Önce aile çiftçiliği desteklenmeli

Seçimlerin ardından… Uzun bir süredir yorumlar bu cümleyle başlıyor. Elbette bir sihirli değnek beklemiyor kimse, beklenen şu; sonuç ne olursa olsun üreticiye sahip çıkılması, yerli üretime öncelik verilmesi ve tabii maliyetlerin düşürülmesi.

Beklentileri konuşurken konu dönüp dolaşıp aile işletmeciliğine geliyor. Tarımın içinde olan herkes eski zamanları; aile işletmelerinin ağırlıkta olduğu zamanları hatırlatıyor.

Et üreticisi de, süt üreticisi de aile işletmelerinin yıllarca piyasayı dengelediğini vurguluyor. Sayıları giderek azalıyor üretici ailelerin. Artan maliyetlerle başa çıkamıyorlar, ellerindeki birkaç hayvanı, tarlaları satıp köyleri terk ediyorlar. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin de sohbetimizde bu konuya dikkat çekiyor.

Birkaç hayvan yetiştiren küçük aile işletmelerinin piyasayı nasıl dengelediğini anlatıyor ve bakanlığın aile işletmelerine destek olmasını beklediklerinin de altını çiziyor Keskin. Aile çiftçiliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da önemine vurgu yapılan konulardan: Aile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçiliğin küresel gıda güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğuna, aile çiftçiliğinin geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda dünyada tarımsal çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Devamında aile çiftçiliğinin özellikle sosyal korumaya ve toplumların refahına yönelik politikalarla desteklendiğinde yerel ekonomilerin canlanması için bir fırsat sunduğu belirtiliyor. Hatta aile çiftçilerinin kaynaklara erişimleri kısıtlı olmasına rağmen üretkenliklerini yüksek düzeyde sürdürerek dünyadaki gıda üretiminin yüzde 80’inini gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Tüm bu bilgiler çok değil 9 yıl önce Uluslararası Aile Çiftçiliği yılında hazırlanmış bakanlık tarafından.

Bugün geldiğimiz noktada ise üretim sürecinin önemli bir halkasının yok oluşunu seyrediyoruz. Bir halkanın kaybı tüm zinciri etkiliyor ve tarımın giderek önemli olduğu bir dönemde aile işletmelerini korumak ve desteklemek beklentiler listesinin ilk sırasında yer alıyor.