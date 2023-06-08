Hedef kırsalın refahını artırmak

Tarımın gündemi yoğun. Hasat başladı. Üretici bir yandan hasadını yaparken diğer yandan gelecek yılın planlarını yapıyor. Diğer yandan siyasetin gündemi de yoğun.

Seçim bitti, bakanlar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Yumaklı döneminde tarım sektöründe başlatılmış projelerin tamamlanması ve yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Bakanlık görevini devraldığı törende Yumaklı, tüketicinin güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacaklarını, üreticilerin güçlendirilmesi ve tüketicilerin korunması prensibini benimsediklerini söyledi.

Bu bağlamda yeni dönemde, tarımda bitkisel üretimin artırılması ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi öncelikler arasında yer alırken tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmaların yapılacağı, yerlileştirme ve millileştirmeye öncelik verileceği ve hızlandırılacağı belirtiliyor.

Orman ve su varlığının korunmasıyla ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılması planlanırken üretimden tüketime her aşama için yapısal reformların hayata geçirileceği kaydediliyor. Bir diğer hedef kırsal alanda yaşayanların refahının yükseltilmesi.

Bu nokta çok önemli. Gıda güvenliği ve arzın devamlılığı için üretimin de sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bir süredir aile çiftçiliği konusu gündemde. Aile işletmelerinin tarım ve hayvancılıkta hem üretim hem fiyat açısından dengeyi sağladığı biliniyor. Ancak son yıllarda artan maliyetler ve kırsalın koşulları nedeniyle şehirlere göç yaşandıkça aile işletmeleri de yok oluyor. Bu dönemde kırsalda yaşayanların refahının yükseltilmesi hedeflenir ve bu konuda adımlar atılırsa aile işletmelerinin de yaşaması sağlanabilir.

Maliyetler yine ön planda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyetler konusuna değinirken üreticiyi sektörde tutundurmak gerektiğine de dikkat çekti geçen hafta. Bayraktar, “Süt fiyatlarını baskılamak yerine, yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesif yem temin etmenin yolu bulunmalıdır. Üreticilerimizi küstürmemek, üretimden koparmamak zorundayız.

Sektöre tutunmalarını sağlamalıyız. Aksi durumda üreticilerimizi geriye döndürmemiz mümkün olmayacak. Hâlihazırda tarımda yaş ortalaması 50-55 oldu, gençler tarımda çalışmak istemiyor. 10 yıl sonra şu anki üreticilerimizi de bulmamız mümkün olmayacaktır” dedi. Kırsalda kiminle sohbet edersek edelim söz dönüp dolaşıp bu noktaya geliyor. Köylerin boşaldığını eskiden birkaç hayvan birkaç tavuk ve bahçe ile geçimini sağlayan ailelerin artık şehirlere gittiğini söylüyorlar. Bu nedenle Tarım Bakanlığı’nın da önceliklerinden biri üreticiyi yerinde tutmak olmalı.