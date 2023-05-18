Çayda kalite ve tanıtım sorunu

İklim değişikliği her yeri olduğu gibi çay bahçelerini de etkiliyor. Her ne kadar geçen hafta Çaykur alıma başladıysa da hava koşulları nedeniyle tam olgunlaşma­nın olmadığı belirtiliyor. Önümüzdeki haf­tadan itibaren çay hasadı yoğunluk kaza­nacak. Bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Gire­sun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.

Çay, bölge ekonomisinin fındıkla bera­ber amiral gemisi. Ancak sorunlar çok. Rize Ticaret Borsası raporuna göre bu sorunlar­dan biri özensizlik… Tarlaların bakımsız­lığı yüzünden kalitesiz ürün elde edildiği ve bundan dolayı fabrikaya gelen kalitesiz yapraktan, yüksek kalitede ürün elde etme şansı bulunmadığı belirtiliyor. Çarpıcı bir noktaya da dikkat çekiliyor. Bu nokta kaçak olarak kullanılan zirai ilaçlar. Yabancı otla­rın temizlenmesi için yapılan kaçak ilaçla­ma hem çevreye hem çaya zarar veriyor ki bu, gelecek için tehlike çanları demek.

Toplama zamanlarında fabrikalarda ya­şanan izdiham nedeniyle çayların uygun­suz koşullarda bekletilmesinin de kalite sorunu yarattığı belirtiliyor. Yaş çayların çuvallarda ezilerek veya arabalarda çiğne­nerek taşınması kaliteyi düşürüyor. Çay bahçelerinin bir kısmının ekonomik öm­rünü doldurması, tekniğe uygun budama­ma yapılmaması diğer sorunlardan. Özetle doğanın bize verdiği armağanlardan birine yine sahip çıkamıyor, özen göstermiyor ve dünya ölçeğinde olmamız gereken yerin al­tında kalıyoruz.

Çayda tüketim ağırlıklı olarak iç piyasa­da. Ancak Türk çayı iç pazarda da ithal çay­larla rekabet etmek zorunda. Bu nedenle kalite önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak.

İhracatta lokomotif hububat

Diğer yandan Türkiye’nin tarımsal ürün­lerde ihracatı tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda. Hububat bu alanda başı çekiyor. Ardından bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri tüm zamanların en yüksek dış satımını yaptı. Verilere göre ilk 4 ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,4, yaş meyve ve sebze yüzde 20,9, zeytin ve zey­tinyağı da yüzde 161 ihracat artışı yaşan­mış. Bu yılki yüksek rekolte beklentilerine bakarsak, özellikle hububat ihracatında re­kor devam edecek gibi görünüyor.