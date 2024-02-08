Brezilya’dan Karadeniz Holding’e doğalgaz vizesi

Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding’e ait Karpowership, 5 yıl içinde filosundaki gemi sayısını 36’dan 50’ye çıkarmaya hazırlanıyor. Aralarında Kenya, Nijerya, Kamerun, Gabon ve Angola'nın da bulunduğu 15 ülkede daha varlığını artırmayı planlayan şirket, filosundaki gemilerdeki enerji gücünü ise 6 bin MW’tan 10 bin MW’a ulaştırmayı hedefliyor.

4 kıtadaki coğrafyasını büyütmek için yeni görüşmelerde bulunan Karpoweship’in faaliyet gösterdiği en ilginç ülkelerden biri de Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi Brezilya. 2021 yılı sonunda Brezilya hükümeti ile acil elektrik ihalesi sırasında sözleşme imzalayan Türk şirketi, iki yüzer LNG yakıtlı elektrik üretim sistemini 2022 yılında bu ülkeye göndermişti.

Ülkenin güney kıyısındaki Rio de Janeiro eyaletine demirleyen gemilerin ardından Karpowership, Brezilya hükümeti ile farklı bir enerji görüşmesine daha imza attı. Karpowership, Brezilya'da doğal gaz satışı için yetki aldı. Brezilya devletine ait enerji kurumu Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural ve Biocom bustiveis (ANP), Türk şirketinin ülkedeki birimi olan Karpowership Brasil Energia'ya doğal gazı ticarileştirme yetkisi verdi.

2 gemi de depremzedelere

Karadeniz Holding’e ait gemiler geçen yıl yaşanan depremde de vatandaşlara barınma imkanı verdi. Geçen yıl 6 Şubat’ta yaşanan Türkiye’nin en büyük doğal afetinin ardından bölgeye Karadeniz Holding filosunda bulunan Süheyla Sultan ve Rauf Bey isimli gemileri İskenderun Limanı’na demirledi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, “6 Şubat’ta hemen Süheyla Sultan (Anneannemin ismi) Lifeship’in içini donatmak için harekete geçtik. Klimadan çamaşır makinelerine kadar ne gerekiyorsa tam teçhizatla donattık. Kreşlerin içine oyuncaklar, kütüphaneye kitaplar koyduk. 14 gün içinde tüm hazırlıkları tamamlayarak hızlı bir şekilde yolladık. Satın aldığımız ve Rauf Bey adını verdiğimiz feribotu da deprem bölgesine gönderdik.

Gemileri yaşam kentine çevirdik” demişti. Harezi Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, Süheyla Sultan ve Rauf Bey gemileri toplam 4 bin yatakla hemen hizmete girdi. Rauf Bey gemisi yatılı okul oldu ve nisan-haziran arasında hızlandırılmış etütler başlatıldı. 12 Mart’tan itibaren de Süheyla Sultan’da toplam 11 bin 601 kişi kaldı. Kimi ilk günden bu yana, kimi de dönüşümlü olarak orada. Gemilerden biri depremde zarar gören Osman Ökten Anadolu Lisesi’ne ev sahipliği yapıyor.