Büyük birleşmeye dava engeli

Capital One Financial Corporation ve Discover Financial Services arasın­da Şubat 2024'te duyurulan 35,3 Milyar USD’lik tarihi birleşme, tüm dünyada ve tabi ki Amerika Birleşik Devletleri finans sektöründe büyük yankılar uyandırmıştı. Ancak bu dev birleşme, şu anda müşteri grupları tarafından dava edilme süreciy­le karşı karşıya. Müşteriler, birleşmenin rekabeti azaltacağı ve tüketici için zarar­lı olacağı gerekçesiyle engellenmesini ta­lep ediyorlar.

Capital One, 1988 yılında Richmond, Virginia’da kuruldu. Özellikle kredi kart­ları, otomobil kredileri, bankacılık ve ta­sarruf hesapları gibi bir dizi finansal ürün ve hizmet sunarak kendini sektörde güç­lü bir oyuncu olarak konumlandırmıştır.

Discover Financial Services ise 1985 yı­lında bir Sears Roebuck and Co. iştiraki olarak ortaya çıktı ve özellikle kendi adı­nı taşıyan kredi kartı ile öne çıktı. Capital One, 65 milyondan fazla aktif kredi kar­tı hesabına sahip durumda, Discover ise benzersiz nakit iade bonuslarıyla tanı­nıyor. Bu iki firma da teknolojiyi entegre ederek müşteri deneyimini geliştirip, di­jital bankacılık hizmetlerinde yenilikçi adımlar atarak üne kavuştular.

Birleşme süreci

Şubat 2024'te duyurulan bu birleşme, her iki şirketin de global pazarda daha güç­lü bir konum elde etme ve teknolojik ka­pasitelerini artırma arzusundan kaynak­lanıyor. Bu birleşme, şirketlerin birleşik veri analizi ve müşteri hizmetleri kapasi­tesini büyük ölçüde artırarak daha kişisel­leştirilmiş hizmetler sunmalarını sağlaya­cak.

Ayrıca, genişleyen müşteri tabanları sayesinde pazar payları ve rekabet güçle­ri de artacak. Ancak müşteriler tarafından başlatılan dava süreci, bu birleşmenin po­tansiyelini ve olası etkilerini belirsizleş­tirdi. Davanın sonucu, finansal hizmetler sektöründe önemli bir emsal teşkil edebi­lir. Müşteriler, birleşmenin pazar üzerin­de oluşturacağı hakimiyetin tüketici seçe­neklerini sınırlayacağını ve hizmet mali­yetlerini artırabileceğini savunuyorlar.

Davada, Discover ve American Exp­ress'in mevcut rekabet ortamında, diğer şirketlerin müşterilere daha fazla ödül sunmaları için baskı oluşturduğu ifade ediliyor. Ancak iddialara göre, birleşme sonrası bu rekabetçi baskı azalacak. Capi­tal One, Mart ayında yaptığı bir açıklama­da, birleşme sonucu oluşacak kuruluşun kredi kartı pazarındaki payının sadece %13 civarında olacağını, dolayısıyla kart rekabetine önemli bir zarar vermeyeceği­ni belirtmişti.

Birleşme sürecindeki eleştirilere yanıt olarak, Capital One ve Discover, toplum yararına büyük yatırımlar yapma taahhü­dünde bulundular. İki firma, önümüzdeki beş yıl içinde kredi verme, hayırseverlik ve yatırım amaçları için toplam 265 mil­yar dolar ayırdıklarını duyurdu. Bu taah­hüt, birleşmenin toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmasını sağlamak ve düzen­leyici onay sürecini olumlu yönde etkile­mek amacını taşısa da karşılık bulacak mı hep birlikte göreceğiz.

Ekosisteme olası etkiler

Capital One ve Discover Financial Servi­ces'in birleşmesi, her iki firmanın da glo­bal finans pazarında daha etkin ve rekabet­çi olmalarını sağlayacak stratejik bir ham­le olarak değerlendiriliyor. Eğer birleşme gerçekleşirse, finansal teknolojilerdeki yenilikler hızlanabilir ve daha rekabetçi ürünler sunulabilir. Dijital bankacılık ve ödeme sistemlerindeki gelişmeler, tüketi­ci deneyimini iyileştirerek daha geniş kit­lelere ulaşılmasını sağlayabilir. Ancak, da­va sürecinin olumsuz sonuçlanması, plan­lanan sinerjilerin erimesine yol açacaktır.

Birleşmeler ve satın almalar demişken, bununla ilgili olarak çok beğendiğim Hol­lywood filmlerinden biri olan Wall Stre­et: Money Never Sleeps'te Gordon Gek­ko'nun söylediği gibi; "Birleşme bir sanat­tır ve bu sanatın içinde en büyük resmi görebilenler kazanır."

Bu birleşme de finansal teknoloji dün­yasında büyük bir resmi yeniden çizecek nitelikte.

Güzel bir gelecek için…