Belçikalı dev, Kayserili şirkete ortak oldu

Türkiye, son bir yıldır sağlık sektöründe yeni yatırımlara, satın alma ve ortaklıklara sahne oluyor. Koç Holding, Eczacıbaşı Grubu, Sabancı Holding’in yatırımlarını artırdığı sağlık sektöründe yabancıların ilgisi daha yoğun. Özellikle Avrupa ülkelerinin köklü şirketlerinin radarına giren Türk sağlık şirketine bir yabancı daha geldi.

En fazla ilgi Almanya’dan

Önce son bir yıl içinde yapılan önemli yatırımları hatırlayalım. Koç Holding’in geçen yıl nisan ayında Bıçakçılar şirketini, ardından bu ayın ilk günlerinde de Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Anadolu Hastanesi markasıyla faaliyet gösteren Kemer Tıp Merkezi’nin yüzde 80’ini devralmasıyla gündeme gelen sağlık sektörünün en sessiz işlemlerine Almanlar imza attı.

Türkiye’nin 11 şehrinde diyaliz merkezi bulunan Dmed’in tamamını dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden olan 120 bin çalışana sahip Fresenius Medical Care satın alırken, geçen yılın ilk döneminde ise Almanya’nın asırlık şirketlerinden biri olan, ortopedi teknolojisi ve protezde dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Otto Bock, önce Bilimop Ortopedi’nin yüzde 70’ini, ardından da Proklinik Sağlık Hizmetleri Sanayi şirketinin yüzde 51’ini satın alma kararı aldı.

Türk sağlık sektöründeki alım trendine İngiltere’de katıldı ve İzmir merkezli R-Vent Medikal, 11 ülkede 63 yatırımı bulunan ve 14 milyar euroluk varlığı sahip Londra merkezli IK Investment Partners’a devredildi. Türk sağlık sektörünün en yeni oyuncusu ise Belçikalı Pollet Group oldu. Belçikalı Pollet, Türk şirketi Farmasol’un ana hissedarı oluyor. Anlaşma tamamlanırsa, Belçikalı şirket, Kayseri merkezli Farmasol Tıbbi Ürünler’in yüzde 51’lik hissesini devralacak.

3 kentte 5 diyaliz merkezi var

1969 yılında kurulan Pollet Group, su, perakende ve son olarak da 5 yıl önce adım attığı sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. 2 bine yakın çalışanı olan Belçikalı Pollet Group’un 17 ülkede 45 şirketi bulunuyor. Belçikalı şirketin sağlık birimi olan Pollet Medical Group ise 2019 yılında hemodiyaliz alanında faaliyet gösteren Sterima, Hemotech, HEMA.T Medical & Hemotech Belux şirketlerini satın alarak bu alan girdi.

Belçikalı şirketin ana hissedar olacağı Kayseri merkezli Farmasol ise 2005 yılında üretime başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde DIASOL markasıyla bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonları, DIADEZ markasıyla dezenfektan üretimine başlayan şirket, Kayseri dışında Kocaeli ve Niğde’de 5 diyaliz merkezine sahip.