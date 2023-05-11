Kasaplar da ithal et satabilecek

Ucuz ithal etlerin Et ve Süt Kurumu şubeleri ve zincir marketlerde satılması bir süredir kasapların tepkisini çekiyordu. Önceki gün yapılan anlaşmayla artık kasapların da ithal et satmasının önü açıldı. Anlaşma üzerine Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ile görüştüm.

Şimdilik Et ve Süt Kurumu’nun bulunduğu iller ile çevresindeki illerde satış yapılacağını söyledi. İsteklerinin tüm illerdeki kasapların ithal et satabilmesi olduğunu da hatırlattı.

“İthal eti biz istemedik ama mecbur kaldık” diyen Yardımcı, zincir marketlerde binlerce ürün olduğunu, onların et yüzünden zarar etmeyeceğini ama kendilerinin; kasapların bitme noktasına geldiğini vurguladı. İthal et satışının daha ne kadar devam edeceğini sorduğum Yardımcı, daha birkaç ay süreceğini, ithal edilen besi hayvanlarının da kesim zamanı geleceğini belirtti. Yardımcı ve tüm üreticilerin altını çizdiği bir konu var; taşıma suyla değirmen dönmez. Köklü çözümler istiyor, üretici de kasaplar da ve tabii biz tüketiciler de.

Organik ürünü nasıl anlarız?

Biz tüketiciler için çocuklarımıza yedirdiklerimiz çok önemli. Onlar için ürünü alırken nerede nasıl üretildiğini anlamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca tercihler doğaldan, organikten yana oluyor. Ama bunu nasıl anlayacağız? Elite Naturel İcra Kurulu Başkanı Çağrı Eşmekaya’dan organik tarımla ilgili epey bilgi aldım.

Bir ürünü organik yapan kriterleri anlattı Eşmekaya: “Ambalajında organik yazan her ürün organik değildir. Bir ürünün gerçekten organik olduğunu belirleyen kriter ambalajında yer alan organik kelimesi değil, ambalajın üzerinde organik gıda sertifikası ve organik mührünün yer alması, Ürünün, uluslararası kuruluşların verdiği en az bir sertifikaya sahip olduğuna dikkat edilmesi, ambalaj üzerinde denetim kuruluşunun logosunun yer alması, ambalaj ya da kapak üzerinde bulunan LOT numarasıyla izlenebilir olması.” Merak ettiğim bir konuyu da sordum Eşmekaya’ya. Malum şirket dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor.

Hangi ülkenin damak tadı nasıl, hangi ürünleri tercih ediyorlar? Amerika’da çok şekerli, kırmızı ve turuncu meyveli ürünler tercih edilirken, Asya’da nar ve pancarın yer aldığı ürünler daha çok tüketiliyormuş. Avrupa ve Türkiye pazarında ise tüketiciler daha çok az şekerli ürünleri tercih ediyormuş