Dün de Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ile sohbet ettik.

Ziya Şahin öncelikle Türk balının iyi tanıtılması konusuna vurgu yapıyor. Çıkan haberlerin ardından Dünya Arıcılar Birliği’ne başvurduklarını, “Böyle bir bal varsa suç duyurusunda bulunun” dediklerini aktarıyor. Yaşanan bu sıkıntıyı bakanlığa da bildirdiklerini ve “bu balı kim gönderdiyse yakasına yapışalım” dediklerini söylüyor.

"Arıcı 8 ay dağda yaşıyor"

Şahin sektörün sorunlarını anlattı uzun uzun. Arıcı için zahmetli ve zor bir süreç. Arıcının 8 ay dağda yaşayarak ürettiği balı maliyetine satmak zorunda kaldığını söylüyor Şahin.

Balın kilo maliyetinin geçen yıl ağustos ayında 98 lira, ekim ayında ise 110 liraya çıktığını kaydeden Şahin, “Yılda 20 bin km yol yapıyoruz, kovan başına 10 kilo şeker tüketiyoruz. Arıcının borcu var mecburen 60-70 liraya satıyor” diyor. Birlik olarak Muğla Üniversitesi ve TAGEM’le birlikte çalışmalar yürüttüklerini belirten Şahin, analizler yaptırdıklarını söylüyor.

Balda sahteciliğin her ülkede yaygın olduğunu belirten Şahin büyük firmalara şöyle sesleniyor: “Merdivenaltı üretim var mı var, arısız bal var mı var. Gelin beraberce tespit edelim beraber yürüyelim”. Peki tüm yaşananlar paralelinde Ziya Şahin’in çözüm önerisi ne? Yıllardır bütün firmalara sözleşmeli üretim modelini önerdiğini söyleyen Şahin, “Üreticinin maliyetinin yarısına ürün alırsanız siz doğru bal alamazsınız” diye de ekliyor.

Üretici Kurban Bayramına hazır

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik’le sohbet ederken hayvancılığın kurban bayramına hazır olup olmadığını da sordum. “Kurban bayramına iki ay gibi bir süre olmasına rağmen biz bayramda yine vatandaşlarımızın kurbanlık olarak kurbanın sembolü olan koç başta olmak üzere küçükbaş hayvanları tercih edeceklerine inanıyoruz” dedi Çelik.

Sektörün her an Kurban Bayramına hazır vaziyette olduğunu kaydeden Nihat Çelik, pandemi zamanında dahi insanların kurban kesmekten geri kalmadığını hatırlattı. Yıllar itibariyle Kurban Bayramlarında yaklaşık 2-2,5 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edildiğini söyleyen Çelik, bu bayramda da küçükbaş hayvan arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını vurguladı.