“Dünya Süt Günü”nde süte destek beklentisi
Bugün Dünya Süt Günü. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından sütün küresel bir gıda olarak önemini kabul etmek için oluşturulan uluslararası bir gün olarak tanımlanıyor bugün. 2001'den bu yana her yıl 1 Haziran'da kutlanıyor. Süt ve süt ürünlerinin önemini vurgulayarak insanları sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi, süt üretimi ve tüketimini artırmayı, çiftçilere destek olmayı ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.
Sütün, sağlığa faydalarını anlatmaya gerek yok. Biz üretici ve üretim tarafından bakalım. TÜİK’in son verilerine göre ocak mart döneminde ticari süt işletmelerince 911 bin 760 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı.
Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 10,9, inek peyniri üretimi yüzde 3,4 ve yoğurt üretimi yüzde 2,9 artarken; ayran üretimi yüzde 2,9, tereyağı üretimi yüzde 28,2 azaldı. Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,7, inek peyniri üretimi yüzde 7,7, yoğurt üretimi yüzde 2,4 ve ayran üretimi yüzde 1,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 25,5 azaldı.
Sütte değişken çok
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkan Tevfik Keskin’le sohbet ediyoruz. Öncelikle Dünya Süt Günü için birlik olarak sütün önemine ilişkin farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söylüyor. Birliklerin ilçelerde, okullarda zaman zaman etkinlikler düzenlediğini belirtiyor Keskin. Ve klasik bir soruyu soruyorum başkana. Üreticinin beklentisi ne? Elbette yaptığı işin karşılığını almak. “Maliyetlerin üzerinde satmak istiyorlar sütü” diyor Keskin. “Süt enteresan bir ürün, mevsimsel fazlalıkları var, saklamak zor, hayvan bakmak zor, velhasıl üretmek zor bir iş” diyor. Bu yüzden üretici emeğinin karşılığını almak istiyor. Bu da ya fiyatların artması ya da üreticiye verilen desteğin artırılması anlamına geliyor. Keskin ürün desteklerinin artırılması durumunda fiyat artışının da tüketiciye yansımayacağına dikkat çekiyor.
Süt mevsimsel değişkenlerden etkilenen bir ürün. Bahar mevsiminde sütün artıyor olması, yazın sıcak stresinin hayvanları etkilemesi gibi pek çok etken var. Yağın azalması, artması, sütün korunması her biri ayrı bir maliyet. Süt ineklerinin ayrı beslenmesi, bakımı, ilacı onların maliyeti de ayrı. Bir de üstüne işçilik var. Üretici emeğinin karşılığını, tüketici parasının karşılığını almak istiyor haliyle. Bize de “umarız” demek düşüyor.