Çayda kalite ve tanıtım sorunu
İklim değişikliği her yeri olduğu gibi çay bahçelerini de etkiliyor. Her ne kadar geçen hafta Çaykur alıma başladıysa da hava koşulları nedeniyle tam olgunlaşmanın olmadığı belirtiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren çay hasadı yoğunluk kazanacak. Bu yıl Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin çay üreticisi uygun hale gelen bölgelerde yaş çay hasat edecek.
Çay, bölge ekonomisinin fındıkla beraber amiral gemisi. Ancak sorunlar çok. Rize Ticaret Borsası raporuna göre bu sorunlardan biri özensizlik… Tarlaların bakımsızlığı yüzünden kalitesiz ürün elde edildiği ve bundan dolayı fabrikaya gelen kalitesiz yapraktan, yüksek kalitede ürün elde etme şansı bulunmadığı belirtiliyor. Çarpıcı bir noktaya da dikkat çekiliyor. Bu nokta kaçak olarak kullanılan zirai ilaçlar. Yabancı otların temizlenmesi için yapılan kaçak ilaçlama hem çevreye hem çaya zarar veriyor ki bu, gelecek için tehlike çanları demek.
Toplama zamanlarında fabrikalarda yaşanan izdiham nedeniyle çayların uygunsuz koşullarda bekletilmesinin de kalite sorunu yarattığı belirtiliyor. Yaş çayların çuvallarda ezilerek veya arabalarda çiğnenerek taşınması kaliteyi düşürüyor. Çay bahçelerinin bir kısmının ekonomik ömrünü doldurması, tekniğe uygun budamama yapılmaması diğer sorunlardan. Özetle doğanın bize verdiği armağanlardan birine yine sahip çıkamıyor, özen göstermiyor ve dünya ölçeğinde olmamız gereken yerin altında kalıyoruz.
Çayda tüketim ağırlıklı olarak iç piyasada. Ancak Türk çayı iç pazarda da ithal çaylarla rekabet etmek zorunda. Bu nedenle kalite önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak.
İhracatta lokomotif hububat
Diğer yandan Türkiye’nin tarımsal ürünlerde ihracatı tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda. Hububat bu alanda başı çekiyor. Ardından bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri tüm zamanların en yüksek dış satımını yaptı. Verilere göre ilk 4 ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,4, yaş meyve ve sebze yüzde 20,9, zeytin ve zeytinyağı da yüzde 161 ihracat artışı yaşanmış. Bu yılki yüksek rekolte beklentilerine bakarsak, özellikle hububat ihracatında rekor devam edecek gibi görünüyor.