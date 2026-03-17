Bu sene de o sene değil
Yeni yıla hep ümitle başlanır. Yeni başlangıçlar, eskinin geride kalması, iyinin beklenmesi, güzelin gelmesi. Görünen o ki bu sene de o sene değilmiş. Yine canlı yayında savaş, insanlığın kendini kaybettiği Epstein dosyaları, emperyalizm ile kapitalizmin acımasız yüzü. Neoklasik iktisadın matematiği öne koyduğu dünyada, stagflasyon mu olur, petrolün varil fiyatı 200 dolar mı olur kaygısı yine insanın önüne geçmiş durumda. Oysa tersi olmalıydı, insanı öne koyan iktisat yoksa reel faiz olsa ne işe yarar.
Fakat gündem faiz artışı olsun mu, Fed sıkı kalmaya devam eder mi, Hürmüz Boğazı enflasyon yaratır mı, petrol rezervleri bunu engeller mi olunca mecburen bazı hatırlatmalar kaçınılmaz oluyor, yazı ister istemez başka yöne kayıyor.
Neoklasikler nerede yanıldılar?
Ben Şalom Bernanke, Mark Gertler, Mark W. Watson ile başlayalım. 2004 yılında, Journal of Money, Credit and Banking hakemli dergisinde yazdıkları “Reply: Oil Shocks and Aggregate Macroeconomic Behavior: The Role of Monetary Policy” makalesinde özetle diyorlar ki: petrolden (fiyatından) kaynaklı şoklardan çok Fed’in (faiz arttırarak) para politikası enflasyona neden olmuştur. Kurdukları (VAR) modelde faizin arz ve enerji enflasyonunda bir katkısı ve etkisi olmadığı, kısa vadeli politika faizine dokunulmasında bir fayda olmadığı sonucu çıkmaktadır. Çıktı açığının yarısı petrol fiyatlarından kaynaklı olduğu için, faiz artışı ile müdahale değil enflasyon beklentilerine odaklanarak ikinci dalga etkisine odaklanmalıdır.
1997 yılında Brookings makaleleri 2004 çalışmalarının bazıdır. “Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks” (Bernanke, Gertler, Watson 1997) makalelerinde 1970’lerin enerji şoklarını analiz etmişler ve ekonomideki zararın petrol fiyatından çok merkez bankasının faiz tepkisinden kaynaklandığını bulmuşlardır. Makalenin ana çıktısı merkez bankasının arz şoklarına aşırı tepki vermemesi gereğidir.
Bu yüzden merkez bankasının, ABD-İsrail’in İran’a saldırması sonrasında politika faizini pas geçmesi doğrudur. 2021’de son çeyrekte benzer şekilde aşağı yönlü, 2023 Mayıs sonrasında ise yukarı yönlü politika faizinin değişmesi bu yüzden tartışılmalıdır. Neoklasik ana akım pop iktisat aşağı yönlüsünü tartışırken ve Rusya-Ukrayna kaynaklı enerjiden oluşan dış ticaret açığını salt para politikasının bir uzantısı sayarken, kendi önerdiği yukarı yönlüsünü tartışmaya kapalı tutması, dış ticaret açığı ile enflasyonun daha uzun bir sürede reel faize rağmen hala istenilen seviyede olmamasını ise hala Mayıs 2023 öncesine bağlıyor olmasını iyi tartmak lazım. Çünkü şu ana kadar yanılmadığını iddia eden tek onlar.
Ayrıca dikkat edilirse Uluslararası Enerji Ajansı ve birçok ülkenin stratejik petrol rezervlerini kullanma kararı genişlemeci maliye politikası. Yani para politikasına ters yönlü eşlik eden bir durum var. Aynen Biden hükümetinin ABD’de enflasyonu düşürmek için rezervini yarı yarıya kullanması gibi. 1981 sonrasında ABD enflasyonu da Kanada ve Meksika kuyuları devreye girince düşmüştü, Volcker’ın şok politika faizi değildi enflasyonu düşüren, tersine stagflasyona sokan Fed’in para politikasıydı.
Bu ne dünya kardeşim böyle
İngiltere’de babadan kalma noblesse yani soyluluk Lordlar Kamarasında kalktı, haftasına İskoçya Krallık’tan ayrılma yönünde adım attı. Darısı Avrupa’daki diğer kraliyetlerin başına. “Kraliyetler mi, Kapitalizm mi çökecek?” 15 Ocak 2020 tarihli gazete yazımın başlığıydı.
OECD Debt Report 2026 verisine göre devletler ve şirketler 2026’da 29 trilyon dolar borçlanacaklarmış. Bu 10 sene öncesinin 2 katı kadarmış. Kamuda israfı kesmeyen dünyada ne biçim enflasyon olur şimdi. Para arzı artınca enflasyon oluyormuş ya. Oysaki hepsi tüketime gitmiyor, varlık balonları enflasyonlardan daha büyük sıkıntı politika yapıcılar için. Reuters’da geçen habere göre Powell’ın avukatı Adalet Bakanlığı soruşturması devam ederse Powell yönetim kurulunda kalabilir demiş. İşte bağımsızlık iyi uygulama örneği gibi merkez bankası! ABD anayasasına göre para basma yetkisi Kongre’de ve ABD’nin aslında bir merkez bankası yok. Tartışmalı olan kısım aslında burası.
Ve Arjantin. Enflasyon 6 aydır düzenli yükselişte. Neoliberal Milei küresel PR’ı ise hızla devam ediyor.
|Borsa
|12.956,72
|-1,04 %
|Dolar
|44,1737
|0,01 %
|Euro
|50,8856
|0,04 %
|Euro/Dolar
|1,1507
|0,01 %
|Altın (GR)
|7.109,12
|-0,38 %
|Altın (ONS)
|5.005,84
|-0,26 %
|Brent
|98,2800
|-0,11 %