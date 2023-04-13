Yılın ürünü; soğan

Her ay bir ürünün peşinden gidiyoruz. Bazen domates oluyor, bazen patates, bazen buğday… Bazen de bu ay olduğu gibi soğan. Türk sofralarının vazgeçilmezi bu ürünler. Hatırlarsınız birkaç yıl önce patates soğan fiyatları 5 liralara yükselmiş olay olmuştu. Soğan depoları bile basılmıştı. Sonra tanzim satış çadırları kuruldu. Patates soğan nispeten ucuz fiyatlarla halka ulaştırılmaya çalışıldı. Bu yıl soğan krallığını ilan etti deyim yerindeyse. Çarşıda pazarda 30 liraları gördü.

Bu arada üretici cebine kilo başına 10 lira girmediğini söylüyor. Üreticiden çıktıktan sonra her aracıda daha da artıyor fiyatlar. Tüketici mecburen alıyor, bari üreticinin cebine girse. Ne yazıkki aracılar ayrı bir sorun. Şimdi hasat zamanı. Adana ve Hatay’da hasat başlıyor. Depolar dolacak, fiyatlar da gerileyecek. Beklentiler bu yönde.

Bir çiftçinin çağrısı…

Nazan Odabaşı, depremden ve selden etkilenen Şanlıurfa’da tarım yapan bir üretici… Üretim alanı 10 bin hektar. Geçen hafta yetkililere çağrıda bulundu. Gübre tedariğinde zorluk yaşandığını, gübrenin bayilere gelmesinin yavaşladığını söyledi Odabaşı. “Çiftçilerimizin ürünlerine eksik gübre atıyor ve gübreye erişemiyor. Bizim tarlalarımıza kadınlar hakimdir, ben kadın çiftçilerimizle birlikte üretimin sürdülebilirliği için mücadele ediyorum. Acil bir destek paketi bekliyoruz” dedi. 2021 yılında bölgede yaşanan kuraklıktan sonra çiftçilere destek ödemesi yapıldığını ve 2022’de aynı kuraklığı yaşanmasının ardından birimlere gönderilen raporlardan henüz sonuç alınmadığını belirten Odabaşı, kuraklık hasar destelerinin de bir an önce ödenmesini istedi.

Deprem bölgelerini izlemeye devam ediyoruz

Adıyaman’da depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 4 bin 443 ağıl ve ahırın yıkıldığı, 1647 büyükbaş, 19 bin 839 küçükbaş hayvan ile 1377 kanatlı, 533 bin civciv ve 4 bin 152 arı kovanının telef olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kentte hayvancılığın yeniden ayağa kaldırılması için çalışma başlattığı belirtiliyor. Bu kapsamda zarar ve hasarların tespitini tamamlayan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün kırsaldaki vatandaşları desteklemeye devam ettiği, Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen 3 bin ton yem ile 4 bin branda ve çadırı besicilere ulaştırdığı kaydediliyor.